Νέα δεδομένα βλέπουν το φως για την πολύνεκρη επίθεση στο γυμνάσιο της μικρής πόλης Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία στον Καναδά, όπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και η δράστρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Juno News, η 17χρονη Jesse Strang, η οποία αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς γυναίκα, φέρεται να σκότωσε επτά ανθρώπους μέσα στο σχολείο και δύο ακόμη σε γειτονικό σπίτι, πριν βάλει τέλος στη ζωή της. Την ταυτότητά της επιβεβαίωσε ο θείος της, Russell G. Strang, δηλώνοντας ότι η Jesse ήταν υπεύθυνη για την επίθεση.

Τα κίνητρα πίσω από την επίθεση παραμένουν άγνωστα, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι η και η μητέρα της 17χρονης.

Μετά το μακελειό, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε ότι αναβάλει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ευρώπη, όπου θα συμμετείχε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, στην οποία φέτος αναμένονται περίπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και σχεδόν εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας.

Ο Κάρνι χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικιαστικό» και μέσω X δήλωσε «συγκλονισμένος». «Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Μαθητές κλειδώθηκαν στις τάξεις για περισσότερες από δύο ώρες

Μαθητές που βρίσκονταν στο σχολείο περιέγραψαν στιγμές τρόμου. Ο Darian Quist, μαθητής της 12ης τάξης, είπε στο CBC Radio West ότι όταν χτύπησε ο συναγερμός περίπου στις 13:30 τοπική ώρα, οι υπεύθυνοι έδωσαν οδηγίες να κλείσουν τις πόρτες. «Αφού κλείσαμε τις πόρτες με τους συμμαθητές μου, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι κάτι δεν πάει καλά», περιέγραψε. Για πάνω από δύο ώρες οι μαθητές «πήραν τραπέζια και οχυρώθηκαν πίσω από τις πόρτες» μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

British Columbia, Canada – Who was Jesse Strang? Tumbler Ridge Secondary School Shooting Suspect Identified as Transgender Studenthttps://t.co/laM3uG53Ua — News Channel3 NOW (@channel3newsnow) February 11, 2026

Εμφανώς συγκινημένος ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποσχέθηκε σήμερα στους Καναδούς ότι η χώρα θα ξεπεράσει τη «φρικτή», όπως τη χαρακτήρισε, μαζική ένοπλη επίθεση σε σχολείο που σημειώθηκε χθες σε μια μικρή πόλη στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

«Ο Καναδάς πενθεί», δήλωσε ο Κάρνεϊ τονίζοντας ότι ο ομοσπονδιακός υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Γκάρι Αναντασανγκαρί βρισκόταν καθ’ οδόν προς την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στην πρόσφατη ιστορία του Καναδά.

«Θα το ξεπεράσουμε αυτό. Θα μάθουμε από αυτό», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους, έτοιμος να δακρύσει.

«Αλλά αυτή τη στιγμή, είναι η ώρα να έρθουμε κοντά, όπως κάνουν πάντα οι Καναδοί σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις φρικτές καταστάσεις, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να πενθούμε μαζί και να ωριμάζουμε μαζί».

Οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες για τις επόμενες επτά ημέρες.

Απο τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στον Καναδά

Το Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Εικόνες της πόλης δείχνουν ένα χιονισμένο τοπίο γεμάτο πεύκα.

School Turned Slaughterhouse: 10 Dead, Dozens Wounded as Horror Unfolds in Quiet Mountain Community



A devastating mass shooting rocked the remote mountain community of Tumbler Ridge in northeastern British Columbia on February 10, resulting in 10 deaths, including the suspect,… pic.twitter.com/A5Ar7J4OTm — SnDMedia (@SnDMediaNews) February 11, 2026

«Πολλαπλοί τραυματισμοί και πολλοί νεκροί βρίσκονταν μέσα στο σχολείο καθώς οι αστυνομικοί προχωρούσαν στον τόπο του συμβάντος», δήλωσε ο Φλόιντ στους δημοσιογράφους. «Εξακολουθούμε να εξετάζουμε άλλα θύματα και δεν έχω ενημερώσεις για το αν αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί. Το σκηνικό ήταν πολύ δραματικό και υπάρχουν πολλά θύματα που εξακολουθούν να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», όπως συμπλήρωσε.

Σπάνια περιστατικά στη Βρετανική Κολομβία



Τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό και οδηγώντας ένα ψεύτικο περιπολικό πυροβόλησε και σκότωσε 22 άτομα σε μια έκρηξη 13ωρης οργή στην επαρχία Νέα Σκωτία του Ατλαντικού, προτού η αστυνομία τον σκοτώσει σε ένα βενζινάδικο περίπου 90 χλμ.από το σημείο των πρώτων δολοφονιών του.

Στη χειρότερη ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Καναδά, τον Δεκέμβριο του 1989, ένας ένοπλος σκότωσε 14 μαθήτριες και τραυμάτισε 13 στην Πολυτεχνική Σχολή στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.

