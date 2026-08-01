Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τριακόσιοι εβδομήντα τρεις επιβάτες της εταιρείας Emirates παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες σε αεροσκάφος τύπου Airbus A380 στο αεροδρόμιο Χανγκτζόου Σιαοσάν.

Η πτήση άλλαξε πορεία λόγω κακοκαιρίας και η αναμονή παρατάθηκε εξαιτίας της καθυστέρησης αντικατάστασης του πληρώματος που συμπλήρωσε το όριο υπηρεσίας του.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν σταμάτησε να λειτουργεί ο κλιματισμός, προκαλώντας δυσφορία και πανικό στους επιβάτες, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομίας και ασθενοφόρων.

Μετά την εμφάνιση τεχνικού προβλήματος που εμπόδιζε την απογείωση, η πτήση ακυρώθηκε οριστικά και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν για να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια συνηθισμένη αεροπορική πτήση από το Ντουμπάι προς τη Σαγκάη μετατράπηκε σε πολύωρη και επικίνδυνη δοκιμασία για 373 επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα Airbus A380, ενώ το σύστημα κλιματισμού είχε σταματήσει να λειτουργεί.

Η πτήση EK302 της Emirates αναγκάστηκε, εξαιτίας έντονης κακοκαιρίας, να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χανγκτζόου Σιαοσάν της Κίνας. Το αεροσκάφος έφτασε εκεί περίπου στις 9 το βράδυ, με την αρχική εκτίμηση ότι οι καταιγίδες θα υποχωρούσαν και ότι σύντομα θα μπορούσε να συνεχίσει προς τη Σαγκάη.

Advertisement

Advertisement

Για τον λόγο αυτό οι επιβάτες δεν αποβιβάστηκαν, αλλά παρέμειναν στις θέσεις τους. Η αναμονή, όμως, παρατάθηκε για πολλές ώρες και το πλήρωμα συμπλήρωσε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο υπηρεσίας των 14 ωρών. Έπρεπε πλέον να αντικατασταθεί από άλλο πλήρωμα, το οποίο θα ερχόταν οδικώς από τη Σαγκάη. Η μετακίνησή του, ωστόσο, καθυστέρησε επίσης εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Όταν σταμάτησε ο κλιματισμός

Η κατάσταση πήρε δραματική τροπή περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν το σύστημα κλιματισμού του αεροσκάφους σταμάτησε να λειτουργεί.

Μέσα σε λίγη ώρα η θερμοκρασία στην κατάμεστη καμπίνα άρχισε να ανεβαίνει. Επιβάτες ζητούσαν απεγνωσμένα νερό, επικράτησαν ένταση και πανικός, ενώ ένας άνθρωπος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του. Στο αεροδρόμιο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, καθώς η πολύωρη ταλαιπωρία είχε πλέον μετατραπεί σε σοβαρό ζήτημα υγείας και ασφάλειας.

Το νέο πλήρωμα έφτασε περίπου στις 4 το πρωί και κατάφερε να θέσει και πάλι σε λειτουργία τους κινητήρες. Οι επιβάτες πίστεψαν ότι η περιπέτειά τους πλησίαζε στο τέλος της. Λίγο αργότερα, όμως, οι πιλότοι εντόπισαν σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο δεν επέτρεπε την ασφαλή απογείωση.

Περίπου στις 6 το πρωί ανακοινώθηκε η οριστική ακύρωση της πτήσης. Οι επιβάτες είχαν μείνει σχεδόν δέκα ώρες στο αεροσκάφος μετά την έκτακτη προσγείωση και συνολικά περίπου 17 ώρες μέσα στην καμπίνα. Τελικά αποβιβάστηκαν, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικοί τρόποι μετάβασης στη Σαγκάη με λεωφορεία και τρένα. Η Emirates ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας την κατάσταση στον συνδυασμό της κακοκαιρίας, της καθυστέρησης στην αλλαγή πληρώματος και του τεχνικού προβλήματος.

Advertisement

Γιατί ένα αεροπλάνο ζεσταίνεται τόσο γρήγορα

Ένα αεροσκάφος που βρίσκεται στο έδαφος, με κλειστές πόρτες και εκατοντάδες επιβάτες στο εσωτερικό του, μπορεί να μετατραπεί μέσα στο καλοκαίρι σε πραγματική θερμοπαγίδα.

Όταν οι κινητήρες δεν λειτουργούν, ο κλιματισμός και ο αερισμός της καμπίνας εξασφαλίζονται συνήθως είτε από τη βοηθητική μονάδα ισχύος του αεροσκάφους, γνωστή ως APU, είτε από εξωτερικές μονάδες που συνδέονται με το αεροπλάνο στο έδαφος. Εάν αυτές σταματήσουν ή δεν επαρκούν, η θερμότητα από τον ήλιο, την άτρακτο, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα ίδια τα σώματα εκατοντάδων ανθρώπων συσσωρεύεται πολύ γρήγορα.

Advertisement

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση επιβατών κατά τη διάρκεια παραμονής στο έδαφος χωρίς επαρκή αερισμό. Οι οδηγίες προβλέπουν τη χρήση επίγειου κλιματισμού και, όταν οι συνθήκες επιβαρύνονται, ενεργά μέτρα, ακόμη και αποβίβαση των επιβατών. (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας)

Από τη δυσφορία στη θερμική εξάντληση

Η απουσία κλιματισμού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι εξαντλείται το οξυγόνο της καμπίνας. Σημαίνει, όμως, ότι αυξάνονται η θερμοκρασία και η θερμική καταπόνηση του οργανισμού, ιδιαίτερα όταν ο αερισμός είναι περιορισμένος και η αναμονή διαρκεί πολλές ώρες.

Advertisement

Το σώμα προσπαθεί να διατηρήσει τη φυσιολογική θερμοκρασία του αυξάνοντας την εφίδρωση και στέλνοντας περισσότερο αίμα προς το δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, χάνει νερό και άλατα. Μπορεί να εμφανιστούν έντονη δίψα, πονοκέφαλος, ζάλη, αδυναμία, ναυτία, μυϊκές κράμπες, ταχυκαρδία και λιποθυμία.

Αυτά είναι συμπτώματα θερμικής εξάντλησης. Εάν ο άνθρωπος δεν μεταφερθεί γρήγορα σε δροσερό χώρο και δεν αντιμετωπιστεί η κατάσταση, μπορεί να ακολουθήσει θερμοπληξία, κατά την οποία ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να ελέγχει τη θερμοκρασία του. Η σύγχυση, η απώλεια συνείδησης, οι σπασμοί και η πολύ υψηλή θερμοκρασία του σώματος αποτελούν επείγοντα προειδοποιητικά σημάδια. (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)

Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, όσοι έχουν καρδιολογικά ή άλλα χρόνια προβλήματα υγείας, καθώς και άνθρωποι που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα.

Advertisement

Σε τέτοιες συνθήκες δεν αρκεί η διανομή λίγων μπουκαλιών νερού. Χρειάζεται άμεση αποκατάσταση του αερισμού και της ψύξης ή γρήγορη αποβίβαση των επιβατών. Διότι μέσα στο κατακαλόκαιρο, ένα κατάμεστο αεροπλάνο χωρίς κλιματισμό δεν είναι απλώς άβολο. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο για την ανθρώπινη

Advertisement