Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 62χρονου Έλληνα προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, κατά την οποία εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η υπόθεση διερευνήθηκε ύστερα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές από τις ΗΠΑ, τη Νότια Αφρική και την Ισπανία, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων για τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση και τον διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Advertisement

Advertisement

Πώς έφτασαν οι Αρχές στον 62χρονο

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και να εντοπίσουν την κατοικία του.

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και μία κάρτα μνήμης τύπου microSD.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την επιτόπια εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές

Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 62χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων.

Advertisement

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τις Αρχές των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τους με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της Τετάρτης,3 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Advertisement

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία (βίντεο) υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των -15- ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Advertisement