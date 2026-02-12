Καθώς οι συγκλονισμένες οικογένειες έξι παιδιών και δύο γυναικών θρηνούν τα θύματά τους σε μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην ιστορία του Καναδά, έρχονται στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας του δράστη και το ιστορικό του με την αστυνομία.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 18χρονος Jesse Van Rootselaar, ο οποίος γεννήθηκε άνδρας, άρχισε τη μετάβαση πριν από έξι χρόνια και ταυτοποιήθηκε ως γυναίκα, δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Dwayne McDonald της Βασιλικής Καναδικής Ιππικής Αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον Van Rootselaar χρησιμοποιώντας το όνομα που είχε επιλέξει, είπε ο McDonald.

Την Τρίτη, η Van Rootselaar σκότωσε τη 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους στο μικρό χωριουδάκι Tumbler Ridge, περίπου 700 μίλια βόρεια του Βανκούβερ. Στη συνέχεια, πήγε στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge και, σύμφωνα με τον McDonald, άρχισε να πυροβολεί τυχαία.

Σκότωσε πέντε άτομα στο σχολείο, ένα στη σκάλα και τα υπόλοιπα στη βιβλιοθήκη, ανέφερε ο McDonald. Τα θύματα ήταν τρία 12χρονα κορίτσια, ένα 12χρονο αγόρι, ένα 13χρονο αγόρι και μια 39χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως δασκάλα στο σχολείο. Η αστυνομία είχε αρχικά δηλώσει ότι υπήρχαν έξι θύματα στο σχολείο, αλλά την Τετάρτη διόρθωσε τον αριθμό σε πέντε, λέγοντας ότι μια γυναίκα που μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση είχε καταμετρηθεί κατά λάθος μεταξύ των νεκρών.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο δύο λεπτά μετά την έναρξη των πυροβολισμών, ο ΜακΝτόναλντ είπε ότι η Βαν Ρούτσελαρ πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή τους και ότι έτρεξαν μέσα στο κτίριο. Στη συνέχεια, βρήκαν τη Βαν Ρούτσελαρ νεκρή από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο. Επίσης, ανακάλυψαν ένα μακρύ όπλο και ένα τροποποιημένο πιστόλι στο σημείο του εγκλήματος.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Ολα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη Βαν Ρούτσελαρ, τι λέει η αστυνομία για το κίνητρο και περισσότερα για το ανησυχητικό ιστορικό της στο διαδίκτυο



Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι η αστυνομία είχε κληθεί επανειλημμένως στο οικογενειακό της σπίτι τα τελευταία χρόνια, σε περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα ψυχικής υγείας. Σε μία περίπτωση, πριν από περίπου δύο χρόνια, είχαν κατασχεθεί πυροβόλα όπλα βάσει του Ποινικού Κώδικα. Ωστόσο, ο νόμιμος κάτοχος υπέβαλε αίτημα επιστροφής τους και τα όπλα επεστράφησαν.

Η τελευταία επίσκεψη της αστυνομίας στο σπίτι έγινε πέρυσι, ενώ δεν είναι σαφές αν η 18χρονη λάμβανε ενεργά θεραπεία.

Η Βαν Ρούτσελααρ δεν είχε καταγεγραμμένα όπλα στο όνομά της.

Πιθανά κίνητρα



Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι είχε εγκαταλείψει το σχολείο πριν από τέσσερα χρόνια, χωρίς να διευκρινιστούν οι λόγοι.

Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τα κίνητρά της και εκτιμούν ότι δεν στόχευε συγκεκριμένα άτομα κατά την επίθεση στο σχολείο. Πιστεύουν επίσης ότι έδρασε μόνη της.

«Δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα για το κίνητρο», δήλωσε ο ΜακΝτόναλντ. «Το διερευνούμε με μεγάλη ένταση, αλλά είναι πολύ νωρίς για εικασίες».

Οnline ριζοσπαστικοποίηση



Το Κέντρο για τον Εξτρεμισμό της Anti-Defamation League αναφέρει ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως η Βαν Ρούτσελααρ «ακολουθούσε ένα ανησυχητικό μοτίβο διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης», με δραστηριότητα που περιλάμβανε επαφή με ιδεολογία λευκής υπεροχής και, όπως η ίδια περιέγραφε, «εθισμό» σε ακραίο και βίαιο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε «εκτεταμένο ψηφιακό αποτύπωμα» σε πολλές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και ιστοσελίδα όπου προβάλλονται βίντεο αποκεφαλισμών, βασανιστηρίων, βιασμών και εκτελέσεων. Η ADL έχει μελετήσει τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τη δράση της.

