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Η σύζυγος του επιβάτη και δύο ακόμη συνεπιβάτες τον συγκράτησαν εντός της καμπίνας, ενώ η ζώνη ασφαλείας απέτρεψε τη μοιραία πτώση του.

Η σύζυγος του τραυματισμένου άνδρα κατήγγειλε την απουσία βοήθειας από το πλήρωμα της πτήσης και την έλλειψη επικοινωνίας από την αεροπορική εταιρεία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα και κατά την προηγούμενη πτήση του από τη Θεσσαλονίκη.

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Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της συζύγου του Σέρβου επιβάτη της πτήσης της Ryanair, ο οποίος κινδύνεψε να εκτιναχθεί από το αεροσκάφος όταν έσπασε παράθυρο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά» ανέφερε η Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς, εμφανώς συγκλονισμένη από όσα συνέβησαν.

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«Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω».

Όπως εξηγεί, μέσα στην καμπίνα επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ η ίδια, μαζί με δύο ακόμη επιβάτες, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν τον σύζυγό της μέσα στο αεροσκάφος. Όπως σημειώνει, καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκαν τόσο η ζώνη ασφαλείας που φορούσε όσο και η άμεση αντίδραση των συνεπιβατών.

«Ήμασταν 30 με 40 λεπτά στον αέρα και κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη, Η ζώνη του έσωσε τη ζωή.»

Η ίδια καταγγέλλει, παράλληλα, ότι το πλήρωμα δεν ανταποκρίθηκε όπως θα περίμενε σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. «Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και μέχρι τώρα, από την εταιρία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό».

Η Σβετλάνα Μαξίμου Ίβιτς περιγράφει ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Τσιάρας, υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος φέρεται να είχε εμφανίσει τεχνικό πρόβλημα και σε προηγούμενη πτήση, επικαλούμενος τον αριθμό νηολογίου του.

«Όπως προκύπτει από τον αριθμό νηολογίου του αεροσκάφους του συγκεκριμένου, το εν λόγω όχημα είχε ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα μόλις την προηγούμενη ημέρα σε πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημμέλεια της ΥΠΑ σε ότι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα του δεξιού κινητήρα» δηλώνει ο δικηγόρος Βασίλης Τσιάρας.