Υπό ποινική έρευνα έχει τεθεί το ChatGPT στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC, καθώς εξετάζεται αν η τεχνολογία της OpenAI συνδέεται με μαζικό πυροβολισμό στο Florida State University που είχε ως αποτέλεσμα 2 θανάτους τη χρονιά που μας πέρασε. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, οι αρχές διερευνούν τη χρήση του chatbot από τον φερόμενο δράστη πριν από το αιματηρό περιστατικό στο Ταλαχάσι.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που η OpenAI βρίσκεται υπό ποινική έρευνα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT από άτομο που φέρεται να διέπραξε έγκλημα.

Η OpenAI συνιδρύθηκε από τον Σαμ Άλτμαν. Ο ίδιος και η εταιρεία έγιναν γρήγορα από τα πιο γνωστά ονόματα της τεχνολογικής βιομηχανίας μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, το οποίο σήμερα είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι το ChatGPT δεν ευθύνεται για το φρικτό έγκλημα, ενώ η εταιρεία συνεργάστηκε με τις αρχές και παρείχε προληπτικά πληροφορίες σχετικά με λογαριασμό του ChatGPT που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον ύποπτο, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ρόλο του ΑΙ εργαλείου στο περιστατικό.

Ο 20χρονος φοιτητής του FSU Φοίνιξ Ίκνερ, που βρίσκεται στη φυλακή εν αναμονή της δίκης, αλληλεπιδρούσε με το ChatGPT, το οποίο – σύμφωνα με την OpenAI – δεν ενθάρρυνε παράνομη δράση αλλά παρείχε απαντήσεις βασισμένες σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, προσβάσιμες σε κάθε χρήστη του διαδικτύου χωρίς ειδική πρόσβαση ή περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριντα, το ChatGPT φέρεται να έδωσε πληροφορίες για όπλα, πυρομαχικά και τοποθεσίες με αυξημένη συγκέντρωση ανθρώπων στην πανεπιστημιούπολη, επισημαίνοντας πως, αν επρόκειτο για άνθρωπο, θα ασκούνταν δίωξη για φόνο, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα θεωρείται συνέργεια και διερευνάται πιθανή ποινική ευθύνη της OpenAI.

Η εταιρεία ήδη αντιμετωπίζει αγωγή για άλλο περιστατικό στο οποίο το chatbot της ενδέχεται να έπαιξε ρόλο.

Νωρίτερα φέτος, ένας 18χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 9 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στη Βρετανική Κολομβία. Οι γονείς ενός νεαρού κοριτσιού που τραυματίστηκε στην επίθεση κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας.

Η OpenAI δήλωσε μετά το περιστατικό ότι εντόπισε και απέκλεισε τον λογαριασμό του δράστη βάσει της χρήσης του, αλλά δεν ενημέρωσε την αστυνομία. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας της.

(Με πληροφορίες από BBC)