Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δώδεκα επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί λόγω ισχυρών αναταράξεων.

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A320 παρουσίασε ξαφνική απώλεια ύψους περίπου ενενήντα λεπτά μετά την απογείωσή του από την Ταϊλάνδη.

Πολλοί επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας χτύπησαν στην οροφή της καμπίνας κατά τη διάρκεια των έντονων κλυδωνισμών.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Δελχί, όπου οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό και δεσμεύτηκε για πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές στη σχετική έρευνα.

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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Air India από την Ταϊλάνδη προς την Ινδία, όταν το αεροσκάφος βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 12 επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε αεροσκάφος Airbus A320, το οποίο εκτελούσε την πτήση AI2379 από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι 134 επιβάτες της πτήσης βίωσαν ξαφνική απώλεια ύψους, με το αεροσκάφος να κατεβαίνει απότομα. Αρκετοί επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτινάχθηκαν από τα καθίσματά τους, χτυπώντας το κεφάλι τους στην οροφή της καμπίνας.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους καταγράφει τις δραματικές στιγμές, με εμφανώς τρομαγμένους επιβάτες να παρακολουθούν το αεροπλάνο να κλυδωνίζεται έντονα. Ανάμεσά τους διακρίνεται και ένας άνδρας με το χέρι σε νάρθηκα.

Air India: Phuket – Delhi, 04.08.2026.

The worst two hours of my life. Please, please, please always wear your seatbelt on a plane, even when the seatbelt sign is off.

I saw people being thrown into the air, hitting their heads, and getting injured. For a while, I genuinely… pic.twitter.com/3bVjcZZ18g — Minchen (@minchen_t) August 4, 2026

Παρά τις αναταράξεις, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου Δελχί περίπου στις 11:00 τοπική ώρα. Στο αεροδρόμιο περίμεναν ασθενοφόρα και διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τους τραυματίες επιβάτες. Ορισμένοι αποβιβάστηκαν με φορεία ή αναπηρικά αμαξίδια, ενώ αρκετοί έφεραν επιδέσμους στο κεφάλι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον ένας επιβάτης υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι το αεροσκάφος «ταρακουνιόταν για περίπου δύο με τρία λεπτά» και είχε πάρει έντονη κλίση, προσθέτοντας πως πολλοί από τους επιβάτες κοιμούνταν τη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι αναταράξεις.

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Σε ανακοίνωσή της, η Air India έκανε λόγο για ένα «σύντομο περιστατικό αναταράξεων» κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποδίδοντας το συμβάν σε αιφνίδια μεταβολή του υψομέτρου στο οποίο πετούσε το Airbus A320, πριν το πλήρωμα καταφέρει να επαναφέρει πλήρως τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας τόνισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία, διαβεβαιώνοντας ότι θα παρασχεθεί κάθε απαραίτητη υποστήριξη στους τραυματίες και στους υπόλοιπους επιβάτες. Παράλληλα, η Air India ανέφερε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

At least 12 hurt after Air India flight plunges 300ft in horror turbulence pic.twitter.com/HlnB5hdQtX Advertisement August 4, 2026