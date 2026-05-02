Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines είναι το πρώτο «θύμα» του ενεργειακού σοκ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό «λουκέτο».

Η αεροπορική εταιρεία προχώρησε σε ακύρωση όλων των πτήσεων και ξεκίνησε διαδικασία «οργανωμένης εκκαθάρισης» αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες και εργαζομένους στον «αέρα».

Advertisement

Advertisement

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι η εξυπηρέτηση πελατών διακόπτεται πλήρως, καλώντας τους επιβάτες να μην μεταβούν στα αεροδρόμια και να ενημερωθούν διαδικτυακά για επιστροφές χρημάτων και επόμενα βήματα.

Καθοριστικό ρόλο στην κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας έπαιξε η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν. Η Spirit Airlines, που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα μετά την πανδημία της Covid-19, δεν κατάφερε να αντέξει το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Παρά τις προσπάθειες να εξασφαλίσει κρατική στήριξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν την τελευταία στιγμή, οδηγώντας στην απόφαση για παύση λειτουργίας.

Δεύτερη χρεοκοπία της αεροπορικής εταιρείας μέσα σε έναν χρόνο

Η Spirit είχε ήδη καταθέσει αίτηση προστασίας από πιστωτές δύο φορές μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Αν και εγκρίθηκε σχέδιο αναδιάρθρωσης στις αρχές του 2025, η επιδείνωση της ζήτησης και η αύξηση του κόστους οδήγησαν σε νέα οικονομική ασφυξία.

Προηγούμενες προσπάθειες συγχώνευσης με την JetBlue Airways είχαν μπλοκαριστεί από τις αρχές ανταγωνισμού, ενώ και συνομιλίες με την Frontier Airlines δεν απέδωσαν.

Advertisement

Στην ακμή της, στα μέσα της δεκαετίας του 2010, η Spirit είχε επεκταθεί δυναμικά, ανοίγοντας δεκάδες νέες γραμμές και φτάνοντας σε αποτίμηση έως και 6 δισ. δολάρια. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασιζόταν σε εξαιρετικά χαμηλούς βασικούς ναύλους, με επιπλέον χρεώσεις για κάθε πρόσθετη υπηρεσία. Παρά το μικρό της μερίδιο στην αγορά, η κερδοφορία της συγκαταλεγόταν κάποτε στις κορυφαίες του κλάδου.

Ποια άλλη αεροπορική κινδυνεύει με πτώχευση

Η κρίση στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν περιορίζεται μόνο στη Spirit. Η Association of Value Airlines έχει ήδη ζητήσει οικονομική βοήθεια 2,5 δισ. δολαρίων για να στηρίξει τις εταιρείες χαμηλού κόστους που πλήττονται από την αύξηση των καυσίμων.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί αιτήματα για προσωρινή μείωση φόρων και τελών, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω λουκέτα στον κλάδο.

Advertisement

Η μετοχή της Spirit κατέρρευσε έως και 74% την Παρασκευή, την ώρα που ανταγωνιστές της κατέγραφαν άνοδο, αντανακλώντας τη μετατόπιση της αγοράς και την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Η κατάρρευση της Spirit σηματοδοτεί ένα ακόμη πλήγμα για τον κλάδο των αερομεταφορών, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα των εταιρειών χαμηλού κόστους σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης και οικονομικής αστάθειας.

Advertisement