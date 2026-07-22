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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του 61χρονου Σέρβου επιβάτη που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν προκλήθηκε σοβαρό περιστατικό με το παράθυρο του αεροσκάφους.

Ο άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αναγκαστική προσγείωση, καταγγέλλει ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία από την πλευρά της αεροπορικής εταιρείας. Όπως ανέφερε, η μόνη επαφή που υπήρξε ήταν ένα email που στάλθηκε στον γιο του, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει την κράτηση των εισιτηρίων.

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«Δεν μας έχουν πάρει τηλέφωνο, ούτε ήρθαν στο νοσοκομείο, ως υπεύθυνη εταιρεία, να μας βρουν. Έχουν στείλει email στον γιο μας, που έκλεισε τα εισιτήρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του 61χρονου, Βασίλης Τσιάρας, ανέφερε ότι η οικογένεια εξετάζει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της εταιρείας. Όπως υποστήριξε, ο επιβάτης βρέθηκε εκτεθειμένος εκτός της καμπίνας του αεροσκάφους για περίπου 1,5 έως 2 λεπτά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

«Έχει σωματικές κακώσεις αρκετά σοβαρές, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και του κεφαλιού, μώλωπες και κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος», ανέφερε ο δικηγόρος.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες αυτοψίες στο αεροσκάφος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα δείξουν τα αίτια του περιστατικού και αν υπήρξαν προβλήματα ασφαλείας.