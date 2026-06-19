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Ένας σοκαριστικός τραυματισμός έλαβε χώρα στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Καναδά με το Κατάρ για το Μουντιάλ 2026, όταν ο Ισμαέλ Κονέ έπεσε στο έδαφος μετά από ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα από πίσω, που είχε ως αποτέλεσμα την απευθείας αποβολή του Μαντίμπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ βρήκε από πίσω τον Κονέ στο πόδι, ρίχνοντάς τον άθελά του στο έδαφος, με τον μέσο του Καναδά να «σφαδάζει» από τον πόνο και τον Μαντίμπο να πιάνει το κεφάλι του μόλις συνειδητοποίησε τί έκανε.

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Αμέσως επικράτησε μεγάλη ένταση στο γήπεδο, με τους ποδοσφαιριστές του Καναδά να ζητούν τον λόγο από εκείνον του Κατάρ. Ο διαιτητής έβγαλε αρχικά την κίτρινη κάρτα από την τσέπη του, ωστόσο στην συνέχεια και μετά την χρήση του VAR απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Μαντίμπο.

Το Κατάρ συνέχισε με εννιά παίκτες στην αναμέτρηση, με τον Καναδά να φτάνει σε μία άνετη επικράτηση, η οποία σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του 25χρονου ποδοσφαιριστή της Σασουόλο. Στο 64′ του παιχνιδιού ο Σαλίμπα έκανε το 4-0 και αφιέρωσε το τέρμα που πέτυχε στον συμπαίκτη του.