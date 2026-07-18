Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από την κακή ποιότητα του αέρα λόγω του καπνού που προέρχεται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.

Ο καπνός προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και συμπτώματα όπως ζάλη και ναυτία, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων, τη χρήση μάσκας N95 και τη διατήρηση κλειστών παραθύρων στα σπίτια.

Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα πρέπει να ακολουθούν πιστά τη θεραπεία τους και να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια αν τα συμπτώματα επιδεινωθούν.

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να καταστήσει τις πυρκαγιές συχνότερες, οδηγώντας σε συχνότερα φαινόμενα υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα στο μέλλον.

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Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζονται από την κακή ποιότητα του αέρα λόγω του καπνού που προέρχεται από χιλιάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και τη βόρεια Μινεσότα. Ο καπνός έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως δυσκολία στην αναπνοή, κάψιμο στα μάτια, ζάλη, πονοκέφαλο και ναυτία. Οι γιατροί τονίζουν ότι όσοι παρατηρούν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους πρέπει να ζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Ορισμένες ομάδες ανθρώπων κινδυνεύουν περισσότερο από την έκθεση στον καπνό. Σε αυτές ανήκουν τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και όσοι πάσχουν από άσθμα, αλλεργίες, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Για αυτούς συνιστάται να αποφεύγουν όσο γίνεται τις εξόδους από το σπίτι, ιδιαίτερα για παιχνίδι ή άσκηση. Ακόμη και οι υγιείς άνθρωποι, όμως, μπορεί να εμφανίσουν ερεθισμό στους πνεύμονες και δυσκολία στην αναπνοή όταν η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη καπνό.

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Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι επηρεάζονται περισσότερο επειδή το αναπνευστικό τους σύστημα δεν μπορεί να απομακρύνει εύκολα τα μικρά σωματίδια που εισπνέονται. Στα παιδιά οι αεραγωγοί είναι μικρότεροι και ακόμη και μια μικρή φλεγμονή δυσκολεύει σημαντικά την αναπνοή. Επιπλέον, οι πνεύμονες συνεχίζουν να αναπτύσσονται μέχρι περίπου την ηλικία των 20 ετών, γεγονός που κάνει τους νέους πιο ευάλωτους.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τον κόσμο να αποφεύγει όσο γίνεται την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Αν είναι απαραίτητο να βγει κάποιος έξω, είναι προτιμότερο να φορά σωστά εφαρμοσμένη μάσκα τύπου N95, η οποία προσφέρει πολύ καλύτερη προστασία από τις απλές χειρουργικές μάσκες. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η έντονη σωματική άσκηση (περπάτημα ναι, αλλά όχι τζόγκινγκ), επειδή η βαθιά και γρήγορη αναπνοή επιτρέπει σε περισσότερα βλαβερά σωματίδια να εισέλθουν στους πνεύμονες. Αν εμφανιστούν ερεθισμός στα μάτια, στη μύτη ή στον λαιμό, αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι και είναι καλύτερο να επιστρέψει κανείς αμέσως σε κλειστό χώρο.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων καλό είναι να περιορίζουν τη διάρκεια των εξόδων, καθώς και τα ζώα εκτίθενται στον καπνό.

Τα άτομα με άσθμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις πρέπει να ακολουθούν πιστά τη θεραπεία τους και να έχουν μαζί τους το εισπνεόμενο φάρμακο άμεσης ανακούφισης. Οι γιατροί προτείνουν στους ασθματικούς να χρησιμοποιούν το εισπνεόμενο περίπου 15 λεπτά πριν βγουν έξω, ενώ αν εμφανιστούν βήχας ή δυσκολία στην αναπνοή, πρέπει να το χρησιμοποιήσουν αμέσως και να επικοινωνήσουν με γιατρό αν τα συμπτώματα επιμένουν.

Για καλύτερη ποιότητα αέρα μέσα στο σπίτι, συνιστάται να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες, να λειτουργούν τα κλιματιστικά και, όπου υπάρχουν, καθαριστές αέρα με φίλτρα HEPA. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται το ηλεκτρικό σκούπισμα, επειδή απαιτεί σωματική προσπάθεια που αυξάνει την αναπνοή.

Τα αντιισταμινικά ίσως ανακουφίσουν ορισμένα συμπτώματα, όπως η αυξημένη βλέννα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική αιτία του ερεθισμού, που είναι τα μικροσκοπικά σωματίδια του καπνού.

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«Ένα αντιισταμινικό… μας στεγνώνει, οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει, παρόλο που ο μηχανισμός δράσης είναι διαφορετικός, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο υπάρχει υπερβολική παραγωγή βλέννας είναι διαφορετικός… Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει τόσο πολύ στην καταπολέμηση του κνησμού. Αλλά αν κάποιος έχει αλλεργική αντίδραση στον καπνό από τις πυρκαγιές, τότε θα πρέπει να το πάρει», λέει η η δρ. Σίλπα Πατέλ, ιατρική διευθύντρια της Κλινικής για το Άσθμα «Children’s National IMPACT DC» στην Ουάσινγκτον.

Τέλος, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι παρόμοια φαινόμενα κακής ποιότητας αέρα ίσως εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, ακόμη και σε περιοχές που μέχρι σήμερα επηρεάζονταν σπάνια.

Με πληροφορίες από: cnn.com

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