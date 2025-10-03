Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση: χύνουμε κάτι στο κρεβάτι ή κάποιος στο σπίτι είναι άρρωστος, και χρειάζεται να καθαρίσουμε καλά το πάπλωμά μας. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: δεν χωράει στο πλυντήριό μας και πολύ πιθανόν ούτε στο στεγνωτήριό μας.

«Τα παπλώματα μπορεί να είναι δύσκολο να πλυθούν στο σπίτι αν δεν διαθέτουμε πλυντήριο και στεγνωτήριο μεγάλης χωρητικότητας», εξηγεί η Μέρι Γκαγκλιάρντι, επιστήμονας και ειδικός καθαρισμού της Clorox, γνωστή ως «Dr. Laundry». «Δεν πρόκειται μόνο για το αν μπορούμε να βάλουμε το πάπλωμα στο πλυντήριο. Το στεγνωτήριό μας πρέπει να έχει αρκετή χωρητικότητα για να επαναφέρει τον όγκο του παπλώματος».

Παρακάτω, παρουσίαζονται τρεις πρακτικές λύσεις για να πλύνουμε με ασφάλεια τα παλώματα μας αλλά και μία συνήθεια την οποία πρέπει αν αρχίσουμε να αποφεύγουμε.

Σκεφτόμαστε τον επαγγελματικό καθαρισμό

Αν το πάπλωμά μας περιέχει φτερά καλύτερα θα είναι να το πάμε σε κάποιο καθαριστήριο. Παρόλο που δεν είναι η πιο οικονομική λύση, εξασφαλίζει σωστό καθαρισμό. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε πρώτα τις οδηγίες στη ετικέτα και να ελέγχουμε πάντα τις οδηγίες φροντίδας και τις συστάσεις του κατασκευαστή για να δούμε αν το προϊόν μπορεί να καθαριστεί επαγγελματικά.

Πηγαίνουμε στο πλυντήριο της γειτονιάς

Αν και φαίνεται άβολο όταν έχουμε πλυντήριο και στεγνωτήριο στο σπίτι, πολλές φορές η επίσκεψη σε ένα τοπικό πλυντήριο με μεγάλες μηχανές είναι ο μόνος τρόπος να καθαριστεί σωστά ένα μεγάλο ή ογκώδες πάπλωμα.

Για να καθαρίσουμε σε βάθος παπλώματα που είναι πολύ μεγάλα για το σπίτι, ίσως χρειαστεί να επισκεφτούμε πλυντήριο με μηχανές που αντέχουν σε πιο βαριά υφάσματα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να καθαρίζουμε συχνά τα παπλώματα, ειδικά αν χρησιμοποιούμε κάλυμμα, το οποίο οι ειδικοί συστήνουν ανεπιφύλακτα.

Συνίσταται να επιλέγουμε κύκλο για επιπλέον ξέπλυμα ή να το κάνουμε χειροκίνητα μετά το τέλος του κύκλου. Τα ογκώδη αντικείμενα δυσκολεύονται να ισορροπήσουν στον κύκλο στυψίματος, με αποτέλεσμα χαμηλότερες στροφές και λιγότερο αποτελεσματικό ξέπλυμα.

Ένας ακόμη λόγος για να χρησιμοποιήσουμε πλυντήριο εκτός σπιτιού; Αν το πλυντήριό μας είναι μικρό, το πιθανότερο είναι και το στεγνωτήριό μας να μην επαρκεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πάπλωμα θα στεγνώσει πλήρως μετά το πλύσιμο, καθώς η υγρασία μπορεί να προκαλέσει μούχλα. Επιπλέον, τα πυκνά υφάσματα απορροφούν πολύ νερό, οπότε χρειάζονται περισσότερο χρόνο για στέγνωμα.

Ίσως η μπανιέρα μας να είναι κι αυτή μία λύση

Γεμίζουμε μια μεγάλη, καθαρή μπανιέρα ή λεκάνη με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό. Βάζουμε το πάπλωμα στο νερό και το ανακινούμε απαλά για ομοιόμορφο καθάρισμα. Αφήνουμε το πάπλωμα να μουλιάσει για 15–30 λεπτά, ανακινούμε κατά διαστήματα με τα χέρια. Ξεπλένουμε καλά. Αδειάζουμε το σαπουνόνερο και γεμίζουμε ξανά τη μπανιέρα με καθαρό νερό, επαναλαμβάνοντας μέχρι να φύγει όλο το απορρυπαντικό.

Τέλος, αφήνουμε το πάπλωμα να στεγνώσει στον αέρα, τοποθετώντας το επίπεδα και όχι στο στεγνωτήριο. Γυρίζουμε το πάπλωμα κατά διαστήματα για να στεγνώσει ομοιόμορφα. Βάζουμε μια πετσέτα από κάτω για να απορροφήσει το νερό και την αλλάζουμε όταν βραχεί.

Τι αποφεύγουμε οπωσδήποτε: Δεν το σπρώχνουμε στο πλυντήριο

Η πρώτη μας σκέψη μπορεί να είναι να βάλουμε το πάπλωμα στο πλυντήριο (χωρίς άλλα ρούχα, φυσικά). Αυτό μπορεί να είναι ασφαλές αν το πλυντήριό μας δεν έχει αναδευτήρα και το πάπλωμα δεν προεξέχει από το τύμπανο.

Ωστόσο, αν έχουμε παλαιότερο πλυντήριο με αναδευτήρα, δεν είναι καλή ιδέα να το επιχειρήσουμε. Δεν πρέπει αν προσπαθήσουμε να το χωρέσουμε με το ζόρι, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά τόσο στο πάπλωμα όσο και στο μηχάνημα. Σε γενικές γραμμές, η υπερφόρτωση του πλυντηρίου μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές καθάρισμα, επειδή το νερό δεν μπορεί να ξεπλύνει σωστά τα υπολείμματα απορρυπαντικού και αφρού.

Με πληροφορίες από Real Simple

