Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το jet lag προκαλεί κούραση και στομαχικές διαταραχές καθώς το βιολογικό ρολόι του σώματος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα τοπική ώρα.

Η σταδιακή αλλαγή των γευμάτων πριν από το ταξίδι και η τήρηση του τοπικού προγράμματος κατά την άφιξη βοηθούν τον οργανισμό στην προσαρμογή.

Οι ειδικοί προτείνουν την κατανάλωση ελαφριών γευμάτων και την αποφυγή λιπαρών τροφών, αλκοόλ και υπερβολικής καφεΐνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η επαρκής ενυδάτωση με νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση παραμένει απαραίτητη για την αποφυγή της αφυδάτωσης στον αέρα.

Η άμεση επιστροφή στις καθημερινές συνήθειες μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού διευκολύνει την ταχύτερη ανάκαμψη του οργανισμού από τα συμπτώματα.

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Το jet lag είναι ένα συχνό πρόβλημα για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο και αλλάζουν πολλές ζώνες ώρας. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ακόμη και τις πιο όμορφες διακοπές, προκαλώντας δυσκολία στον ύπνο, έντονη κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας, πονοκεφάλους και προβλήματα στο στομάχι, όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται επειδή το βιολογικό ρολόι του σώματος δεν συμβαδίζει με τη νέα τοπική ώρα. Ο οργανισμός χρειάζεται συνήθως λίγες ημέρες για να προσαρμοστεί.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, εκτός από τον ύπνο, σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του jet lag παίζει και η σωστή διατροφή. Μία χρήσιμη συμβουλή είναι να αρχίσει κάποιος να αλλάζει σταδιακά τις ώρες των γευμάτων του λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να μετακινεί το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό του κατά 15 λεπτά, στη συνέχεια κατά μισή ώρα και αργότερα κατά μία ώρα, ώστε να πλησιάζουν το ωράριο της χώρας προορισμού.

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Μόλις φτάσει στον προορισμό του, είναι σημαντικό να ακολουθήσει αμέσως το πρόγραμμα των κατοίκων της περιοχής. Αν είναι πρωί, καλό είναι να φάει πρωινό, ακόμη και αν δεν πεινάει πολύ. Έρευνες δείχνουν ότι ένα καλό πρωινό, σύμφωνα με τη νέα ώρα, μπορεί να βοηθήσει το σώμα να προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Το ίδιο ισχύει και για το μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται στις συνηθισμένες ώρες της νέας χώρας.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης τα γεύματα πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να είναι μικρά και ελαφριά. Οι επιλογές στο αεροπλάνο είναι συνήθως περιορισμένες και δεν εξυπηρετούν πάντα το πρόγραμμα ή τις διατροφικές μας ανάγκες. Το Academy of Nutrition and Dietetics επισημαίνει ότι γι’ αυτό αξίζει να έχουμε μαζί μας υγιεινά σνακ, όπως ξηρούς καρπούς, μπάρες δημητριακών ή αποξηραμένα φρούτα, ώστε να αποφύγουμε την έντονη πείνα ανάμεσα στα γεύματα.

Έτσι μειώνεται η πιθανότητα να εμφανιστούν ενοχλήσεις στο στομάχι, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες μετά την άφιξη. Αργότερα, όταν ο οργανισμός αρχίσει να προσαρμόζεται, μπορεί κανείς να επιστρέψει σταδιακά στις κανονικές ποσότητες φαγητού. Παράλληλα, είναι καλό να αποφεύγονται τα πολύ λιπαρά ή βαριά φαγητά, ειδικά αν δεν είναι συνηθισμένα στη διατροφή του ταξιδιώτη.

Όσον αφορά τα ποτά, οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγεται το αλκοόλ, καθώς επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και μπορεί να κάνει το jet lag πιο έντονο. Ο καφές και το τσάι μπορούν να καταναλώνονται το πρωί, αλλά όχι αργά μέσα στην ημέρα, γιατί η καφεΐνη μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο. Επιπλέον, τόσο η καφεΐνη όσο και το αλκοόλ συμβάλλουν στην αφυδάτωση.

Η σωστή ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι ταξιδιώτες πρέπει να πίνουν αρκετό νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση, επειδή ο αέρας μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ ξηρός. Κατά τη διάρκεια των διακοπών, ένας απλός στόχος είναι περίπου οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα, αν και οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με τον καιρό, τη σωματική δραστηριότητα και άλλους παράγοντες. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα του νερού, είναι προτιμότερο να επιλέγεται εμφιαλωμένο νερό.

Τέλος, όταν ολοκληρωθεί το ταξίδι, είναι σημαντικό να επιστρέψει κανείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις συνηθισμένες ώρες ύπνου και γευμάτων. Η σταδιακή επαναφορά στις καθημερινές συνήθειες βοηθά τον οργανισμό να προσαρμοστεί ξανά και να ξεπεράσει πιο εύκολα τις επιπτώσεις του jet lag.

Με πληροφορίες από: Associated Press , Academy of Nutrition and Dietetics .