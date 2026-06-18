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Μια πτήση της Ryanair από Αθήνα στο Λούτον άφησε περισσότερους από 20 επιβάτες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα, μετά από «μεγάλες ουρές» που πιστεύεται ότι σχετίζονται με το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ για τις χώρες εκτός της ζώνης Σένγκεν που προκάλεσαν χάος.

Οι εκτεταμένες ουρές σήμαιναν ότι οι ταξιδιώτες δεν έφτασαν έγκαιρα στην πύλη τους, χάνοντας την πτήση ενώ και όσοι είχαν περάσει εντός της πύλης ταλαιπωρήθηκαν από την καθυστέρηση.

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Οι θερμοκρασίες έφτασαν πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αφήνοντας τους επιβάτες να το περιγράφουν ως «ζωντανή κόλαση».

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα της Ε.Ε. που καταγράφει τα στοιχεία των ταξιδιωτών από χώρες εκτός Ε.Ε. (υπήκοοι τρίτων χωρών) κάθε φορά που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Ζώνη Σένγκεν. Αντικαθιστά οριστικά τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων.

Το αεροπλάνο τελικά αναχώρησε με μία ώρα καθυστέρηση, αφού αφαιρέθηκαν οι αποσκευές των επιβατών που χάθηκαν από την πτήση.

Η Ryanair είχε ζητήσει προηγουμένως την αναστολή του συστήματος αυτό το καλοκαίρι λόγω αναμενόμενων καθυστερήσεων.

Ωστόσο, ούτε η Ryanair – η οποία απέδωσε το περιστατικό του Σαββάτου σε καθυστερήσεις στα σύνορα – ούτε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας – το οποίο επεσήμανε «πρόσθετες απαιτήσεις επεξεργασίας» κατονόμασαν άμεσα το EES ως υπεύθυνο.

Αξιωματούχοι του τουρισμού στην Ελλάδα αρχικά δήλωσαν ότι οι Βρετανοί θα εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο EES όταν ταξιδεύουν στη χώρα, πριν αργότερα πάρουν πίσω την απόφασή τους.

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Η εφαρμογή του EES προκαλεί χάος στους ελέγχους στα ελληνικά αεροδρόμια



Το περιστατικό έρχεται καθώς τα ελληνικά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν τις πρώτες επιπτώσεις του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός βιομετρικού συστήματος που καταγράφει τις κινήσεις των υπηκόων εκτός ΕΕ που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο Σένγκεν. Τόσα τα μέσα ενημέρωσης όσο και οι ανακοινώσεις των αεροδρομίων στην Ελλάδα έχουν προειδοποιήσει ότι η εισαγωγή του συστήματος αναμένεται να επιμηκύνει τους χρόνους στον έλεγχο διαβατηρίων, ιδίως για τους επιβάτες που εγγράφονται για πρώτη φορά.

Δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες από τους φορείς εκμετάλλευσης των ελληνικών αεροδρομίων τις τελευταίες ημέρες έχουν συμβουλεύσει τους ταξιδιώτες που αναχωρούν εκτός Σένγκεν να φτάνουν μόλις ανοίξει το check-in των αεροπορικών εταιρειών, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι μετανάστευσης είναι πιθανό να διαρκέσουν περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εικόνες και περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς νησιωτικές πύλες απεικονίζουν πυκνές ουρές που σχηματίζονται πολύ πριν από τις αιχμές αναχωρήσεων, με ορισμένους τερματικούς σταθμούς να φέρονται να αντιμετωπίζουν ουρές που εκτείνονται έξω από τα κεντρικά κτίρια.

«Μεγάλη ουρά» άφησε αρκετούς εκτός πτήσης



Ο επιβάτης Milo Boyd δήλωσε στο BBC ότι η πτήση επηρεάστηκε από μια «μεγάλη ουρά» στο αεροδρόμιο. Έφτασε στην πύλη λίγο πριν κλείσει.

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Ωστόσο, τουλάχιστον 20 άλλοι έχασαν την πτήση τους λόγω των ουρών.

«Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι παρακαλούσαν το προσωπικό της Ryanair να τους αφήσει να περάσουν – ένας τύπος έκλαιγε, ένας άλλος τύπος έμοιαζε σαν να επρόκειτο να εκραγεί», είπε.

Οι υπάλληλοι του αεροδρομίου τελικά κλήθηκαν για να ηρεμήσουν τους επιβάτες.

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Εκπρόσωποι του αεροδρομίου δήλωσαν στο BBC ότι αντιμετωπίζουν «περιόδους συμφόρησης στον έλεγχο διαβατηρίων στην περιοχή αναχωρήσεων λόγω του μεγάλου όγκου επιβατών και των πρόσθετων απαιτήσεων επεξεργασίας που σχετίζονται με ταξίδια σε προορισμούς εκτός Σένγκεν».

«Όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, οι ροές επιβατών σε ορισμένες διαδρομές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένους χρόνους επεξεργασίας καθώς οι νέες διαδικασίες ελέγχου των συνόρων συνεχίζουν να εφαρμόζονται και να βελτιώνονται».

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