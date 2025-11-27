Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα για ασέλγεια σε βάρος των ανιψιών του 20χρονου συντρόφου του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, ενώ όταν τον ρώτησε, το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο».

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές ενώ παιδοψυχολόγος και ιατροδικαστής εξέτασαν τα δύο αγόρια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στα κινητά τηλέφωνα και του 20χρονου και του 40χρονου βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέος έχει κριθεί για την ίδια υπόθεση και ο 20χρονος θείος των παιδιών.