Μια νέα επιστημονική έρευνα που παρουσιάστηκε από το New Scientist έφερε στο προσκήνιο ένα περίεργο βιολογικό φαινόμενο: η θερμοκρασία σώματος των γυναικών φαίνεται να αυξάνεται σταδιακά από την ηλικία των 18 έως περίπου τα 42 έτη και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με βεβαιότητα γιατί συμβαίνει αυτό.

Το άρθρο του New Scientist βασίζεται σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances.

Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερους από 5.600 εμμηνορροϊκούς κύκλους και καθημερινές μετρήσεις βασικής θερμοκρασίας σώματος από εκατοντάδες γυναίκες ηλικίας 18 έως 42 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όσο αυξανόταν η ηλικία, τόσο ανέβαινε ελαφρώς και η μέση θερμοκρασία σώματος.

Συγκεκριμένα, γυναίκες άνω των 35 ετών εμφάνιζαν κατά μέσο όρο θερμοκρασία περίπου 0,05 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με νεότερες συμμετέχουσες.

Ο ρόλος των ορμονών και του κύκλου

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανό ρόλο παίζουν οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν όσο το γυναικείο σώμα πλησιάζει σταδιακά την περιεμμηνόπαυση.

Είναι ήδη γνωστό ότι η θερμοκρασία του σώματος μεταβάλλεται μέσα στον εμμηνορροϊκό κύκλο. Μετά την ωορρηξία, για παράδειγμα, η προγεστερόνη προκαλεί μικρή αύξηση της βασικής θερμοκρασίας σώματος.

Ανασκόπηση ερευνών που δημοσιεύθηκε στο PubMed εξηγεί ότι οι ορμονικές διακυμάνσεις επηρεάζουν άμεσα τη θερμορύθμιση, τον ύπνο και την αίσθηση ζέστης ή κρύου στις γυναίκες.

Οι ερευνητές της νέας μελέτης θεωρούν πιθανό η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας να σχετίζεται με αυτές τις ορμονικές μεταβολές, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη οριστική απάντηση.

Οι φορετές συσκευές ίσως γίνουν «παράθυρο» υγείας

Η έρευνα ανοίγει επίσης τον δρόμο για νέες χρήσεις των wearable (φορετές συσκευές) που είναι τα έξυπνα ηλεκτρονικά gadget που φοριούνται στο σώμα, όπως τα smart rings και τα smartwatches που παρακολουθούν τη θερμοκρασία σώματος.

Σύμφωνα με το Science Advances, οι αλλαγές στη θερμοκρασία ίσως στο μέλλον βοηθούν:

στον εντοπισμό της περιεμμηνόπαυσης, στην παρακολούθηση της βιολογικής γήρανσης,

αλλά ακόμη και στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας.

Παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλη έρευνα για τη θερμοκρασία δέρματος γυναικών, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Thermal Biology, όπου διαπιστώθηκαν διαφορές θερμοκρασίας ανάλογα με την ηλικία και τη φάση ζωής των γυναικών.

Οι γυναίκες είναι γενικά πιο «θερμές» από τους άνδρες

Άλλες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν συνολικά ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία σώματος από τους άνδρες.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο medRxiv αναφέρει ότι οι γυναίκες εμφανίζουν κατά μέσο όρο θερμοκρασία περίπου 0,1 έως 0,5 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, κάτι που ίσως επηρεάζει ακόμη και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Παράλληλα, έρευνα στο Science of the Total Environment έδειξε ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και παρουσιάζουν διαφορετική θερμορυθμιστική απόκριση σε σχέση με τους άνδρες.

Η θερμοκρασία ίσως συνδέεται και με τη γήρανση

Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον αν η θερμοκρασία σώματος μπορεί να αποτελέσει δείκτη βιολογικής ηλικίας.

Άλλες μελέτες έχουν συνδέσει τη θερμοκρασία σώματος με τη μακροζωία και τη γήρανση, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μικρές μεταβολές ενδέχεται να επηρεάζουν τον μεταβολισμό και τη φλεγμονή στον οργανισμό.

Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε επίσης στο Science Advances διαπίστωσε ότι η παρατεταμένη έκθεση σε ακραία ζέστη μπορεί να επιταχύνει τη βιολογική γήρανση του οργανισμού.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον η συνεχής καταγραφή θερμοκρασίας μέσω wearable συσκευών ίσως αποκαλύπτει πολύ περισσότερα για την υγεία μας απ’ όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από New Scientist,Science Advances,PubMed ,Journal of Thermal Biology, medRxiv,Science of the Total Environment,

