Ο Κέντον Τζάρβις, διευθύνων σύμβουλος της Easy Jet χαρακτήρισε «σκέτη τρέλα» τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δωρεάν επιπλέον χειραποσκευές στους επιβάτες, προειδοποιώντας για αυξήσεις των ναύλων και καθυστερήσεις στις πτήσεις σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, ο διευθύνων σύμβουλος της γνωστής αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι το να δοθεί σε όλους τους επιβάτες το δικαίωμα για επιπλέον δωρεάν χειραποσκευές δεν βγάζει κανένα νόημα και πως αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα προβληματικό για τους καταναλωτές.

Advertisement

Advertisement

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν προτάσεις που επέτρεπαν στους επιβάτες να μεταφέρουν δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως μία τσάντα, ένα σακίδιο ή ένα λάπτοπ, καθώς και μία χειραποσκευή έως επτά κιλά με διαστάσεις 100 εκατοστά.

Ο Τζάρβις δήλωσε ότι «οι πολιτικοί δεν κατανοούν καθόλου το θέμα και ανακατεύονται σε πράγματα που δεν πρέπει» και πρόσθεσε τα εξής: «Απλά δεν υπάρχει χώρος στην καμπίνα. Θα επιστρέψουμε στις εποχές που ξεφορτώναμε τις αποσκευές από την καμπίνα προκειμένου να τις βάλουμε στον χώρο αποσκευών. Αυτός ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που είχαμε καθυστερήσεις τότε».

Μέχρι πρότινος οι χρεώσεις στις αποσκευές έφερναν έσοδα περίπου 2,9 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Easy Jet. «Τώρα αυτό θα πρέπει να περάσει αναγκαστικά στους επιβάτες», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος έκανε λόγο για αυξήσεις των ναύλων. «Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο ανόητο είναι όλο αυτό», ανέφερε.



Προειδοποίηση στην Easy Jet για παραπλανητικές χρεώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EasyJet έλαβε σαφή προειδοποίηση αυτήν την εβδομάδα από την αρμόδια εποπτική αρχή να σταματήσει τον ισχυρισμό της ότι οι χρεώσεις για χειραποσκευές ξεκινούν «από 5,99 λίρες» αφού δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία πως οι επιβάτες μπορούν να αποθηκεύσουν αποσκευές στην καμπίνα του αεροπλάνου σε αυτή την τιμή.

Η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA) διευκρίνισε ότι οι πελάτες υποθέτουν από τη διατύπωση της EasyJet ότι θα μπορούσαν να μεταφέρουν τις αποσκευές τους στις πτήσεις έναντι 5,99 λιρών, ήτοι 6,89 ευρώ. Ο ισχυρισμός στον ιστότοπο της EasyJet καταγγέλθηκε στην ASA από την ομάδα καταναλωτών Which?, η οποία ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες συχνά διαφημίζουν χαμηλές τιμές αλλά έχουν επιπλέον χρεώσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η easyJet βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Starlink για την παροχή Wi-Fi στα αεροπλάνα της αλλά κατέληξε, όπως και η Ryanair, στο συμπέρασμα ότι «η οικονομική πλευρά της συμφωνίας δεν είναι βιώσιμη. Όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προσθέσουμε αυτή την υπηρεσία, αλλά δεν είναι σήμερα».

Υπενθυμίζεται ότι σε μια πρόσφατη δημόσια διαμάχη μεταξύ του CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι και του ιδιοκτήτη της Starlink, Elon Musk, σχετικά με την προοπτική ενσωμάτωσης Wi-Fi στον στόλο της αεροπορικής εταιρείας, οι δύο άνδρες αποκάλεσαν ο ένας τον άλλον «ηλίθιο».

Πηγή: Guardian