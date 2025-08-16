Ενας πιλότος της ΕasyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή έρευνας σε βάρος του, έπειτα από καταγγελίες ότι περιπλανίοταν γυμνός σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο τέλος μιας ξέφρενης νύχτας με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ο πιλότος εθεάθη χωρίς ρούχα στη ρεσεψιόν ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στο θέρετρο του Πράσινου Ακρωτηρίου νωρίς την περασμένη Τρίτη (5/8).

Σύμφωνα με τη Sun, ο κυβερνήτης έπινε στο μπαρ του ξενοδοχείου όλο το βράδυ. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον άνδρα να σκοντάφτει σε κατάσταση απόλυτης μέθης.

Στις 2:30 π.μ. φέρεται να έβγαλε όλα του τα ρούχα και να περπάτησε στον χώρο υποδοχής, προτού μετακινηθεί στο γυμναστήριο και το σπα.

Ο πιλότος επρόκειτο να μεταφέρει επιβάτες στο Γκάτγουικ του Λονδίνου από το Πράσινο Ακρωτήριο την περασμένη Τετάρτη. Μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο, η αεροπορική εταιρεία τον κράτησε μακριά από τα καθηκοντά του και κλήθηκε αντικαταστάτης πιλότος.

Μια πηγή της EasyJet δήλωσε στην Sun: «Όποιος είδε τον πιλότο να χοροπηδάει γυμνός τις πρώτες πρωινές ώρες την προηγούμενη μέρα της πτήσης, δεν θα ονειρευόταν να μπει σε αεροπλάνο με αυτόν στο πιλοτήριο».

Ένας εκπρόσωπος της ΕasyJet δήλωσε: «Μόλις ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, ο πιλότος αποπέμθηκε αμέσως από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας, εν αναμονή της έρευνας. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα».

Οι πτήσεις της EasyJet από το Γκάτγουικ προς το Πράσινο Ακρωτήριο είναι οι μεγαλύτερες σε απόσταση από την Αγγλία (2.332 ναυτικά μίλια) με το ταξίδι να διαρκεί περίπου έξι ώρες.

(με πληροφορίες από Guardian)