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Η νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μαντίμπο έκανε φάουλ στον Κονέ, και αυτός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, υποφέροντας από τον πόνο. Οι παίκτες των δύο ομάδων έφτιαξαν έναν κύκλο γύρω του και ύστερα από λίγο αποχώρησε με φορείο, ενώ ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, που δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Κονέ αναγκάστηκε να αντικατασταθεί και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, αλλά τουλάχιστον χαιρετούσε τον κόσμο προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα.

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Κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών, πολλοί παρατήρησαν ένα πράσινο αντικείμενο στο στόμα του Κονέ. Πρόκειται για το Penthrox, ένα ισχυρό αναλγητικό ταχείας δράσης που χρησιμοποιείται σε επείγουσες περιπτώσεις. Χορηγείται μέσω εισπνοή, γι’ αυτό και η συσκευή αποκαλείται συχνά «πράσινη σφυρίχτρα», επιτρέποντας στον τραυματία να εισπνέει τη δραστική ουσία, η οποία μετατρέπεται σε ατμό και περνά γρήγορα στο αίμα, μειώνοντας τον έντονο πόνο.

O QUE ERA O OBJETO VERDE NA BOCA DE ISMAËL KONÉ?



Após a grave lesão sofrida por Ismaël Koné na partida entre Canadá e Catar, muitos torcedores perceberam que o jogador deixou o campo com um objeto verde na boca.



O item é chamado de Penthrox, um analgésico de ação rápida… pic.twitter.com/R9zEVJkNiB June 19, 2026

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς δεν απαιτεί ενέσεις, δρα άμεσα και επιτρέπει στον αθλητή να παραμένει σε εγρήγορση και να επικοινωνεί με τους γιατρούς. Χρησιμοποιείται κυρίως σε σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κατάγματα ή εξαρθρώσεις, όταν χρειάζεται άμεση ανακούφιση πριν τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

«Είδα το πόδι του», δήλωσε ο συμπαίκτης του Κονέ, Στέφεν Εουστάκιο στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του αγώνα. «Είδα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ήθελα απλώς να φτάσει το ιατρικό προσωπικό το συντομότερο δυνατό».

Μετά τον αγώνα, ο επιθετικός του Κατάρ, Γιουσούφ Αμπντουρίσαγκ, αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τις σκηνές, επαινώντας αντ’ αυτού τους συμπαίκτες του για την καρδιά και την προσπάθειά τους μετά την πρώτη κόκκινη κάρτα του αγώνα που δόθηκε στον Χόμαμ Άχμεντ στο πρώτο ημίχρονο.

«Προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους παίκτες τους και εμείς προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε τους δικούς μας», είπε ο Εουστάκιο. «Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, θέλουν ακόμα να πάνε μακριά σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά ταυτόχρονα είναι μια καθαρή κόκκινη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ουσιαστικά έσπασε το πόδι του. Ήθελαν μια κίτρινη, αλλά για μένα δεν έχει νόημα».