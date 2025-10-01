Ξέρουμε ότι η καλή ενυδάτωση είναι το κλειδί για να εξασφαλίσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και πλέον θεωρείται τάση, ο καθένας από εμάς να κουβάλει και ένα μπουκάλι νερό μαζί του όπου και να πηγαίνει.

Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά, μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού που εισέρχονται στο σώμα μέσω του στόματος ή των πνευμόνων και μπορούν να καταλήξουν στον εγκέφαλο ή και το ήπαρ. Κάποιες μελέτες υποδηλώνουν ότι η συσσώρευση μικροπλαστικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ορισμένες παθήσεις, όπως υπέρταση, εγκεφαλικό επεισόδιο και διαβήτη.

Επιπλέον, επειδή τα νανοπλαστικά και τα μικροπλαστικά μπορούν να διαταράξουν το μικροβίωμα του εντέρου, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο προβλημάτων στην πέψη και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα διαταραγμένο ή μη ισορροπημένο μικροβίωμα μπορεί να προκαλέσει συστηματική φλεγμονή και να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Τώρα, οι επιστήμονες στο Concordia University στο Μόντρεαλ του Καναδά έχουν προσθέσει νέα στοιχεία στη συσσωρευμένη γνώση σχετικά με τα πλαστικά μπουκάλια νερού και την πιθανή τους επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Journal of Hazardous Materials.

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη ήταν ανασκοπική, εστιάζοντας στα πλαστικά μπουκάλια νερού μίας χρήσης και όχι στα επαναχρησιμοποιούμενα. Οι επιστήμονες αναζήτησαν βάσεις δεδομένων και εντόπισαν πάνω από 141 άρθρα που πληρούσαν τα κριτήριά τους. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι μελέτες που επικεντρώνονταν στη ρύπανση με νανοπλαστικά σε πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης.

Ως ανασκοπική μελέτη, οι ερευνητές απλώς ανέφεραν τα ευρήματα των άλλων μελετών και συνέλεξαν τις πληροφορίες τους.

Το μέγεθος μετράει

Όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο πλαστικού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μεταφερθεί από το έντερο στο αίμα και να φτάσει σε σημαντικά όργανα, όπως ο εγκέφαλος, το ήπαρ και η καρδιά. Τα νανοπλαστικά είναι τα μικρότερα, ακολουθούν τα μικροπλαστικά και στη συνέχεια τα μακροπλαστικά. Τα μακροπλαστικά έχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Προτιμάμε νερό βρύσης

Στατιστικά, ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει 39.000 έως 52.000 μικροπλαστικά σωματίδια το χρόνο, ενώ όσοι πίνουν εμφιαλωμένο νερό μπορεί να καταναλώσουν μέχρι 90.000 περισσότερα σωματίδια σε σύγκριση με όσους προτιμούν το νερό βρύσης.

Τα νανοπλαστικά και τα μικροπλαστικά μπορεί να αυξήσουν τους χρόνιους κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών ασθενειών, προβλημάτων αναπαραγωγής, νευροτοξικότητας (συμπεριλαμβανομένων ασθενειών του εγκεφάλου) και αυξημένου κινδύνου καρκίνου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση νανοπλαστικών και μικροπλαστικών από το μπουκάλι αυξάνεται όταν εκτίθεται στον ήλιο. Ακόμα και η τριβή με το μπουκάλι, όπως όταν το πιέζουμε ή αφαιρούμε/βάζουμε επανειλημμένα το καπάκι, αυξάνει την απελευθέρωση αυτών των σωματιδίων στο νερό και, τελικά, στο σώμα μας.

Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας

Η συζήτηση για τα πλαστικά βρίσκεται στο προσκήνιο και αφορά πολύ περισσότερα από τα μπουκάλια νερού. Τώρα γνωρίζουμε ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε πλαστικά σκεύη κουζίνας (προτιμούμε το μπαμπού) και να μην ζεσταίνουμε φαγητά σε πλαστικά δοχεία για φαγητό ή οποιοδήποτε άλλο πλαστικό δοχείο (αν και κάποιοι λένε ότι αν το πλαστικό λέει «microwave safe», είναι ασφαλές).

Μερικοί προτείνουν να αποφεύγουμε εντελώς τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης και να προτιμούμε γυάλινα. Επιπλέον, οι επιστήμονες βρήκαν ότι μικροπλαστικά μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε φακελάκια τσαγιού.

Όσο για το μπουκάλι νερού μας, ενώ πολλά παραμένουν άγνωστα, τα πιο σκληρά πλαστικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια, είναι πιθανότατα ασφαλή. Αν θέλουμε να μειώσουμε την έκθεσή μας σε πλαστικό, μπορούμε να στραφούμε σε μεταλλικά ή γυάλινα μπουκάλια. Συνολικά, το γυαλί φαίνεται η ασφαλέστερη επιλογή με προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης.

Με πληροφορίες από Eating Well

