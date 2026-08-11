Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πυρκαγιές στον δυτικό Καναδά οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση πάνω από 20.000 κατοίκων, ενώ οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των μετώπων.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να διαφύγει από την οικία της, καθώς οι συνθήκες ξηρασίας δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνδράμει στη στέγαση των πυροπαθών, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μία από τις πιο καταστροφικές περιόδους πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Περισσότερα από 40 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς, αναγκάζοντας τις αρχές να εστιάσουν τις προσπάθειές τους αποκλειστικά στην προστασία κατοικημένων περιοχών.

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Αντιμέτωποι με τα πύρινα μέτωπα είναι οι κάτοικοι στον δυτικό Καναδά που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα στα ξημερώματα καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν με ταχύτητα.

Πολλοί «ήταν ηλικιωμένοι, που φοβούνταν να οδηγήσουν νύχτα», είπε η Μόρα Γκούντμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γουέστ Κελόουνα, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, που υποδέχεται πυροπαθείς από τα μέτωπα της φωτιάς που οι αρχές αποκαλούν Bald Range.

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Canada has shown they too can’t manage their forests properly.



Wasted natural resources, fires fueled by neglect, and tons and tons of unhealthy carbon pollutants in the air. pic.twitter.com/zrt1QbXOMs — PNW Conservative (@PNWConservative) August 10, 2026

Η πυρκαγιά, καίει από την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα όταν ξέσπασε κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας και πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση πάνω από 20.000 κατοίκων από τα σπίτια τους.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει πως η κατάσταση υπάρχει κίνδυνος να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο λόγω της ξηρασίας στην περιοχή. Κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η επαρχία ζήτησε τη συνδρομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να στεγαστούν προσωρινά οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Ογδοντάχρονη πέθανε προσπαθώντας να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη φωτιά, ανακοίνωσε προχθές Κυριακή η καναδική χωροφυλακή.

🇨🇦 About 22,000 people have fled fast-moving wildfires spreading across British Columbia, Canada.



The province is battling 102 active fires, with nearly half classified as out of control.



The entire community of Summerland was ordered to evacuate as the Bald Range fire rapidly… https://t.co/9yKtasEYHi pic.twitter.com/jqMwin7BBr — NewsForce (@Newsforce) August 10, 2026

Το ζευγάρι των Γκούντμαν ζει στην Πίτσλαντ, κοινότητα που βρισκόταν στην πορεία της πυρκαγιάς.

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Αφού επιβεβαίωσε πως όλοι είχαν φορτώσει τα υπάρχοντα που ήθελαν να πάρουν μαζί τους στα αυτοκίνητα, η Μόρα είπε πως ο Λάρι εγκατέστησε λάμπα πάνω στο καπό για να βελτιώσει την ορατότητα καθώς η οχηματοπομπή άρχιζε να μετακινείται προς τη Γουέστ Κελόουνα, 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή.

Ο Λάρι Γκούντμαν, από την πλευρά του, θεωρεί το ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν να φύγουν έγινε από «τύχη». Δεν ξέρει ακόμη αν η κοινότητά τους και το σπίτι τους είναι ακόμη όρθια ή κάηκαν.

«Τρώμε περισσότερο απ’ ό,τι στο σπίτι», σχολίασε η Μόρα Γκούντμαν, εξηγώντας πως τοπικά εστιατόρια και οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν υποστήριξη στους πυροπαθείς.

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«Αβεβαιότητα»

Στη Γουέστ Κελόουνα, ο Ρομπ Χένσον, του Στρατού της Σωτηρίας, σημείωσε πως η πυρκαγιά έπληξε ανθρώπους από πολύ διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

«Μας βοηθούν μετανάστες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το αγρόκτημα όπου δούλευαν συνήθως, έμειναν χωρίς καν ρούχα ή οτιδήποτε άλλο».

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Η φετινή περίοδος των πυρκαγιών στον Καναδά είναι από τις πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφτεί ποτέ, καθώς η πελώρια χώρα θερμαίνεται δυο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

Ο Καναδάς, στον οποίο βρίσκεται πάνω από το ένα τέταρτο των αγριών δασών του Βορρά, από τα οποία το 40% είναι ανεκμετάλλευτο –με άλλα λόγια, έχει αφεθεί στη φυσική του κατάσταση–, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, σε όρους έμψυχου και άψυχου υλικού, για να σβήνει το σύνολο των πυρκαγιών που εκδηλώνονται κι επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην προστασία κατοικημένων τομέων.

Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασικών εκτάσεων έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Συγκριτικά, το 2023, χρονιά τραγικού ρεκόρ, είχαν καεί κάπου 180 εκατομμύρια στρέμματα.

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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και σε πόλεις όπως το Τορόντο τους τελευταίους μήνες η ποιότητα του αέρα συγκαταλεγόταν στις χειρότερες στον κόσμο.

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Η Οτάβα προσπαθεί να προσαρμοστεί ενισχύοντας τον στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών της και ενθαρρύνοντας πιο προληπτική διαχείριση των δασών, αλλά τα μέτρα που λαμβάνει δείχνουν τα όριά τους.

«Ο κόσμος βρίσκεται απλά σε ανασφάλεια», σχολίασε ο Ρομπ Χένσον. «Θέλει να ξαναβρει την προηγούμενη ζωή του, κι είναι δύσκολο».

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