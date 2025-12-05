Τα σχέδια χιλιάδων οικογενειών στην Ινδία ανέτρεψαν οι μαζικές ακυρώσεις πτήσεων της IndiGo αυτή την εβδομάδα προκαλώντας ντόμινο αλλαγών σε γαμήλιες τελετές και δεξιώσεις. Οι παραδοσιακοί γάμοι αποτελούν θεσμό στην Ινδία και η τρέχουσα περίοδος θεωρείται από τις πιο πυκνές σε τελετές.

Ζευγάρια, συγγενείς και καλεσμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απρόβλεπτες δυσκολίες, σε σημείο που ένα νεόνυμφο ζεύγος αναγκάστηκε να «παρευρεθεί» διαδικτυακά στη δική του δεξίωση, εμφανιζόμενο σε γιγαντοοθόνη, ενώ άλλοι ανέβαλαν ημερομηνίες ή αναζήτησαν ακριβές λύσεις, όπως μίσθωση πτήσης τσάρτερ.

Advertisement

Advertisement

IndiGo flight cancellations left a newlywed couple stranded — forcing the bride’s parents to sit on the reception stage in their place! Medha & Sangama joined their own reception in Hubballi #Karnataka virtually from Bhubaneswar, all dressed up, greeting guests over video call.… pic.twitter.com/0ZZBNKm3Pf — Ashish (@KP_Aashish) December 5, 2025

Ακόμη και ο Ύπατος Αρμοστής της Σιγκαπούρης στην Ινδία, Σιμόν Γουόνγκ, δεν μπόρεσε να παραστεί σε γάμο συνεργάτη του, εκφράζοντας δημόσια την αγανάκτησή του.

Οι ακυρώσεις σημειώθηκαν σε περίοδο αιχμής για τη βιομηχανία γάμων, η οποία αποτιμάται στα 130 δισ. δολάρια και χαρακτηρίζεται από πολυτελείς, πολυήμερους εορτασμούς. Η IndiGo, που ελέγχει πάνω από το 60% της αγοράς, παραδέχτηκε ότι η κρίση οφείλεται σε ελλιπή προετοιμασία απέναντι στις νέες, αυστηρότερες ρυθμίσεις για τα ωράρια των πιλότων.

REUTERS/Priyanshu Singh

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έρευνα, καθώς μόνο την Παρασκευή (5/12) καταγράφηκαν περισσότερες από 1.000 ακυρώσεις πτήσεων. Τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτικά: γάμοι που αναβάλλονται, όπως αυτός στην Γκόα όπου ο χώρος προσέφερε μόνο πιστωτικό κουπόνι, ή οικογένειες που είδαν τους εορτασμούς να «καταρρέουν», όπως κατήγγειλε η Σίρστι Μάγκαν.

#Indigo, India's largest airline which typically operates around 2,300 flights a day, confirmed that over 1,000 flights were cancelled on Dec 5. Airline CEO #PieterElbers has said that it could take another 10 days to restore normalcy#indigochaos pic.twitter.com/wi8cmpA4SG — TheSouthAsianTimes (@TheSATimes) December 5, 2025

REUTERS/Anushree Fadnavis

Με την εγχώρια αεροπορική κίνηση να έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, η πίεση στο σύστημα είναι εμφανής. Για ορισμένους, όπως την οικογένεια στη Μπανγκαλόρ, η λύση ήταν μια πανάκριβη πτήση τσάρτερ ώστε ο γαμπρός και 80 συγγενείς να φτάσουν εγκαίρως στην Πούρι για τον γάμο του Σαββάτου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)