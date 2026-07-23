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Καναδάς- Ιουστίνη Φραγκούλη – Αργύρη

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Έκπληξη ήταν για τους Ελληνοκαναδούς Ορθόδοξους Ομογενείς του Καναδά η εκλογή του Μητροπολίτη Νέας Υερσέης Απόστολου στον αρχιεπισκοπικό θώκο του Καναδά από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθότι περίμεναν να εκλεγεί κάποιος που είχε ήδη υπηρετήσει στην μεγάλη επαρχία του Θρόνου και γνωρίζει τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της εν λόγω επαρχίας.

Ωστόσο, οι Άρχοντες, οι παράγοντες και το χριστεπώνυμο πλήθος διαβάζοντας το βιογραφικό του νεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου εντυπωσιάσθηκαν τα μάλα και άρχισαν να στέλλουν συγχαρητήριες επιστολές καθώς και να γράφουν θερμές ευχές υποδοχής στο νεοεκλεγέντα αρχιεπίσκοπο.

Το βιογραφικό του ενεοεκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Αποστόλου

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος (Ευάγγελος Κουφαλάκης), γεννημένος στη Ρόδο και απόφοιτος της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, ακολούθησε από νεαρή ηλικία την εκκλησιαστική ζωή, εκάρη μοναχός το 1993 και χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο. Σπούδασε Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, λαμβάνοντας Master of Sacred Theology από το Πανεπιστήμιο Βοστώνης. Διακόνησε με αφοσίωση σε κοινότητες της Μητροπόλεως Βοστώνης και υπηρέτησε ως προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Δημητρίου και Αγίας Αικατερίνης Αστορίας, καθώς και ως διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής. Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου και το 2014 εξελέγη Επίσκοπος Μηδείας. Το 2018 ορίστηκε Αρχιγραμματεύς της Επαρχιακής Συνόδου και το 2021 Πατριαρχικός Επίτροπος της Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης. Την 24η Ιουλίου 2023, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε παμψηφεί Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, αναγνωρίζοντας την πολυετή, ουσιαστική και αφοσιωμένη προσφορά του στην Εκκλησία.

Οι προκλήσεις της Αρχιεπισκοπής Καναδά

Παράγοντες στην Αμερική όπου έχει υπηρετήσει σε διάφορες εκκλησιαστικές θέσεις αναφέρουν ότι ο νεοεκλεγείς Σεβασμιώτος Απόστολος είναι νέος, δυναμικός και με μεγάλη αφοσίωση στην ελληνική παιδεία. Άλλοι πάλι δίνουν ειδικό βάρος στην ισχυρή του αντιπαράθεση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στον οποίο ασκούσε εκκωφαντική κριτική αφότου ανέλαβε τη Μητρόπολη της Νέας Ιερσέης.

Ως νέος Ποιμενάρχης της Αρχιεπισκοπής Καναδά, ο Σεβασμιώτατος Απόστολος καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις που αφορούν την αναζωογόνηση της εκκλησιαστικής ζωής, την ενίσχυση της συνοχής των κοινοτήτων, την ποιμαντική μέριμνα των νέων γενεών που απομακρύνονται από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών αναγκών μιας πολυπολιτισμικής και απαιτητικής επαρχίας. Είναι γνωστό ότι ο προκάτοχός του Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος άφησε μια μεγάλη περιουσία στην Αρχιεπισκοπή ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά είναι επίσης γνωστό ότι στον Καναδά δεν υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι Άρχοντες που θα βάλουν βαθειά στην τσέπη το χέρι για την ενίσχυση της Εκκλησίας.

Παράλληλα, η ανάγκη για σύγχρονη επικοινωνία, η στήριξη των ενοριών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές και λειτουργικές δυσκολίες, και η προώθηση της ενότητας εντός της ομογένειας αποτελούν κρίσιμους άξονες του έργου του.

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Ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί και μέσα στο περιβάλλον με τις αστικές Κοινότητες τόσο του Μόντρεαλ που διαθέτει 6 εκκλησίες όσο και του Τορόντο με τις 4 εκκλησίες και του Βανκούβερ με την μία εκκλησία. Οι αστικές κοινότητες δεν ανήκουν στους ομοιόμορφους κανονισμούς της Αρχιεπισκοπής Καναδά, πληρώνουν τους μισθούς των ιερωμένων και όλα τα έξοδα των ιδιόκτητων ναών τους, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος έχει μόνο την εκκλησιαστική δικαιοδοσία διορισμού των εφημερίων.

Ταυτόχρονα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να επανδρώσει τους ναούς ανά τον Καναδά με ιερωμένους νεαρής ηλικίας, προκειμένου να προσελκύσουν τη νεολαία στην εκκλησία. Η ανανέωση του κλήρου ανά την μεγάλη επαρχία αποτελεί επιτακτική και άμεση ανάγκη.

Τέλος, θα πρέπει να εκλέξει χωροεπισκόπους οι οποίοι θα αναλάβουν τον Δυτικό, Κεντρικό και Ανατολικό Καναδά αντίστοιχα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της αποκέντρωσης και αποτελώντας μια Επαρχιακή Σύνοδο ανάλογη με εκείνη της Αυστραλίας και της Αμερικής.

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Ο δρόμος σήμερα είναι πράγματι στρωμένος με δάφνες και Ωσαννά, όμως ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος γνωρίζει καλά πως η πραγματική πορεία αρχίζει τώρα, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, απαιτήσεις και ευθύνες. Καλείται να καθοδηγήσει το πλοίο της Εκκλησίας με τη σταθερότητα και τη διορατικότητα ενός άριστου καπετάνιου, ικανού να περάσει αλώβητος μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες της σύγχρονης εκκλησιαστικής και ομογενειακής πραγματικότητας!