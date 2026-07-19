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Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο το Σάββατο 18 Ιουλίου, καθώς οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, σημειώνοντας νέο ημερήσιο ρεκόρ.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 4.944 πτήσεων, το οποίο είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου 2024. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας διαχειρίστηκε το σύνολο των πτήσεων, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2025, με 4.916 πτήσεις, είχε ήδη καταρριφθεί στις 4 Ιουλίου 2026, όταν ο αριθμός των πτήσεων έφτασε τις 4.925.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξημένη επιβατική και αεροπορική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, καθώς και έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.