Η EasyJet έλαβε σαφή προειδοποίηση να σταματήσει τον ισχυρισμό της ότι οι χρεώσεις για χειραποσκευές ξεκινούν «από 5,99 λίρες» αφού δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία στην αρμόδια εποπτική αρχή διαφήμισης της Βρετανίας ότι οι επιβάτες μπορούν να αποθηκεύσουν αποσκευές στην καμπίνα του αεροπλάνου σε αυτή την τιμή.

Η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA) διευκρίνισε ότι οι πελάτες υποθέτουν από τη διατύπωση της EasyJet ότι θα μπορούσαν να μεταφέρουν τις αποσκευές τους στις πτήσεις έναντι 5,99 λιρών, ήτοι 6,89 ευρώ.

Ο ισχυρισμός στον ιστότοπο της EasyJet καταγγέλθηκε στην ASA από την ομάδα καταναλωτών Which?, η οποία ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες συχνά διαφημίζουν χαμηλές τιμές αλλά έχουν επιπλέον χρεώσεις.

Η EasyJet δήλωσε: «Στόχος μας είναι πάντα να παρέχουμε σαφείς πληροφορίες στους πελάτες μας σχετικά με τις τιμές και ο σκοπός αυτής της σελίδας ήταν να παρουσιάσουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις χρεώσεις προς τους πελάτες».

«Πάντα διαθέτουμε μεγάλες χειραποσκευές στην χαμηλότερη τιμή. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της ASA, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στη σελίδα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς για τους καταναλωτές».

Σύμφωνα πάντα με την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, η διατύπωση στον ιστότοπο είχε ως στόχο να ενημερώσει τους πελάτες ότι οι 5,99 λίρες ήταν το σημείο εκκίνησης για την προσθήκη χειραποσκευών και ότι ήταν μια ακριβής τιμή σε αρκετές διαδρομές.

Η αεροπορική εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι το γεγονός πως δεν υπήρχαν διαθέσιμες αποσκευές σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν σημαίνει ότι ο ισχυρισμός δεν ήταν παραπλανητικός.

Απαντώντας στην καταγγελία της Which?, η ASA δήλωσε ότι ανέμενε να δει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι μεγάλες χειραποσκευές χρεώνονταν 5,99 λίρες αλλά η EasyJet δεν τα παρείχε.

Ως αποτέλεσμα, η εποπτική αρχή έκρινε ότι ο ισχυρισμός ήταν παραπλανητικός και προειδοποίησε την EasyJet να μην χρησιμοποιήσει αυτή τη διατύπωση στο μέλλον.