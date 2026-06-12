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Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αισθητές μειώσεις στις τιμές των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει σε επιχειρήσεις, καθώς ο ανταγωνισμός με την Anthropic για την απόκτηση μεγάλων εταιρικών πελατών γίνεται ολοένα και πιο έντονος.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία αξιολογεί το ενδεχόμενο να μειώσει σημαντικά το κόστος των «tokens», δηλαδή της μονάδας με την οποία οι πάροχοι AI τιμολογούν τη χρήση των μοντέλων τους.

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Στην εταιρεία εκτιμούν ότι και η Anthropic ενδέχεται να ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική, γεγονός που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο ανταγωνισμού στις τιμές στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της generative AI. Η συζήτηση αυτή εξελίσσεται σε μια περίοδο όπου ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επανεξετάζουν το οικονομικό αποτύπωμα της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αναγνώρισε πρόσφατα ότι το κόστος των υπηρεσιών AI έχει εξελιχθεί σε βασική ανησυχία για αρκετούς πελάτες. Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το κόστος είναι ένα μεγάλο θέμα», επισημαίνοντας παράλληλα πως η εταιρεία αναζητά τρόπους ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν μεγαλύτερη αξία με χαμηλότερη δαπάνη.

Παρόλα αυτά, μια επιθετική πολιτική μείωσης τιμών συνοδεύεται και από κινδύνους. Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic εξακολουθούν να επενδύουν τεράστια κεφάλαια σε υπολογιστική υποδομή, κέντρα δεδομένων και εξειδικευμένα τσιπ που απαιτούνται για τη λειτουργία και την εξέλιξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, ένας παρατεταμένος «πόλεμος τιμών» θα μπορούσε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των δύο εταιρειών, οι οποίες συνεχίζουν να διαθέτουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των τεχνολογιών τους.

Με πληροφορίες από Reuters