Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας προετοιμάζει προσφυγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την εταιρεία ότι δεν ενημέρωσε τις Αρχές για τα βίαια μηνύματα που έγραψε η δράστιδα της τραγωδίας στο Τάμπλερ Ριτζ.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο λογαριασμός της δράστιδας διαγράφηκε, ωστόσο δεν πληρούσε τα κριτήρια για άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών Αρχών σχετικά με το περιεχόμενό του.

Οικογένειες θυμάτων έχουν καταθέσει οκτώ αγωγές σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας ότι η OpenAI απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση λόγω πλημμελούς χειρισμού της πλατφόρμας.

Οι δικηγόροι των οικογενειών ισχυρίζονται ότι η εταιρεία καθοδηγεί χρήστες με επικίνδυνη συμπεριφορά να δημιουργούν νέους λογαριασμούς αντί να αναφέρει τα περιστατικά στις Αρχές.

Παράλληλα, οι αμερικανικές Αρχές στη Φλόριντα διεξάγουν έρευνα για τον ρόλο του ChatGPT σε άλλη φονική επίθεση που σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό χώρο τον Απρίλιο του 2025.

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Νομική μάχη ανοίγει στον Καναδά μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Τάμπλερ Ριτζ, με τη Βρετανική Κολομβία να στρέφεται κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν ενημέρωσε τις Αρχές για βίαια μηνύματα που είχε γράψει η δράστιδα στο ChatGPT πριν από την επίθεση.

Η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει προσφυγή κατά της εταιρείας και των στελεχών της, με στόχο, όπως ανέφερε η αρμόδια υπουργός Δικαιοσύνης Νίκι Σάρμα, να αποδοθούν ευθύνες για τον χειρισμό της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη αναζητηθεί νομικοί σύμβουλοι στον Καναδά και την Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται η έδρα της OpenAI.

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The B.C. government is pursuing legal action against OpenAI over the Tumbler Ridge mass shooting tragedy, Attorney General Niki Sharma announced Tuesday.



Full story🔗 https://t.co/6XsydKN0ke pic.twitter.com/EagU0buNm7 — CTV News (@CTVNews) July 7, 2026

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου, όταν η Τζέσι βαν Ρουτσελάαρ σκότωσε τη μητέρα της, τον ετεροθαλή αδελφό της και στη συνέχεια εισέβαλε σε σχολείο, όπου δολοφόνησε πέντε μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών και μια εκπαιδευτικό, πριν αυτοκτονήσει.

Η OpenAI δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τα μηνύματα που είχαν καταγραφεί στην πλατφόρμα. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο λογαριασμός διαγράφηκε, αλλά δεν πληρούσε τα κριτήρια άμεσης ενημέρωσης των αρχών. Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν έχει εκφράσει τη λύπη του για την εξέλιξη της υπόθεσης.

B.C. prepping lawsuit against OpenAI over Tumbler Ridge tragedy, attorney general says https://t.co/R9x6rCSybY — CTV News Northern Ontario (@CTVNewsNorthern) July 7, 2026

🇨🇦 A transgender teenager has killed 10 and injured 25 in Tumbler Ridge, British Columbia, Canada.



Jesse Strang, 17, began to identify as a woman in 2023.



Six victims were found dead inside Tumbler Ridge Secondary School and another died on the way to the hospital. Two more… pic.twitter.com/w4fM4fVRDk — Europa.com (@europa) February 11, 2026

Τον προηγούμενο μήνα, η οικογένεια ενός κοριτσιού που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση, μήνυσε την εταιρεία για αμέλεια. Ακολούθησαν άλλες επτά αγωγές ενώπιον αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Καλιφόρνια, εξ ονόματος των οικογενειών των θυμάτων. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τις οικογένειες λένε ότι η OpenAI δεν ενημέρωσε την αστυνομία επειδή «το να υποδείξει μία περίπτωση θα σήμαινε ότι έπρεπε να υποδείξει χιλιάδες άλλες».

Ανέφεραν επίσης ότι όταν ένας λογαριασμός κλείνει λόγο «επικίνδυνης συμπεριφοράς» του ιδιοκτήτη του, η OpenAI εξηγεί στον χρήστη πώς μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, συστήνοντάς του να δημιουργήσει νέο λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αγωγή αυτή εναντίον της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι μεμονωμένη. Στις ΗΠΑ, ο εισαγγελέας της Φλόριντα ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι διεξάγει έρευνα για τον ρόλο που ενδεχομένως να διαδραμάτισε το ChatGPT σε μια άλλη φονική επίθεση, τον Απρίλιο του 2025 από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι στο πανεπιστήμιο Φλόριντα Στέιτ.