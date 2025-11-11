Και όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, πάντα χρειάζεται ενέργεια είτε αυτή προέρχεται από το ρεύμα του πλυντηρίου, είτε από το δικό μας κόπο, όταν τα πλένουμε στο χέρι.

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί: ποια μέθοδος είναι τελικά καλύτερη για τον πλανήτη; Ευτυχώς, η επιστήμη έχει την απάντηση και θα μας εκπλήξει.

Ποια μέθοδος πλυσίματος είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον;

Μπορεί να φαίνεται ότι το πλύσιμο στο χέρι είναι πιο οικολογικό, αφού το πλυντήριο χρησιμοποιεί και ηλεκτρικό ρεύμα εκτός από νερό. Όμως, το πλυντήριο πιάτων αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που συνέκρινε τις δύο μεθόδους πλύσιμο στο χέρι και πλυντήριο έδειξε ότι το πλυντήριο παράγει λιγότερο από το μισό διοξείδιο του άνθρακα και καταναλώνει πολύ λιγότερο νερό.

Η έρευνα εξέτασε τη χρήση πλυντηρίου και χειροκίνητου πλυσίματος για τέσσερα φορτία πιάτων την εβδομάδα (ένα φορτίο πλυντηρίου πιάτων αντιστοιχεί σε ένα πλήρες πλυντήριο γεμάτο πιάτα, δηλαδή περίπου 1–2 γεύματα για μια οικογένεια 4 ατόμων, οπότε συνολικά μιλάμε για περίπου 4–8 γεύματα την εβδομάδα), σε διάστημα δέκα ετών.

Η χρήση πλυντηρίου πιάτων είχε ως αποτέλεσμα 2.090 κιλά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σύγκριση με 5.620 κιλά όταν τα πλενάμε στο χέρι.

Όσον αφορά το νερό, το πλυντήριο χρησιμοποίησε περίπου 61.700 λίτρα, ενώ το πλύσιμο στο χέρι κατανάλωσε περίπου 129.500 λίτρα.

Συμβουλή: Ένα ακόμη πλεονέκτημα του πλυντηρίου είναι ότι χρησιμοποιεί πολύ πιο ζεστό νερό απ’ ό,τι μπορούμε να αντέξουμε εμείς στο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι τα πιάτα καθαρίζουν καλύτερα και απολυμαίνονται πιο αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα, η KitchenAid αναφέρει ότι τα πλυντήριά της χρησιμοποιούν 11 με 15 λίτρα νερού ανά κύκλο, με θερμοκρασία που φτάνει τους 68°C, ενώ η βρύση της κουζίνας μας απελευθερώνει 5,5 έως 7,5 λίτρα νερού ανά λεπτό που τρέχει, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ.

Πώς να κάνουμε το πλύσιμο των πιάτων πιο φιλικό προς το περιβάλλον

Όποια μέθοδο κι αν προτιμούμε πλυντήριο ή χέρι υπάρχουν μικρά τρικ που μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Αρκεί να κάνουμε λίγο πιο έξυπνες επιλογές στην καθημερινότητά μας, ώστε το πλύσιμο των πιάτων να είναι όχι μόνο πιο εύκολο, αλλά και πιο «πράσινο» για τον πλανήτη.

Μην ξεπλένουμε τα πιάτα μας πριν τα βάλουμε στο πλυντήριο πιάτων

Μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με την ιδέα να ξεπλένουμε τα πιάτα πριν τα βάλουμε στο πλυντήριο, αλλά τα περισσότερα σύγχρονα πλυντήρια και τα απορρυπαντικά μπορούν να αφαιρέσουν όλη τη βρωμιά χωρίς προξέπλυμα (και μάλιστα λειτουργούν καλύτερα όταν τα πιάτα είναι πιο βρώμικα).

Απλά ξύνουμε τα μεγάλα κομμάτια φαγητού και τα πετάμε στα σκουπίδια πριν βάλουμε τα πιάτα στο πλυντήριο. Αποφεύγοντας το προξέπλυμα μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας ανά φορτίο κατά 3%.

Φορτώνουμε σωστά το πλυντήριο πιάτων

Ένα πλυντήριο που δεν είναι φορτωμένο σωστά θα σημαίνει ότι κάποια (ή όλα) τα πιάτα δεν καθαρίζονται σωστά και η ανάγκη να τα ξανα βάλουμε είναι σπατάλη νερού και ενέργειας.



Απενεργοποιούμε τη λειτουργία θερμαινόμενου στεγνώματος στο πλυντήριο

Ο κύκλος θερμαινόμενου στεγνώματος μπορεί να καταναλώσει 11% περισσότερη ενέργεια ανά φορτίο, επομένως η χρήση στεγνώματος με αέρα ή το στέγνωμα με τα χέρια μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε ενέργεια.



Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο μόνο όταν είναι γεμάτο

Το πλυντήριο καταναλώνει την ίδια ποσότητα ενέργειας είτε έχουμε γεμάτο είτε μισό φορτίο οπότε πρέπει να προσπαθούμε να φορτώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πιάτα κάθε φορά.



Επιλέγουμε πλυντήριο πιάτων με ενεργειακή απόδοση

Αν αγοράζουμε νέο πλυντήριο, κοιτάμε την ετικέτα Energy Star, που δείχνει ότι χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια σε σχέση με άλλα πλυντήρια.



Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο «δύο λεκάνες» για το πλύσιμο στο χέρι

Αν πλένουμε με το χέρι, μπορούμε να μειώσουμε το νερό αν χρησιμοποιούμε δύο λεκάνες. Η μία γεμίζει με ζεστό σαπουνάτο νερό για πλύσιμο και η άλλη με καθαρό κρύο νερό για ξέπλυμα. Τρίβουμε τα πιάτα στο ζεστό νερό και μετά τα βουτάμε στο κρύο για ξέπλυμα. Τέλος, τα αφήνουμε σε βάση στεγώματος για να στεγνώσουν με τον αέρα.



Μουλιάζουμε τα πιάτα πριν τα πλύνουμε στο χέρι

Βάζουμε τα πιάτα στη λεκάνη με ζεστό νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν ξεκινήσουμε το πλύσιμο. Έτσι το απορρυπαντικό δουλεύει καλύτερα και πιθανότατα χρειάζεται μόνο ένα γρήγορο τρίψιμο και ξέπλυμα για να γίνουν καθαρά.

Με πληροφορίες από realsimple.com