Από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν», με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο και παραμονή τους σε χώρους νυχτερινής ψυχαγωγίας και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού.

Η δράση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Advertisement

Advertisement

Έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης- μπαρ, σε δύο από τα οποία εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι, στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και παραμονή.

Κατόπιν αυτού, συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος, αντίστοιχα, των καταστημάτων, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δείγματααπό φιάλες αλκοολούχων ποτών, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι, οι ανήλικοι, που εντοπίστηκαν στα καταστήματα, παραδόθηκαν από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων στους κηδεμόνες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



