Κάθε χρόνο, λίγο πριν από τη Γιορτή της Μητέρας, ξεκινά η ίδια συζήτηση: τι δώρο να πάρουμε, ποια λουλούδια να στείλουμε, ποιο εστιατόριο να κλείσουμε. Κι όμως, όλο και περισσότερες έρευνες αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις μητέρων δείχνουν ότι αυτό που πραγματικά επιθυμούν πολλές γυναίκες δεν είναι άλλο ένα αντικείμενο αλλά χρόνος.

Σύμφωνα με άρθρο του Southern Living, πολλές μητέρες δηλώνουν πως το πιο ουσιαστικό «δώρο» είναι είτε ποιοτικός χρόνος με τα αγαπημένα τους πρόσωπα είτε, παραδόξως, λίγος χρόνος εντελώς μόνες τους. Χρόνος χωρίς υποχρεώσεις, φροντίδα, λίστες και συνεχή ψυχική εξάντληση.

Advertisement

Advertisement

Και η αλήθεια είναι πως αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από τη μητρότητα έχει αρχίσει να γίνεται πιο ειλικρινής. Πολλές γυναίκες μιλούν ανοιχτά πλέον για τη συναισθηματική και ψυχική εξάντληση που συνοδεύει τη διαρκή φροντίδα των άλλων.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, δείχνει ότι οι μητέρες αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στρες σε σχέση με τους πατεράδες καθώς και ότι νιώθουν περισσότερη πίεση και φόβο για την ψυχική υγεία των παιδιών τους, ενώ πολλές αναφέρουν ότι αισθάνονται πως κρίνονται συνεχώς ως γονείς.

H ψυχική εξάντληση που δεν φαίνεται

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός και ο όρος «mental load» : η αόρατη ψυχική εργασία που αφορά την οργάνωση του σπιτιού, των παιδιών, των υποχρεώσεων και της καθημερινότητας. Δεν είναι μόνο το να κάνεις πράγματα είναι να πρέπει να τα θυμάσαι όλα.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Marriage and Family έδειξε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι της γνωστικής και συναισθηματικής οργάνωσης του νοικοκυριού, ακόμα και όταν εργάζονται το ίδιο με τους συντρόφους τους.Ίσως γι’ αυτό όλο και περισσότερες μαμάδες λένε πως η ιδανική ημέρα για εκείνες δεν περιλαμβάνει απαραίτητα ακριβά δώρα, αλλά λίγες ώρες ξεκούρασης, έναν ήρεμο καφέ μόνες, ένα σπίτι όπου δεν χρειάζεται να οργανώσουν τα πάντα, ή απλώς χρόνο χωρίς ευθύνη.

Η ανάγκη για «χρόνο μόνη»

Μάλιστα, σε διαδικτυακές συζητήσεις, σε φόρουμ και γυναικίες διαδικτυακές κοινότητες πολλές γυναίκες παραδέχονται πως αυτό που θα ήθελαν περισσότερο είναι λίγος προσωπικός χώρος χωρίς ενοχές.

Σε σχετική συζήτηση στο Reddit, αρκετές μητέρες περιγράφουν ότι η ιδανική Γιορτή της Μητέρας θα ήταν «λίγες ώρες μόνες», ένα σπα, ένας περίπατος ή απλώς ένα σπίτι χωρίς να χρειάζεται να πάρουν αποφάσεις για όλους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν την οικογένειά τους ή ότι δεν θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί της. Σημαίνει όμως ότι πολλές μητέρες βιώνουν μια καθημερινότητα συνεχούς διαθεσιμότητας και η ξεκούραση έχει γίνει πλέον πραγματική ανάγκη

Advertisement

Η ειρωνεία της Γιορτής της Μητέρας

Ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι ότι πολλές γυναίκες καταλήγουν τη συγκεκριμένη μέρα να κουράζονται περισσότερο: οργανώνουν τραπέζια, οικογενειακές συναντήσεις, επισκέψεις και εξόδους που τελικά δεν τις ξεκουράζουν καθόλου.

Άλλωστε, όπως σημειώνει και το Southern Living, αυτό που πολλές μαμάδες αναζητούν δεν είναι απαραίτητα «γιορτές», αλλά αίσθηση αναγνώρισης. Να νιώσουν ότι κάποιος σκέφτηκε πραγματικά τι χρειάζονται.



Και τελικά, ίσως αυτό να είναι το πιο ουσιαστικό δώρο

Όπως αναφέρει η Britannica – History of Mother’s Day, η Γιορτή της Μητέρας ξεκίνησε αρχικά ως μια ημέρα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς τις μητέρες και όχι ως εμπορική γιορτή γεμάτη αγορές και πίεση. Μάλιστα, η ίδια η Anna Jarvis, που θεωρείται η δημιουργός της σύγχρονης Mother’s Day στις ΗΠΑ, είχε εκφράσει αργότερα την απογοήτευσή της για την εμπορευματοποίηση της ημέρας.



Ίσως λοιπόν τελικά το πιο ουσιαστικό δώρο να μην είναι αυτό που αγοράζεται τελευταία στιγμή. Αλλά το να δώσουμε σε μια μητέρα αυτό που συνήθως της λείπει περισσότερο μέσα στην καθημερινότητα: χρόνο, φροντίδα και χώρο να υπάρξει και ως άνθρωπος όχι μόνο ως «μαμά».

Advertisement

Με πληροφορίες από Southern Living, Pew Research Center,Journal of Marriage and Family,Reddit, και Britannica – History of Mother’s Day

Advertisement