Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι ένας 20χρονος στην Αθήνα ασελγούσε μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του στα δύο ανήλικα ανίψια του, ηλικίας 2 και 4 ετών.

Ο 20χρονος από τη Ρουμανία και ο 40χρονος από την Αλβανία συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, στις οποίες φέρονται να προέβαιναν όταν η μητέρα τους και αδερφή του ενός δράστη τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα πρόσεξε περίεργες συμπεριφορές στον 4χρονο γιο της, ο οποίος της αποκάλυψε πως «έπαιζε» με τον θείο και αδερφό της. Αμέσως, η μητέρα σοκαρισμένη κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και οι δύο άντρες συνελήφθησαν.

Στα κινητά τηλέφωνα των δραστών βρέθηκαν φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο ανήλικων, αλλά και πορνογραφικό υλικό.

Ο θείος των ανήλικων κρίθηκε προφυλακιστέος και αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος σύντροφος του.