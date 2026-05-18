Η κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών και η έντονη αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στον αεροπορικό κλάδο, με τη Ryanair να δηλώνει πως έχει ήδη προετοιμαστεί ακόμη και για ακραία σενάρια διαταραχής της αγοράς.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Νιλ Σόραχαν, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να μην αντέξουν την πίεση από το αυξημένο κόστος καυσίμων και να οδηγηθούν σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα μέσα στον χειμώνα.

Παρά το αβέβαιο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των φόβων για την προμήθεια πετρελαίου, η Ryanair εμφανίζεται καθησυχαστική για τη δική της λειτουργία, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει κανονικά το θερινό και χειμερινό πτητικό της πρόγραμμα χωρίς ακυρώσεις.

Η εταιρεία έχει «κλειδώσει» μέσω hedging το 80% των καυσίμων της για το καλοκαίρι στην τιμή των 668 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, επικαλούμενη την «οικονομική αβεβαιότητα» που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Το υπόλοιπο 20% των μη καλυμμένων καυσίμων έχει εκτοξευθεί σε κόστος λόγω της μεταβλητότητας των τιμών. Παρ’ όλα αυτά, ο Σόραχαν δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν σχεδιάζει ακυρώσεις πτήσεων».

Όπως είπε στο CNBC, δεν θα του προκαλούσε έκπληξη αν τον χειμώνα κάποιες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες «βρεθούν σε σοβαρά προβλήματα», σε ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό της Spirit Airlines στις ΗΠΑ. Η αμερικανική εταιρεία κατέρρευσε όταν η κρίση στα καύσιμα προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα προβλήματά της, όπως τα υψηλά χρέη και η αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η Ryanair δεν ανησυχεί υπερβολικά για την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών, καθώς η εξάρτηση της Ευρώπης από τα Στενά του Ορμούζ μειώνεται, με τους προμηθευτές να στρέφονται πλέον σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βενεζουέλα και η Βραζιλία.

Ο Σόραχαν ανέφερε τέλος ότι η εταιρεία δεν έχει δεσμευτεί για σταθερές τιμές αλλά ακολουθεί στρατηγική τιμολόγησης «load active, yield passive» που στοχεύει στην πλήρωση των αεροσκαφών και αφήνει ουσιαστικά την τελική διαμόρφωση των τιμών στους καταναλωτές.

Αναλυτές της Citi επισημαίνουν ότι η Ryanair προχώρησε σε μείωση τιμών για να ενισχύσει τη ζήτηση στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ εκτιμούν ότι στο δεύτερο τρίμηνο οι τιμές των εισιτηρίων θα κινηθούν περίπου στα περσινά επίπεδα. Τονίζουν επίσης πως η ζήτηση για το καλοκαίρι παραμένει ισχυρή, αλλά οι κρατήσεις πραγματοποιούνται πιο κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού από το συνηθισμένο, γεγονός που περιορίζει την ορατότητα των προβλέψεων.

(Με πληροφορίες από CNBC)

