Είτε κουβαλάμε παντού μαζί μας ένα παγούρι είτε φροντίζουμε να καταναλώνουμε τουλάχιστον δύο λίτρα την ημέρα νερό, η σωστή ενυδάτωση είναι βασικό κομμάτι ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ωστόσο, με τόσα προϊόντα γύρω μας τα οποία μπορούν να προκαλέσουν την αφυδάτωση, όπως τα αλκοολούχα ποτά και οι αλμυρές τροφές, δεν είναι πάντα εύκολο να πίνουμε όσο νερό χρειάζεται ο οργανισμός μας. Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει ότι όσο λιγότερο νερό πίνουμε, τόσο χειρότερα νιώθουμε, ειδικά όταν προσπαθούμε να διαχειριστούμε το στρες.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Liverpool John Moores University, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Physiology, όσοι έπιναν λιγότερο από ενάμισι λίτρο νερό την ημέρα είχαν 50% υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης σε σχέση με όσους κάλυπταν την ιδανική ημερήσια πρόσληψη.

Η κορτιζόλη είναι η βασική ορμόνη του στρες, και η υπερβολική αντίδραση του οργανισμού μέσω αυτής έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων, διαβήτη και κατάθλιψης.

Η σύνδεση αφυδάτωσης και στρες

Για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στην αφυδάτωση και τα επίπεδα κορτιζόλης, οι ερευνητές χώρισαν υγιείς νεαρούς ενήλικες σε δύο ισάριθμες ομάδες: μία με υψηλή πρόσληψη υγρών και μία με χαμηλή. «Οι συμμετέχοντες διατήρησαν τις συνηθισμένες τους συνήθειες κατανάλωσης νερού για μία εβδομάδα, ενώ τα επίπεδα ενυδάτωσης καταγράφονταν μέσω δειγμάτων αίματος και ούρων», αναφέρει η μελέτη. «Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν στο Trier Social Stress Test, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για να προσομοιώσει πραγματικές συνθήκες άγχους μέσω μιας ψεύτικης συνέντευξης για δουλειά και μιας δοκιμασίας μαθηματικών πράξεων».

Και οι δύο ομάδες ένιωσαν κάποιο βαθμό άγχους, όμως η ομάδα με χαμηλή πρόσληψη υγρών εμφάνισε σημαντική αύξηση στην κορτιζόλη του σάλιου. Η ελλιπής ενυδάτωση συνδέθηκε με έντονη αντίδραση κορτιζόλης, ακόμα κι αν οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν ένιωθαν δίψα.

Σε νευρολογικό επίπεδο, όταν το σώμα μας αντιλαμβάνεται αφυδάτωση, ενεργοποιεί την απελευθέρωση της αγγειοπιεστίνης, μιας ορμόνης που πέρα από τη δράση της στα νεφρά, επηρεάζει και το κέντρο διαχείρισης του στρες στον εγκέφαλο, τον υποθάλαμο. Εκεί, η παρουσία νερού ρυθμίζει την απελευθέρωση κορτιζόλης και βοηθά φυσικά τον οργανισμό μας να διαχειριστεί το στρες.

Όπως τονίζει ο δρ. Ντάνιελ Κάσι, μέλος της ερευνητικής ομάδας: «Αν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε μπροστά μας μια αγχωτική περίοδο με προθεσμίες ή μια παρουσίαση, το να κρατάμε πάντα ένα μπουκάλι νερό μπορεί να αποδειχθεί μια απλή συνήθεια με σημαντικά οφέλη για την υγεία μας μακροπρόθεσμα».

Ένας απλός και πρακτικός τρόπος για να ξέρουμε αν πίνουμε αρκετό νερό είναι να ελέγξουμε το χρώμα των ούρων μετά την ούρηση. Αν είναι ανοιχτό κίτρινο, σημαίνει ότι είμαστε καλά ενυδατωμένοι, ενώ αν είναι πιο σκούρο, αυτό ίσως δείχνει αφυδάτωση. Για να αυξήσουμε την ημερήσια πρόσληψη νερού μπορούμε να έχουμε πάντα ένα μπουκάλι δίπλα στο κρεβάτι, στο γραφείο ή μαζί μας όταν φεύγουμε από το σπίτι.

Με πληροφορίες από Real Simple

