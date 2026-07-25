Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αεροσυνοδοί ακολουθούν συγκεκριμένες συνήθειες κατά τη διάρκεια των πτήσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην υγιεινή και την ασφάλεια, ενώ αποφεύγουν ενέργειες που δυσχεραίνουν το έργο του πληρώματος.

Οι ειδικοί συνιστούν στους επιβάτες να μην κυκλοφορούν ξυπόλυτοι στην καμπίνα και να αποφεύγουν τη χρήση της τουαλέτας κατά την επιβίβαση για την αποφυγή συνωστισμού.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες οφείλουν να σέβονται τον χώρο εργασίας του πληρώματος, να μην καταχρώνται το κουμπί κλήσης και να είναι προετοιμασμένοι με τα απαραίτητα αντικείμενα πριν από την επιβίβαση.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι ο πρωταρχικός ρόλος των αεροσυνοδών είναι η ασφάλεια των επιβατών και όχι μόνο η εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τέλος, η ευγενική συμπεριφορά προς το πλήρωμα διευκολύνει σημαντικά τις διαδικασίες και καθιστά το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους τους επιβαίνοντες.

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Οι αεροσυνοδοί περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους μέσα σε αεροπλάνα. Γνωρίζουν τις διαδικασίες, τις δυσκολίες μιας πτήσης και όλα όσα συμβαίνουν στην καμπίνα πριν ακόμη οι περισσότεροι επιβάτες βρουν τη θέση τους.

Γι’ αυτό και όταν ταξιδεύουν οι ίδιοι ως επιβάτες, έχουν ορισμένες συνήθειες που δεν αλλάζουν. Από το πώς προετοιμάζονται πριν από την επιβίβαση μέχρι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στο πλήρωμα, υπάρχουν αρκετά πράγματα που επιλέγουν να αποφεύγουν.

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1. Δεν κυκλοφορούν ξυπόλυτοι στην καμπίνα

Μπορεί να νιώθουμε την ανάγκη να βγάλουμε τα παπούτσια μας σε μια πολύωρη πτήση, όμως οι αεροσυνοδοί συνήθως αποφεύγουν να περπατούν ξυπόλυτοι μέσα στο αεροπλάνο και ειδικά στην τουαλέτα.

Η συμβουλή έχει να κάνει τόσο με την υγιεινή όσο και με την ασφάλεια. Οι χώροι της καμπίνας και οι τουαλέτες καθαρίζονται μεταξύ των πτήσεων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επιφάνεια απολυμαίνεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. Το CDC δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό επιφανειών και χώρων που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά ή άλλες μολυσματικές ουσίες.

2. Δεν μετατρέπουν τον χώρο του πληρώματος σε… σαλόνι

Η «κουζίνα» του αεροπλάνου είναι ο χώρος εργασίας του πληρώματος. Γι’ αυτό, αν χρειαζόμαστε κάτι και μπορούμε να περιμένουμε, είναι προτιμότερο να ζητήσουμε βοήθεια όταν οι αεροσυνοδοί περνούν από τη θέση μας ή να πάμε στη «κουζίνα» όταν αυτό επιτρέπεται.

Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε για ώρα στον χώρο όπου το πλήρωμα προσπαθεί να εργαστεί, να φάει ή να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα. Οι αεροσυνοδοί έχουν περιορισμένο χώρο και απαιτητικό πρόγραμμα, ενώ η βασική τους δουλειά δεν είναι απλώς να σερβίρουν ποτά.

3. Δεν πατούν αμέσως το κουμπί κλήσης για κάθε μικρή ανάγκη

Το κουμπί κλήσης υπάρχει για να μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια, όμως οι αεροσυνοδοί δεν το χρησιμοποιούν χωρίς λόγο όταν ταξιδεύουν ως επιβάτες.

Στη huffpost.com αναφέρεται ότι αν θέλουμε ένα ακόμη ποτήρι νερό ή ένα σνακ, μπορούμε συνήθως να περιμένουμε μέχρι το πλήρωμα να περάσει από τη θέση μας ή, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να απευθυνθούμε σε κάποιον στην κουζίνα του αεροπλάνου. Για επείγουσες ανάγκες, φυσικά, το κουμπί πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

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4. Δεν επιβιβάζονται με σακούλες γεμάτες σκουπίδια

Πριν μπούμε στο αεροπλάνο, μπορούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια μας στους κάδους του αεροδρομίου. Δεν είναι δουλειά του πληρώματος να παραλαμβάνει σκουπίδια από τον τερματικό σταθμό ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να οργανώσει την επιβίβαση και τους ελέγχους πριν από την αναχώρηση.

Το faa.gov επισημαίνει ότι οι αεροσυνοδοί έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες πριν από την απογείωση, μεταξύ άλλων ελέγχους ασφαλείας και προετοιμασία της καμπίνας.

