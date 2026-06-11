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Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, η Ryanair, είναι υπό έρευνα σχετικά με την υποχρεωτική χρέωση σε έναν γονέα για να μπορέσει να καθίσει στο αεροοπλάνο με το παιδί οτου.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) δήλωσε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας απαιτούν τουλάχιστον ένας γονέας να κάθεται με τα παιδιά του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, και τους χρεώνει περίπου 8 λίρες ανά πτήση για να το κάνουν αυτό.

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Η εποπτική αρχή θα διερευνήσει εάν πρόκειται για άδικο συμβατικό όρο βάσει του δικαίου των καταναλωτών, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η Ryanair είναι η μόνη μεγάλη αεροπορική εταιρεία που πετάει από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιβάλλει αυτήν την χρέωση.

Η αεροπορική εταιρεία χρακτήρισε «αβάσιμη την έρευνα», προσθέτοντας ότι προσβλέπει να «αντικρούσει τοςυ ψευδείς ισχυρισμούς της CMA» ενώ υποστήριξε πως δεν επιβάλλει καμία χρέωση για να κάθονται τα παιδιά δίπλα στον γονέα τους ή στον ενήλικα που τα συνοδεύει.

Ωστόσο, οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να πληρώσουν τέλος κράτησης για να καθίσουν δίπλα τους.

Οι κανόνες της αεροπορικής εταιρείας ορίζουν ότι τουλάχιστον ένας γονέας πρέπει να κάθεται με τα παιδιά του ηλικίας 2-11 ετών όταν πετούν, μέσω μιας «υποχρεωτικής οικογενειακής θέσης». Αυτό το τέλος επιβάλλεται τόσο στις πτήσεις αναχώρησης όσο και στις πτήσεις επιστροφής.

Η κράτηση μιας από αυτές τις θέσεις κοστίζει μεταξύ 4,50 ευρώ και 13,50 ευρώ.

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Η CMA έχει διαπιστώσει ότι αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται στα περισσότερα δρομολόγια της Ryanair στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για όλους τους άλλους επιβάτες, η κράτηση θέσης είναι προαιρετική.

Η CMA διερευνά εάν η προσέγγιση της Ryanair μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς χρεώνονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών για την ασφάλεια των παιδιών και την αναπηρία, όπως ορίζονται από τους κανόνες της αεροπορίας, για να διαπιστώσει εάν αυτή η πρακτική είναι σύμφωνη με το δίκαιο των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, η έρευνά της αφορά το εάν οι συμβατικοί όροι της Ryanair είναι «άδικοι», που σημαίνει ότι θέτουν τους πελάτες σε άδικο μειονέκτημα.

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Ο νόμος εφαρμόζει ένα κριτήριο δίκαιης μεταχείρισης που ρωτά εάν η διατύπωση γέρνει υπερβολικά την ισορροπία δικαιωμάτων και ευθυνών στη σύμβαση υπέρ της επιχείρησης. Οι άδικοι όροι δεν είναι νομικά δεσμευτικοί για τους πελάτες και η CMA μπορεί να λάβει μέτρα επιβολής για να εμποδίσει τις επιχειρήσεις να τους χρησιμοποιούν.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν τη δυνατότητα να καθίσουν τα παιδιά με έναν γονέα ή κηδεμόνα χωρίς να χρεώνουν τους ενήλικες για την κράτηση θέσης ή κατανέμουν θέσεις μαζί αυτόματα κατά την κράτηση και δωρεάν.

Η Χέιλι Φλέτσερ, ανώτερη διευθύντρια προστασίας καταναλωτών της CMA, δήλωσε: «Η έρευνά μας θα εξετάσει την προσέγγιση της Ryanair στις κρατήσεις οικογενειακών θέσεων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το κόστος στους καταναλωτές, για να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί καταναλωτών. Τον τελευταίο χρόνο, έχουμε πει στις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν την συνολική τιμή εκ των προτέρων».

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Η Ryanair δήλωσε ότι η πολιτική της για οικογενειακές θέσεις «συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και εξοικονομεί χρήματα στις οικογένειες όταν ταξιδεύουν με την αεροπορική εταιρεία με τις χαμηλότερες τιμές του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «όπως όλοι οι ενήλικες που επιλέγουν μια θέση, οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά πληρώνουν ένα τέλος κρατημένης θέσης, αλλά μπορούν να επιλέξουν κρατημένες θέσεις δίπλα τους για έως και τέσσερα παιδιά στην ίδια κράτηση ΔΩΡΕΑΝ». Και πρόσθεσε: «Αυτή η ψευδής έρευνα της CMA είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Στάρμερ να προσποιηθεί ότι νοιάζεται για τους καταναλωτές, ενώ δεν έχει καταργήσει τον APD [φόρο επιβατών αεροπορικών μεταφορών], ο οποίος θα προσέφερε αμέσως χαμηλότερες τιμές για όλους τους καταναλωτές και ανάπτυξη για την αεροπορία, τον τουρισμό και την ευρύτερη οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου».

Στο πλαίσιο της έρευνας, η CMA θα εξετάσει επίσης εάν το υποχρεωτικό τέλος οικογενειακών θέσεων «καταναλώνεται» κατά τη διαδικασία κράτησης χωρίς πλήρη διαφάνεια. Η «παρακράτηση τιμολόγησης»-όταν δηλ. στους καταναλωτές εμφανίζεται μια αρχική τιμή μόνο και μόνο για να πληγούν με αναπόφευκτες κρυφές χρεώσεις αργότερα στη διαδικασία- απαγορεύτηκε το 2024.

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Η CMA μόλις ξεκίνησε την έρευνά της και τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με το εάν η Ryanair είχε παραβιάσει τον νόμο. Ανέφερε ότι η έρευνα αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου της για την άμβλυνση των πιέσεων που σχετίζονται με το κόστος ζωής και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

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Από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι ενισχυμένες εξουσίες της για τους καταναλωτές, οι οποίες επιτρέπουν στην εποπτική αρχή να επιβάλλει πρόστιμα σε εταιρείες για παραβάσεις και να εξασφαλίζει επιστροφές χρημάτων, η CMA έχει ξεκινήσει έρευνες σε 15 επιχειρήσεις, σε διάφορους τομείς, όπως η έκδοση εισιτηρίων, τα γυμναστήρια, τα είδη οικιακής χρήσης και οι διαδικτυακές κριτικές.