Η ένταση μεταξύ της Ryanair και του Έλον Μασκ έχει πλέον μεταφερθεί στα social media, με την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία να απαντά με τον γνωστό της ειρωνικό και προκλητικό τόνο στις δημόσιες δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, «σήκωσε το γάντι» που έριξε ο ισχυρός άντρας της SpaceX και της Tesla, προσφέροντάς του ένα εισιτήριο για «ηλίθιους» στην τιμή των 16,99 ευρώ, σε μια σαρκαστική αναφορά που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Η ανακοίνωση της Ryanair, μέσω μιας χιουμοριστικής ανάρτησης στα social media, ονόμασε την προσφορά «Great Idiots seat sale» (Έκπτωση για Μεγάλους Ηλίθιους) και την αφιέρωσε «ειδικά στον Έλον Μασκ». Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η προσφορά αφορά 100.000 θέσεις απλής μετάβασης και περιλαμβάνει σαρκαστική αναφορά στους χρήστες του X, την πλατφόρμα που ανήκει στον Μασκ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair να καλεί χιουμοριστικά το κοινό: «Αγοράστε τώρα, πριν προλάβει να πάρει θέση ο Μασκ».

Η δημόσια αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Μάικλ Ο’ Λίρι αρνήθηκε να εγκαταστήσει το δορυφορικό Wi-Fi της Starlink στα αεροσκάφη της Ryanair. Η αντίδραση του Μασκ ήταν άμεση και έντονη, με αναρτήσεις στο X, όπου μεταξύ άλλων διερωτήθηκε αν θα έπρεπε να αγοράσει την εταιρεία και να βάλει κάποιον με το όνομα Ράιαν να τη διευθύνει. Οι διαδικτυακές αναρτήσεις του Μασκ περιείχαν επίσης ερωτήματα για το κόστος εξαγοράς και υπονοούμενα για πλήρη αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο Ο’ Λίρι, σε podcast, χαρακτήρισε τον Μασκ «ηλίθιο» και περιέγραψε την υπηρεσία Starlink ως «απρόσιτη», επισημαίνοντας ότι το κόστος εγκατάστασης της απαραίτητης κεραίας σε ένα αεροσκάφος θα έφτανε τα 200–250 εκατ. δολάρια ετησίως. Η απάντηση του Μασκ ήταν εξίσου αιχμηρή, χαρακτηρίζοντας τον Ο’ Λίρι «εντελώς ηλίθιο» και αφήνοντας υπονοούμενα για απομάκρυνσή του από τη διοίκηση της εταιρείας.

Η Ryanair, γνωστή για την επιθετική στρατηγική της στα social media, δεν έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την κόντρα. Η ανακοίνωση της προσφοράς των 100.000 θέσεων σε τιμή 16,99 ευρώ, χωρίς επιστροφή, αποτελεί σαφώς σκωπτική κίνηση και δείχνει την ικανότητα της εταιρείας να συνδυάζει το μάρκετινγκ με τη δημόσια αντιπαράθεση. Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι ο Μάικλ Ο’ Λίρι θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο για να σχολιάσει τις δημόσιες δηλώσεις του Έλον Μασκ και την κόντρα που έχει προκύψει.

Η διαδικασία ενδεχόμενης εξαγοράς της Ryanair από τον Μασκ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περίπου το 70% των μετοχών να ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές και το υπόλοιπο σε μεμονωμένους μετόχους και εσωτερικούς επενδυτές. Ο Μάικλ Ο’ Λίρι, μέχρι το 2025, κατείχε μερίδιο έως 4%, το οποίο πούλησε κατά το προηγούμενο έτος αξίας περίπου 21 εκατ. ευρώ. Για να προχωρήσει ο Μασκ σε εξαγορά, θα χρειαζόταν είτε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους είτε εχθρική εξαγορά, διαδικασίες που συνοδεύονται από υψηλό κόστος και σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Η κόντρα Ryanair – Έλον Μασκ δείχνει πως οι διαμάχες στον ψηφιακό χώρο μπορούν να εξελιχθούν σε εντυπωσιακό μάρκετινγκ, συνδυάζοντας χιούμορ, πρόκληση και στρατηγική. Η αντιπαράθεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις δηλώσεις και τις προσφορές, αλλά αναδεικνύει και τις τεράστιες διαφορές στο ύφος και τη φιλοσοφία δύο ισχυρών επιχειρηματικών προσωπικοτήτων.