5. Δεν χρησιμοποιούν την τουαλέτα την ώρα της επιβίβασης χωρίς πραγματική ανάγκη

Αν έχουμε χρόνο πριν επιβιβαστούμε, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τις τουαλέτες του αεροδρομίου. Η χρήση της τουαλέτας του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της επιβίβασης μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον κίνηση στην καμπίνα και να δυσκολέψει τη ροή των επιβατών.

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Όσο πιο γρήγορα και οργανωμένα βρίσκουμε τη θέση μας, τόσο πιο ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία για όλους. Σύμφωνα με μελέτη για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιβίβασης, η επιβίβαση είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τον συνολικό χρόνο παραμονής του αεροσκάφους στο έδαφος.

6. Δεν προσπαθούν να στριμώξουν μια υπέρβαρη χειραποσκευή στο ντουλαπάκι

Αν δεν μπορούμε να σηκώσουμε εύκολα τη χειραποσκευή μας και να την τοποθετήσουμε στο ντουλαπάκι πάνω από το κεφάλι μας, δεν είναι λογικό να περιμένουμε από κάποιον άλλο να το κάνει.

Μια βαριά ή υπερβολικά γεμάτη αποσκευή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό κατά την ανύψωση. Παράλληλα, οι χειραποσκευές πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της αεροπορικής εταιρείας και τις απαιτήσεις ασφαλείας.

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7. Δεν βασίζονται αποκλειστικά στο φαγητό του αεροπλάνου

Οι έμπειροι ταξιδιώτες ξέρουν ότι το φαγητό και τα ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια μιας πτήσης εξαρτώνται από την αεροπορική εταιρεία, τη διάρκεια του ταξιδιού και την κατηγορία του εισιτηρίου.

Όπως επισημαίνεται και στην huffpost.com για μια μεγάλη πτήση, μπορούμε να φροντίσουμε από πριν να έχουμε μαζί μας νερό και κατάλληλα σνακ, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τους περιορισμούς του αεροδρομίου. Το να είμαστε προετοιμασμένοι σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε από το πλήρωμα να λύσει κάθε μικρή ανάγκη μας.

8. Δεν επιβιβάζονται χωρίς να έχουν οργανώσει τα πράγματά τους

Το να ανοίγουμε την τσάντα μας στον διάδρομο για να βρούμε ακουστικά, βιβλία, φορτιστές ή φάρμακα μπορεί να καθυστερήσει δεκάδες ανθρώπους πίσω μας.

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Ένα μικρό νεσεσέρ ή μια τσάντα με τα απαραίτητα για την πτήση μπορεί να μας γλιτώσει χρόνο και ταλαιπωρία. Ό,τι θα χρειαστούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού καλό είναι να βρίσκεται εύκολα προσβάσιμο πριν ακόμη ξεκινήσει η επιβίβαση.

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Η έρευνα για τη διαδικασία επιβίβασης έχει δείξει ότι η τοποθέτηση των αποσκευών και ο χρόνος που χρειάζεται κάθε επιβάτης για να τακτοποιηθεί στη θέση του μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συνολική διάρκεια της διαδικασίας.

9. Δεν ξεχνούν ποτέ ότι η βασική δουλειά του πληρώματος είναι η ασφάλεια

Μπορεί οι αεροσυνοδοί να μας σερβίρουν καφέ, νερό και φαγητό, όμως ο πρωταρχικός τους ρόλος είναι πολύ διαφορετικός. Εκπαιδεύονται σε διαδικασίες εκκένωσης, πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση πυρκαγιάς και άλλα επείγοντα περιστατικά.

Γι’ αυτό, όταν μας ζητούν να ακολουθήσουμε έναν κανόνα, να καθίσουμε, να δέσουμε τη ζώνη μας ή να απομακρύνουμε μια αποσκευή, δεν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία χωρίς λόγο. Οι οδηγίες του πληρώματος αποτελούν μέρος των διαδικασιών ασφαλείας της πτήσης. Η FAA, μάλιστα, συνιστά στους επιβάτες να ακούν προσεκτικά τις οδηγίες του πληρώματος, να γνωρίζουν τις εξόδους κινδύνου και να αφήνουν πίσω τους τις αποσκευές σε περίπτωση εκκένωσης.

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Και ίσως το σημαντικότερο από όλα: δεν συμπεριφέρονται με αγένεια στο πλήρωμα. Οι αεροσυνοδοί δεν μπορούν να ελέγξουν αν υπάρχει καθυστέρηση, αν χάλασε το Wi-Fi ή αν ένα αεροπλάνο χρειάζεται τεχνικό έλεγχο. Μπορούν, όμως, να βοηθήσουν πολύ περισσότερο όταν τους μιλάμε με ευγένεια και σεβασμό.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ταξιδέψουμε με αεροπλάνο, ίσως αξίζει να θυμηθούμε ότι η καλή συμπεριφορά δεν κάνει απλώς το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους. Μπορεί να κάνει και τη δουλειά των ανθρώπων που φροντίζουν για την ασφάλεια και την εξυπηρέτησή μας λίγο πιο εύκολη.

Με πληροφορίες από CDC,huffpost.com,faa.gov