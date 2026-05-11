Στο Delphi Economic Forum αναδείχθηκε ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τη δημόσια συζήτηση. Η προστασία των ανηλίκων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς και η ανάγκη οι πολιτικές να περνούν από τη θεωρία στην εφαρμογή.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Ιάκωβος Καργαρώτος, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ Μαριλένα Γεραντώνη. Κοινός παρονομαστής ήταν η ανάγκη για πολιτικές που δεν περιορίζονται στη θέσπιση κανόνων, αλλά διασφαλίζουν την εφαρμογή τους στην πράξη με τη συμβολή της τεχνολογίας και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Από τη νομοθέτηση στην εφαρμογή

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κατανάλωση καπνού και αλκοόλ σε μικρές ηλικίες συνιστά σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Όπως σημείωσε, οι απαγορεύσεις δεν αρκούν όταν δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Ο μεγάλος αριθμός σημείων πώλησης καθιστά τον έλεγχο απαιτητικό, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πρακτικά εργαλεία υποστήριξης της πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στον ρόλο των ψηφιακών λύσεων, οι οποίες επιτρέπουν την αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας χωρίς παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τόνισε ότι ήδη καταγράφονται μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως η μείωση των νοσηλειών που σχετίζονται με το αλκοόλ και ο περιορισμός της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων από ανηλίκους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν και τη διεθνή εικόνα της χώρας, ως κράτους που υιοθετεί έγκαιρα καινοτόμες λύσεις για υπαρκτά κοινωνικά ζητήματα.

Το Kids Wallet ως εργαλείο πολιτικής

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η ανάπτυξη του Kids Wallet, ενός ψηφιακού εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας που στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε την τεχνολογική διάσταση της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κινήθηκε έγκαιρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταθέτοντας την πρόταση ήδη από τον Μάρτιο του 2025. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων αξιοποίησης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια ψηφιακή πρωτοβουλία που έρχεται να ενισχύσει τη νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας, με βασικό στόχο την αποτελεσματική πρόληψη. Αναφερόμενος στο πεδίο των social media, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πιο σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο ιδανικά οι ίδιες οι πλατφόρμες θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στον καθορισμό ορίων. Τόνισε ότι, ακόμη και αν κάθε τεχνολογικός περιορισμός μπορεί να παρακαμφθεί, η σαφής πολιτική κατεύθυνση και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων παραμένουν κρίσιμες.

Η σημασία της συλλογικής προσέγγισης

Ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος ανέδειξε την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση στο ζήτημα της πρόληψης. Όπως σημείωσε, τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές, κάτι που αποτελεί σταθερή θέση της εταιρείας.

Υπογράμμισε ότι ένα τόσο σύνθετο ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα, αλλά απαιτεί συνεκτική πολιτική, εφαρμογή των κανόνων και υπεύθυνη στάση από όλους τους εμπλεκόμενους. Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, δεν είναι μόνο η αυστηρότητα της νομοθεσίας, αλλά η αποτελεσματικότητά της και η παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Αναφέρθηκε επίσης στον μετασχηματισμό που έχει επιφέρει η τεχνολογία στον τρόπο πρόσβασης σε προϊόντα και περιεχόμενο, από τα φυσικά σημεία πώλησης έως το ψηφιακό περιβάλλον, γεγονός που καθιστά την πρόληψη πιο απαιτητική. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, βιομηχανίας, λιανεμπορίου και κοινωνίας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας ευθύνης.

Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση στη ρύθμιση των καπνικών προϊόντων, με αυστηρό αλλά δίκαιο πλαίσιο, που σε συνδυασμό με τη φορολογική σταθερότητα , αποδίδει αποτελέσματα, όπως η μείωση του καπνίσματος και ο περιορισμός του λαθρεμπορίου.

Ένα ζήτημα με συνέχεια

Η συζήτηση κατέδειξε ότι η προστασία των ανηλίκων δεν εξαρτάται μόνο από τη θέσπιση κανόνων, αλλά από τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην πράξη. Η τεχνολογία λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο σε αυτή τη μετάβαση, υποστηρίζοντας πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το επόμενο βήμα αφορά τη συνέχιση των πρωτοβουλιών με συνέπεια και συντονισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και διασφαλίζει ουσιαστικά την προστασία των νέων.

