Επιμέλεια: Βασιλική Σγούρδου

Οι χρήστες του λειτουργικού συστήματος MacOS έχουν από χθες (21/10) τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης από την OpenAI βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο αλλάζει ακόμα περισσότερο τα δεδομένα στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο μέχρι σήμερα.

Το ChatGPT Atlas, όπως ονομάζεται, δεν έχει μπάρα διευθύνσεων, το κομμάτι δηλαδή εκείνο που δείχνει τη διεύθυνση URL που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο χρήστης, ενώ βασίστηκε στη λογική του ChatGPT, της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει διάλογο και απαντήσεις, την οποία εισήγαγε η ίδια εταιρεία το 2022.

Ο νέος browser έρχεται να ανταγωνιστεί το Google Chrome, το δημοφιλέστερο πρόγραμμα περιήγησης που υπάρχει, για το οποίο η Google είχε κατηγορηθεί από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ότι μονοπωλεί την αγορά.

Tον περασμένο Σεπτέμβριο μάλιστα δικαστής στις ΗΠΑ αποφάσισε ότι η Google δεν υποχρεούται να πουλήσει τον περιηγητή Chrome αλλά οφείλει πλέον να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της, για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, η OpenAI αναφέρει ότι «η δημιουργία ενός νέου περιηγητή μας φέρνει πιο κοντά σε έναν πραγματικό υπερ-βοηθό που καταλαβαίνει τον κόσμο μας και μας βοηθά να πετύχουμε τους στόχους μας».

«Θα έχει ενσωματωμένη μνήμη από τον λογαριασμό στο ChatGPT οπότε παλιές συνομιλίες θα μπορούν να δίνουν λεπτομέρειες που θα μας βοηθούν να καταφέρνουμε πράγματα», συνεχίζει.

Με το νέο της προϊόν η OpenAI θέλει να κερδίσει το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης και να κερδίσει περισσότερους νέους χρήστες, κάτι που ήδη συμβαίνει με εκθετικό ρυθμό.

Οι συνδρομητικοί χρήστες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να χρησιμοποιούν μια υπηρεσία που κάνει αναζητήσεις μόνη της. Η υπηρεσία αυτή θα χρησιμοποιεί το μποτ συνομιλίας (chatbot) για να βελτιώνεται, να γίνεται πιο γρήγορο και πιο χρήσιμο ανάλογα με το πλαίσιο περιήγησης του χρήστη.

Η OpenAI έχει ανακοινώσει ότι θα συνεργαστεί επίσης με μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το Etsy και το Shopify, και πρακτορεία, όπως η Expedia και το Booking, ώστε να μαζέψει ακόμα περισσότερους χρήστες.

Σύμφωνα με το BBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το ChatGPT έφτασε τα 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ενώ μόλις τον Φεβρουάριο ο αριθμός αυτός ήταν 400 εκατομμύρια.

Αναλυτής από κορυφαία εταιρεία έρευνας για νέες τεχνολογίες παρουσιάζεται “σκεπτικός σχετικά με το αν το ChatGPT Atlas θα καταφέρει να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το Chrome ή το Microsoft Edge, καθώς απλοί αλλά και εταιρικοί χρήστες θα προτιμήσουν να περιμένουν αντίστοιχες δυνατότητες από τα προγράμματα που τους αρέσει να χρησιμοποιούν”, σύμφωνα με το BBC.

To Microsoft Edge ήδη προσφέρει κάποιες από αυτές τις δυνατότητες.

(Με πληροφορίες από BBC)