Πόσες φορές μας έχει τύχει; Το αγαπημένο μας μπλουζάκι βγαίνει από το πλυντήριο με μια τρύπα που δεν υπήρχε πριν. Ή το φόρεμά μας συρρικνώνεται τόσο, που θα μπορούσε πλέον να φορεθεί ως… μπλούζα. Μας πιάνει απογοήτευση, αλλά μπορούμε να το αποφύγουμε αν σταματήσουμε ορισμένες κακές συνήθειες στο πλύσιμο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πλυντήριό μας και τους κύκλους πλύσης που προσφέρει. Εξίσου σημαντικό είναι να διαβάζουμε τις ετικέτες των ρούχων, ώστε να τα πλένουμε και να τα στεγνώνουμε με τον σωστό τρόπο.

Ίσως αυτό να το γνωρίζουμε ήδη, αλλά ξέραμε ότι πρέπει να κουμπώνουμε τα κουμπιά στα ρούχα που έχουν; Ή ότι πιθανώς χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού;

Ακολουθούν οι πιο συχνές “παγίδες” στο πλυντήριο και πώς να τις διορθώσουμε.

1. Δεν αδειάζουμε τις τσέπες μας

Το να αφήνουμε πράγματα στις τσέπες μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο τα ρούχα, αλλά και το ίδιο το πλυντήριο. Αντικείμενα όπως στυλό, χαρτομάντηλα, κέρματα ή καλλυντικά μπορούν να προκαλέσουν σκισίματα, λεκέδες ή κατάλοιπα που δύσκολα μπορούν να αφαιρεθούν.

Τα μικρά αντικείμενα μπορεί να φράξουν τον κάδο, τον σωλήνα ή το φίλτρο, ενώ τα μεγαλύτερα θα «χτυπούν» μέσα στον κάδο, προκαλώντας ζημιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.



2. Αφήνουμε τα ρούχα υγρά μέσα στο πλυντήριο

Η καλύτερη ιδέα είναι να μεταφέρουμε τα ρούχα στο στεγωτήριο ή να τα απλώσουμε αμέσως μόλις τελειώσει το πλύσιμο.

Μερικές ώρες καθυστέρησης δεν είναι καταστροφικές, αλλά αν τα ρούχα μείνουν για πολύ, θα αρχίσουν να στεγνώνουν ανομοιόμορφα, να σκληραίνουν και να μυρίζουν μούχλα ή σαν κάποιο μπαγιάτικο φαγητό.

Αν συμβεί αυτό, ας κάνουμε ένα γρήγορο ξέπλυμα με τον σύντομο κύκλο πλύσης (π.χ. «ελαφρώς λερωμένα»), χρησιμοποιώντας λίγο απορρυπαντικό.



3. Δεν βάζουμε τα ευαίσθητα σε ειδική θήκη απο δίχτυ

Τα ευαίσθητα ρούχα όπως εσώρουχα, δαντέλες, μετάξι ή λεπτές πλέξεις πρέπει να πλένονται μέσα σε δικτυωτό σακουλάκι πλυντηρίου.

Έτσι αποφεύγουμε τη φθορά από την τριβή ή το μπέρδεμα των ιμάντων και των κορδονιών (ειδικά στα σουτιέν).

Η χρήση του σακουλιού προστατεύει επίσης από σκισίματα ή γδαρσίματα που μπορεί να προκαλέσουν φερμουάρ, κουμπιά ή άλλα σκληρά μέρη των ρούχων.



4. Δεν γυρίζουμε τα ρούχα από μέσα προς τα έξω

Ρούχα που πιάνουν κόμπους (όπως κολάν και πλεκτά) ή ξεθωριάζουν εύκολα (όπως τζιν ή μαύρα μπλουζάκια) καλό είναι να τα γυρίζουμε ανάποδα πριν τα πλύνουμε.

Αυτό προστατεύει τα ευαίσθητα υφάσματα από τη φθορά και τη συγκόλληση στις σκληρές επιφάνειες του κάδου, ενώ διατηρεί το χρώμα για περισσότερο. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, τα ρούχα θα βγουν το ίδιο καθαρά· υπάρχει αρκετή βρωμιά και στο εσωτερικό τους.



5. Δεν κουμπώνουμε ή δεν κλείνουμε τα φερμουάρ

Αν αφήνουμε τα κουμπιά ή τα φερμουάρ ανοιχτά, προκαλούμε άσκοπη φθορά τόσο στα ρούχα όσο και στο πλυντήριο.

Αυτά μπορεί να πιαστούν σε άλλα υφάσματα ή στα τοιχώματα του κάδου, δημιουργώντας τραβήγματα, κόμπους ή σκισίματα.

Επιπλέον, το να τα κουμπώνουμε και να κλείνουμε τα φερμουάρ βοηθά να διατηρηθεί το σχήμα των ρούχων και να αποφύγουμε άσχημες τσακίσεις ή παραμορφώσεις.

6. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τους λεκέδες πριν το πλύσιμο

Όσο πιο γρήγορα δράσουμε απέναντι σε έναν λεκέ, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να τον αφαιρέσουμε εντελώς.

Ας χρησιμοποιήσουμε ένα ποιοτικό καθαριστικό λεκέδων, ειδικά σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ποικιλία λεκέδων και σε διαφορετικά υφάσματα. Αυτά τα προϊόντα αρχίζουν να δουλεύουν πριν καν ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης, εξασφαλίζοντας καλύτερο αποτέλεσμα.



7. Αν υπερφορτώνουμε το πλυντήριο

Το να στριμώχνουμε πάρα πολλά ρούχα στον κάδο δεν φθείρει μόνο τον κινητήρα και τα εξαρτήματα του πλυντηρίου, αλλά εμποδίζει και τα ρούχα να καθαριστούν σωστά. Με τον καιρό, η συνήθεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στα ίδια τα ρούχα.

Τα ρούχα, το νερό και το απορρυπαντικό χρειάζονται χώρο για να κινούνται. Ένα γρήγορο κόλπο: είτε ο κάδος μας είναι μπροστά είτε από πάνω, θα πρέπει να μπορούμε να χωρέσουμε ένα χέρι μέσα στον κάδο και να το κινήσουμε λίγο ελεύθερα.

Έτσι εξασφαλίζουμε ότι το πλυντήριο είναι σχεδόν γεμάτο, αλλά υπάρχει αρκετός χώρος ώστε τα ρούχα να κυκλοφορούν σωστά μέσα στο νερό και το απορρυπαντικό για να καθαρίζονται καλύτερα και αποφεύγονται οι φθορές από τριβή.



8. Αν χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού

Μπορεί να νομίζουμε ότι όσο περισσότερο απορρυπαντικό, τόσο καθαρότερα ρούχα, αλλά αυτό είναι μεγάλο λάθος. Οι υπερβολικοί αφροί αφήνουν υπολείμματα πάνω στα υφάσματα και μάλιστα παγιδεύουν τη βρωμιά αντί να την απομακρύνουν.

Ας μετράμε πάντα προσεκτικά την ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του φορτίου και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.

Ακολουθούμε τις οδηγίες της συσκευασίας για βέλτιστο αποτέλεσμα και για να προστατεύουμε το πλυντήριό μας.



9. Αν δεν ξεχωρίζουμε τα ανοιχτά από τα σκούρα ρούχα

Μπορεί να γνωρίζουμε ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τα ανοιχτόχρωμα από τα σκούρα πριν το πλύσιμο, όμως το ίδιο ισχύει και στο στέγνωμα. Τα σκούρα υφάσματα μπορεί να αφήσουν χρώμα στα ανοιχτόχρωμα καθώς στεγνώνουν μαζί, ενώ τα ανοιχτά συχνά αφήνουν χνούδι πάνω στα σκούρα, κάνοντάς τα να δείχνουν θαμπά και παλιά.

Επιπλέον, το να διπλασιάζουμε τα φορτία στο στεγνωτήριο για οικονομία χρόνου, μειώνει την απόδοση της συσκευής και αυξάνει τη φθορά στα ρούχα.



10. Αν χρησιμοποιούμε λάθος θερμοκρασία νερού

Το ζεστό νερό είναι εξαιρετικό για την απομάκρυνση λεκέδων, αλλά μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση, ξεθώριασμα ή φθορά στα πιο ευαίσθητα υφάσματα.

Γενικά ισχύει:

Το κρύο νερό είναι κατάλληλο για ευαίσθητα, χρωματιστά και ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

Το χλιαρό νερό είναι ιδανικό για πιο λερωμένα ρούχα και λευκά.

Το ζεστό νερό ενδείκνυται για πολύ λερωμένα ρούχα ή για αντικείμενα που χρειάζονται απολύμανση, όπως πετσέτες και εσώρουχα.

Η σωστή θερμοκρασία κάνει τεράστια διαφορά στη διάρκεια ζωής των ρούχων μας.



11. Αν δεν ακολουθούμε τις οδηγίες στις ετικέτες

Αν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας στο πλύσιμο, είναι αυτός: να διαβάζουμε πάντα την ετικέτα του ρούχου.

Κάθε ένδυμα συνοδεύεται από οδηγίες φροντίδας, που μας καθοδηγούν για τη σωστή θερμοκρασία, το πρόγραμμα πλύσης και το είδος στεγνώματος.

Κάποιες ετικέτες μάς προειδοποιούν επίσης ποια ρούχα δεν πρέπει να λευκανθούν ή να στεγνοκαθαριστούν.

Αν και μερικές φορές οι εικονογραφημένες οδηγίες φαίνονται μπερδεμένες, το να τις αγνοήσουμε μπορεί να σημαίνει καταστροφή του ρούχου.

Καλύτερα να ρίξουμε μια ματιά παραπάνω, παρά να χάσουμε το αγαπημένο μας κομμάτι.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com