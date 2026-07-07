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Ο δράστης προκάλεσε πυρκαγιά στο ιατρείο του και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο όχημά του.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί το 2024 για απειλές κατά της πρώην συζύγου του, ενώ είχε αποστείλει απειλητικό μήνυμα για πράξεις βίας.

Στο ιατρείο του βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα με κατηγορίες κατά της πρώην συζύγου του και του συστήματος δικαιοσύνης.

Οι αρχές έλαβαν μέτρα προστασίας για τρία πρόσωπα που κατονομάζονταν στο σημείωμα του δράστη.

Η υπόθεση προκάλεσε δημόσια συζήτηση στον Καναδά σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δικαστικών μέτρων πρόληψης τέτοιων περιστατικών.

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Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά η υπόθεση της δολοφονίας δύο ανήλικων παιδιών στην Οτάβα, με βασικό ύποπτο τον πατέρα τους, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού προηγουμένως φέρεται να πυρπόλησε το οδοντιατρείο όπου εργαζόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου 2026 στη νότια Οτάβα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος οδοντίατρος Μοχάμεντ Αλ-Λάμι φέρεται να σκότωσε τους δύο γιους του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο σπίτι του. Στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο ιατρείο του χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς και αργότερα αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο όχημά του.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο δράστης είχε αποστείλει ήδη από το 2024 απειλητικό e-mail στην πρώην σύζυγό του, στο οποίο προανήγγελλε ακραίες πράξεις βίας.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV July 7, 2026

Οι απειλές προς την πρώην σύζυγο

Σύμφωνα με το CBS, στο μήνυμά του ο 40χρονος απειλούσε ότι θα σκοτώσει ανθρώπους του περιβάλλοντός της, ενώ περιέγραφε με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο τις προθέσεις του απέναντί της.

Παράλληλα, στο γραφείο του βρέθηκε πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο εξαπέλυε κατηγορίες κατά της πρώην συζύγου του, του οικογενειακού δικαστηρίου και του συστήματος δικαιοσύνης, κατονομάζοντας ακόμη τρία πρόσωπα τα οποία θεωρούσε υπεύθυνα για την κατάστασή του. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη μέτρων προστασίας για τα συγκεκριμένα άτομα.

🇨🇦 🔴 HORROR EN CANADÁ: Dentista le arrebató la vida a sus hijos y quemó su consultorio antes de quitarse la vida



Un impactante caso de destrucción absoluta y violencia familiar tiene bajo un completo estado de shock a la ciudad de Ottawa, en Canadá. Los nuevos informes… pic.twitter.com/TeR13p2CLa — MACHI 👑 (@arroba_machi) July 7, 2026

Είχε καταδικαστεί για απειλές

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο Αλ-Λάμι είχε καταδικαστεί το 2024 για απειλή πρόκλησης σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του.

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Κατά τη δίκη, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026, εκπροσώπησε ο ίδιος τον εαυτό του και αρνήθηκε να αποδεχθεί πρόταση του δικαστηρίου για διευθέτηση της υπόθεσης με ετήσια δέσμευση καλής συμπεριφοράς.

Η πρώην σύζυγός του είχε καταθέσει ότι μετά τον χωρισμό τους το 2022 ο 40χρονος σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή για τα παιδιά και της απέστειλε το απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο τελικά αποτέλεσε αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας.

«Τι θα γινόταν αν πραγματοποιούσε τις απειλές του;»

Η γυναίκα είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι αποφάσισε να καταγγείλει το περιεχόμενο του e-mail από φόβο για την ασφάλεια της ίδιας και των παιδιών της.

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«Σκέφτηκα: τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε πραγματικά; Ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά μου; Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», είχε αναφέρει στην κατάθεσή της.

Παρά τις καταδίκες και τις απειλές που είχαν καταγραφεί, ο δράστης δεν φυλακίστηκε, γεγονός που έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση στον Καναδά για το κατά πόσο η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Η Αστυνομία της Οτάβα συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση, ενώ έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των δύο παιδιών, σεβόμενη την επιθυμία της μητέρας τους.

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