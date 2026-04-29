Την αποφυγή ακυρώσεων πτήσεων λόγω ελλείψεων στα καύσιμα των αεροπλάνων, προσπαθεί να πετύχει η γαλλική κυβέρνηση η οποία έχει συνάντηση με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών.

Η συνάντηση γίνεται μετά την ανακοίνωση της Transavia, θυγατρική των Air France-KLM, ότι ακύρωσε το 2% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για τον Μάιο και τον Ιούνιο ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων τους.

Παρότι ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά τον μήνα Μάιο ενώ υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης βεβαιώνουν ότι τα υπάρχοντα αποθέματά αρκούν για τουλάχιστον τρεις μήνες, πολλές εταιρείες έχουν ληδη ξεκινήσει τις ακυρώσεις.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. έχουν ήδη ανακοινώσει ακυρώσεις πτήσεων τους ερχόμενους μήνες.