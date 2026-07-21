Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητική ομάδα εντόπισε τα συντρίμμια αεροσκάφους της Pan Am που είχε συντριβεί στον Ατλαντικό ωκεανό το 1952 παρασύροντας στον θάνατο πενήντα δύο επιβάτες.

Το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-4 βρέθηκε σε βάθος εξακοσίων εννέα μέτρων έπειτα από υποβρύχια έρευνα με τη χρήση αυτόνομου drone και σόναρ υψηλής ανάλυσης.

Η ταυτοποίηση του ναυαγίου κατέστη δυνατή μέσω του λογότυπου της εταιρείας και του ονόματος του αεροσκάφους που παρέμεναν ευδιάκριτα στις ληφθείσες εικόνες.

Το Ίδρυμα Air/Sea Heritage συνεργάζεται πλέον με τις τοπικές αρχές για την προστασία του χώρου και τη δημιουργία μνημείου στη μνήμη των θυμάτων.

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Εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά τη συντριβή μιας πτήσης της Pan Am στα νερά ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο, που στοίχισε τη ζωή σε 52 επιβάτες, μια ομάδα αεροναυτικής έρευνας, σε συνεργασία με το Discovery Channel, εντόπισε τα συντρίμμια του μοιραίου αεροπλάνου στον βυθό του Ατλαντικού ωκεανού.

Το αεροσκάφος της Pan Am, με την ονομασία «Clipper Endeavor», είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου 1952 με προορισμό τη Νέα Υόρκη. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος, αλλά λίγο μετά την απογείωση, οι πιλότοι έχασαν και τους δύο κινητήρες της δεξιάς πλευράς και το αεροσκάφος συνετρίβη στον ωκεανό λίγα λεπτά αργότερα.

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Αν και το αεροσκάφος διέθετε σωσίβιες λέμβους και ατομικά σωστικά μέσα, πολλοί επιβάτες παρέμειναν στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα 52 άτομα να βυθιστούν μαζί με το αεροσκάφος και να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το Pan Am Historical Foundation. Μόνο 17 άτομα επέζησαν.

Ενώ η τοποθεσία της συντριβής ήταν πάνω κάτω γνωστή, η ακριβής θέση των συντριμμάτων στον πυθμένα του ωκεανού παρέμεινε άλυτο μυστήριο.

Τον περασμένο μήνα, το Ίδρυμα Air/Sea Heritage, σε συνεργασία με την εκπομπή «Expedition Unknown» του Discovery Channel και την εταιρεία Deep Sea Vision, χρησιμοποίησε ένα αυτόνομο υποβρύχιο drone, εξοπλισμένο με σόναρ και κάμερες υψηλής ανάλυσης, το οποίο σάρωσε επί ημέρες τον βυθό της περιοχής. για να εντοπίσει τα συντρίμμια στον πυθμένα του ωκεανού, σε βάθος περίπου 2.000 πόδια (609 μέτρα) κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Το αεροσκάφος Douglas DC-4 εντοπίστηκε το βράδυ της 2ας Ιουνίου, χωρισμένο σε δύο τμήματα, και ταυτοποιήθηκε χάρη σε εικόνες στις οποίες διακρίνεται καθαρά το εμβληματικό λογότυπο της Pan American με τα φτερά, καθώς και το όνομα του αεροσκάφους, το οποίο παραμένει ευανάγνωστο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Discovery.

Σύμφωνα με τους New York Times, στις πρώτες εικόνες διακρίνονταν καθαρά το λογότυπο της Pan Am, τμήματα της ατράκτου, το σύστημα προσγείωσης και τα παράθυρα της καμπίνας, ενώ μέρος του αεροσκάφους παραμένει εντυπωσιακά διατηρημένο.

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74 years after a Pan Am flight crashed into the water off Puerto Rico, costing 52 passengers their lives, a Discovery Channel team has found the wreckage sitting on the ocean floor, NBC’s “Today” reported exclusively. https://t.co/fD1GgxmQrn pic.twitter.com/hEzyoegiLl — CNN (@CNN) July 21, 2026

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, το Ίδρυμα Air/Sea Heritage συνεργάζεται πλέον με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για την επέκταση των μέτρων προστασίας της περιοχής όπου βρίσκεται το ναυάγιο και ζητ΄;α τη δημιουργία μνημείου προς τιμήν όσων έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, έχει επίσης γίνει επικοινωνία με τις οικογένειες που επηρεάστηκαν άμεσα από την τραγωδία, καθώς και με τους δύο μοναδικούς γνωστούς επιζώντες του ατυχήματος.

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