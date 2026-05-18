Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει ο Έλον Μασκ κατά της OpenAI, κρίνοντας πως η προσφυγή του υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια τάχθηκαν τη Δευτέρα 18 Μαίου υπέρ της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι η OpenAI είχε απομακρυνθεί από τον αρχικό της σκοπό, δηλαδή την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Advertisement

Advertisement

Ο Μασκ υποστήριξε ότι η εταιρεία έδωσε προτεραιότητα στο οικονομικό κέρδος αντί για το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή κατατέθηκε πολύ αργά, με αποτέλεσμα να απορριφθεί.

🚨 BREAKING: A federal jury in San Francisco unanimously cleared OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman, and Microsoft of all charitable-trust claims today.



The verdict: Elon Musk waited too long to sue.



OpenAI was founded as a nonprofit in 2015.



Its stated mission: develop… pic.twitter.com/02MzjF7gvv May 18, 2026

Οι κατηγορίες του Μασκ που έμειναν μετέωρες

Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από έντεκα ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, καταθέσεων και αγορεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αμφισβητήθηκε επανειλημμένα τόσο η αξιοπιστία του Μασκ όσο και εκείνη του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες, υποστηρίζοντας η καθεμία ότι η άλλη ενδιαφέρεται περισσότερο για τα οικονομικά οφέλη παρά για το κοινό καλό.

Στην τελική του αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, ανέφερε στους ενόρκους ότι αρκετοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια του Άλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ψεύτη. Τόνισε επίσης ότι ο Μασκ απέφυγε να δώσει ένα απόλυτο «ναι» όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια της δίκης αν θεωρείται πλήρως αξιόπιστος.

«Η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Αν δεν τον πιστέψετε, δεν μπορούν να κερδίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μόλο. Από την πλευρά του, ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI ότι προσπάθησε να εξυπηρετήσει οικονομικά συγκεκριμένους επενδυτές και «ημέτερους», ενώ παράλληλα δεν έδωσε επαρκή έμφαση στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε ακόμη ότι η Microsoft γνώριζε εξαρχής πως η εταιρεία ενδιαφερόταν περισσότερο για τα έσοδα παρά για το κοινωνικό όφελος.

Η OpenAI, αντίθετα, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Μασκ είχε ως βασικό κίνητρο το οικονομικό συμφέρον και ότι καθυστέρησε υπερβολικά να ισχυριστεί πως η εταιρεία παραβίασε την αρχική συμφωνία ίδρυσής της για την ανάπτυξη ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Advertisement

Ο δικηγόρος της OpenAI, Γουίλιαμ Σάβιτ, σχολίασε στην τελική του αγόρευση: «Ο κ. Μασκ μπορεί να διαθέτει το χάρισμα του Μίδα σε αρκετούς τομείς, αλλά όχι στην τεχνητή νοημοσύνη». Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η OpenAI ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Anthropic και η xAI, ενώ προετοιμάζεται για πιθανή δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Παράλληλα, η Microsoft έχει επενδύσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη συνεργασία της με την OpenAI, σύμφωνα με κατάθεση ανώτερου στελέχους της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, η xAI του Μασκ έχει πλέον ενσωματωθεί στη SpaceX, η οποία ετοιμάζεται επίσης για δημόσια εγγραφή που ενδέχεται να ξεπεράσει σε μέγεθος εκείνη της OpenAI.

Advertisement

Με πληροφορίες από Fortune