Σε έκθεσή της πέρυσι, η οργάνωση ανέφερε ότι δύο ακόμη δράστες μαζικών επιθέσεων είχαν δημιουργήσει λογαριασμούς στην ίδια πλατφόρμα και «σταδιακά υιοθέτησαν εξτρεμιστικές ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένων απόψεων λευκής υπεροχής».

Πρόκειται για τη 15χρονη Νάταλι Ράπνοου, που σκότωσε μια δασκάλα και έναν μαθητή και τραυμάτισε έξι άτομα σε σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν τον Δεκέμβριο του 2024 πριν αυτοκτονήσει, και τον 17χρονο Σόλομον Χέντερσον, που πυροβόλησε θανάσιμα ένα 16χρονο κορίτσι και τραυμάτισε ένα αγόρι σε σχολείο στο Νάσβιλ τον Ιανουάριο του 2025 πριν δώσει τέλος στη ζωή του.

Η μητέρα της και οι αναρτήσεις



Σε λογαριασμός της στο Instagram, η μητέρα της Βαν Ρούτσελααρ είχε γράψει τον Ιούλιο ότι στηρίζει την προστασία των τρανς παιδιών και είχε επικρίνει τους «πολεμιστές του πληκτρολογίου».

«Ως συντηρητική με φιλελεύθερες τάσεις που ζει στον βορρά και αγαπά τη ζωή σε μια μικρή πόλη, ελπίζω το μίσος που βλέπω στο διαδίκτυο να προέρχεται απλώς από βαριεστημένους ηλικιωμένους και όχι από πραγματικό μίσος», έγραψε τον Ιούλιο του 2024. «Γίνετε καλύτεροι και μορφωθείτε».

Τον Σεπτέμβριο του 2025 αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, γράφοντας ότι είναι χαρούμενη που δεν ανήκει ούτε στην άκρα δεξιά ούτε στην άκρα αριστερά και προσθέτοντας: «Ο πολιτικός εξτρεμισμός, όταν τροφοδοτείται από οργή, είναι παράνοια».

Στο Facebook είχε αναφερθεί και στο γεγονός ότι κατείχε όπλα. Σε μια ανάρτηση είχε βάλει φωτογραφία με έξι όπλα τοποθετημένα σε βάση, γράφοντας: «Μάλλον ήρθε η ώρα να τα βγάλω για λίγη σκοποβολή».

Σε ανάρτηση του Ιουλίου 2021 καλούσε τους followers της να δουν το κανάλι του γιου της Τζέσι στο YouTube. «Ανεβάζει βίντεο για το κυνήγι, την αυτάρκεια, τα όπλα και πράγματα που του αρέσει να κάνει», έγραφε. «Έτσι μοιράζεται τη ζωή του».

Το YouTube είχε αφαιρέσει το κανάλι έως την Τετάρτη, αναφέροντας ότι «καταργήθηκε επειδή παραβίαζε τις Οδηγίες Κοινότητας».

Τι συμβαίνει τώρα στο Tumbler Ridge;



Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η Van Rootselaar απέκτησε τα όπλα παρά τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Ενώ ορισμένες οικογένειες θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους, δύο επιζώντες της επίθεσης βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και παλεύουν για τη ζωή τους, δήλωσε ο McDonald.

Η κοινότητα του Tumbler Ridge, που έχει πληθυσμό περίπου 2.400 άτομα, είναι συγκλονισμένη και συνεργάζεται για να υποστηρίξει όσους επλήγησαν άμεσα από τους πυροβολισμούς. Άφησαν μπουκέτα λουλούδια και λούτρινα ζωάκια έξω από το σχολείο, όπου σε ένα παράθυρο υπήρχε μια σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και το μήνυμα: «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

«Γνωρίζω όλα τα θύματα… Είμαστε μια μικρή κοινότητα», δήλωσε ο δήμαρχος του Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, στο CBC News. «Δεν τους αποκαλώ κατοίκους. Τους αποκαλώ οικογένεια».