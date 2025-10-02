Κάποια στιγμή, στην πορεία της καριέρας μας, όλοι αισθανόμαστε πως η δουλειά μας δεν αμς ικανοποιεί αλλά ούτε και μας πληρεί, όπως θα περιμέναμε. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ισχύει διεθνώς, καθώς εργαζόμενοι από άκρη σε άκρη αναγκάζονται να συνεχίσουν την εργασία τους για ξεκάθαρα οικονομικούς λόγους. Από πολλούς, μάλιστα, έχε χρακτηριστεί και ως «job hugging», δηλαδή όταν αγκαλιάζουμε τη δουλειά μας διότι πολύ απλά δεν μπορούμε να την αφήσουμε.

Παράκάτω, παρουσιάζονται δέκα απλοί τρόποι οι οποίοι θα μας κάνουν να δούμε με μία διαφορετική οπτική, όχι μόνο την φύση της δουλειάς μας, αλλά και την καθημερινότητα μας στο εργασιακό περιβάλλον που τόσο καλά πρέπει επιτέλους να μάθουμε να συμβιώνουμε.

Advertisement

Advertisement

1. Θυμόμαστε γιατί θελήσαμε αυτή τη δουλειά από την αρχή

Όταν νιώθουμε απογοητευμένοι ή αδιάφοροι, είναι εύκολο να ξεχάσουμε αυτό που μας τράβηξε αρχικά στη δουλειά αυτή. Αν αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ξανασκεφτούμε τους λόγους που μας άρεσε στην αρχή, μπορεί να αλλάξει θετικά η στάση μας και να αποκτήσει η καθημερινότητά μας περισσότερο νόημα.

2. Σκεφτόμαστε τι μας προσφέρει η δουλειά και βρίσκουμε μικρές στιγμές χαράς

Αν οι αρχικοί λόγοι μάς φαίνονται μακρινοί, μπορούμε να εστιάσουμε στα απτά οφέλη που μας προσφέρει η εργασία: μισθός, σταθερότητα, ρουτίνα, διακοπές, αλλά και κοινωνικοποίηση με συναδέλφους. Με άλλα λόγια, να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά που μας προσφέρει η δουλειά σε καθημερινή βάση, λαμβάνουμε τη μέγιστη ενέργεια.

Μία ενέργεια που δεν μας τροφοδοτεί να είμαστε μόνο καλοί σε αυτό που κάνουμε. Αλλά αυτό που κάνουμε να μας ικανοποιεί και να γνωρίζουμε παράλληλα, και πώς να το μοιραζόμαστε.

3. Μιλάμε με τους συναδέλφους και λύνουμε τα προβλήματα μαζί

Πραγματικά, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο πιστεύουμε. Εάν μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την απλή -και κατά τα άλλα κοινή-, ερώτηση του «τι έκανες το Σαββατοκύριακο», τότε ίσως έρθουμε κοντά με συναδέλφους που δεν θα περιμέναμε ποτέ. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να χτίσουμε τα λεγόμενα «ασφαλή λιμάνια» στην δουλειά, σημαντικά για την διάθεση αλλά και το χρόνο που περνάμε μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον.

Στην εποχή της τηλεργασίας είναι ακόμη πιο σημαντικό να ανοιγόμαστε σε συναδέλφους και να διατηρούμε καλές επαφές.

4. Μαθαίνουμε κάτι καινούριο εκτός δουλειάς

Η αίσθηση προόδου δεν χρειάζεται να περιορίζεται στο γραφείο. Μαθαίνοντας μια νέα δεξιότητα ή χόμπι, παίρνουμε την ικανοποίηση ότι εξελισσόμαστε, ακόμα κι αν η καριέρα φαίνεται στάσιμη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη το να μαθαίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, ώστε να γίνεται πιο ευχάριστη η καθημερινότητα.

Advertisement

5. Ομορφαίνουμε τον χώρο εργασίας μας

Αν δεν μπορούμε να φύγουμε από το γραφείο, μπορούμε να το κάνουμε πιο «δικό μας». Η Γκέτσεν Σπρέιτζερ, καθηγήτρια διοίκησης, έχει φωτογραφίες της οικογένειάς της και αντικείμενα από ταξίδια στο γραφείο της, πράγματα τα οποία την στηρίζουν σε στιγμές γεμάτες πίεση και νεύρα στην δουλειά.

6. Ξεκινάμε να γράφουμε ημερολόγιο ευγνωμοσύνης

Μία εξίσου έξυπνη ιδέα είναι να γράφουμε καθημερινά τρία πράγματα για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη ή τρία πράγματα που πήγαν καλά. Έτσι, βλέπουμε πιο καθαρά τις μικρές μας επιτυχίες και χτίζουμε μακροπρόθεσμη αντοχή.

7. Εφαρμόζουμε τα δυνατά μας σημεία με νέους τρόπους

Μετά από χρόνια στην ίδια θέση μπορεί να ξεχάσουμε τα δυνατά μας σημεία. Κάνοντας τεστ δεξιοτήτων, όπως αυτό του Institute on Character, μπορούμε να ανακαλύψουμε τι είναι σημαντικό για εμάς. Οι εταιρείες συχνά διαθέτουν μικρά ποσά για περαιτέρω εκπαίδευση τα οποία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για σεμινάρια ή συνέδρια, προς όφελος τόσο δικό μας όσο και της εταιρείας.

Advertisement

8. Ανταμείβουμε τον εαυτό μας συχνά

Από την αλλή, μπορούμε να δημιουργήσουμε «θρεπτικές ρουτίνες». Όταν τελειώνουμε μια βαρετή ή δύσκολη δουλειά, ας κάνουμε κάτι που μας ευχαριστεί, ένα τσάι, μια σύντομη κουβέντα με συνάδελφο. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να αναγνωρίζουμε οι ίδιοι τις μικρές μας νίκες, γιατί δεν θα το κάνει πάντα κάποιος άλλος για εμάς.

9. Ελέγχουμε καλύτερα το χρόνο μας

Μερικές φορές, η ευχαρίστηση στην δουλειά μας έρχεται, όταν σταματήσουμε να βλέπουμε τα πάντα μέσα από το φίλτρο της εργασίας και το αντίστροφο. Αντί να εστιάζουμε μόνο στις δυσκολίες, μπορούμε να δούμε τη δουλειά ως ένα κομμάτι της εβδομάδας μας, αφήνοντας χώρο για άλλα πράγματα. Ακόμη και ο χρόνος στο μετρό μπορεί να γίνει ευκαιρία για διάβασμα, αντί να θεωρείται «χαμένος».

10. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την δουλειά στο σπίτι

Ο τρόπος που περιγράφουμε τη μέρα μας στην οικογένεια ή στους φίλους μας μπορεί να ενισχύσει είτε την αρνητική είτε τη θετική αφήγηση. Μπορούμε να μοιραζόμαστε και τα «πάνω και τα κάτω» της ημέρας με τους δικούς μας ανθρώπους, ώστε να θυμόμαστε και τα καλά και να μην εγκλωβιζόμαστε μόνο στα αρνητικά.

Advertisement

Με πληροφορίες από The Guardian