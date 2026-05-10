

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 τιμάται στην Ελλάδα η Γιορτή της Μητέρας, όπως κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι μια μέρα γεμάτη λουλούδια, κάρτες, τηλεφωνήματα, οικογενειακά τραπέζια, αλλά και σιωπές. Γιατί για άλλους είναι γιορτή χαράς, για άλλους μνήμης, και για κάποιους μια δύσκολη υπενθύμιση απώλειας. Η ουσία της, όμως, παραμένει ίδια: να σταθούμε για λίγο απέναντι στη γυναίκα που μας έδωσε ζωή, φροντίδα, αντοχή — ή απέναντι στην ανάμνησή της.

Πώς ξεκίνησε η Γιορτή της Μητέρας

Η Γιορτή της Μητέρας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, δεν γεννήθηκε ως εμπορική γιορτή. Δεν ξεκίνησε από βιτρίνες, ούτε από ανθοπωλεία, ούτε από εταιρείες ευχετήριων καρτών. Η αφετηρία της ήταν βαθιά προσωπική, σχεδόν πένθιμη.

Πίσω από τη σύγχρονη γιορτή βρίσκεται η Αννα Τζάρβις, μια Αμερικανίδα από τη Δυτική Βιρτζίνια, η οποία θέλησε να τιμήσει τη μητέρα της, Αν Ριβς Τζάρβις. Η μητέρα της είχε οργανώσει γυναικείες ομάδες με στόχο την υγεία, τη φροντίδα των οικογενειών και τη συμφιλίωση κοινοτήτων μετά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο.

Η πρώτη επίσημη τελετή για τη Γιορτή της Μητέρας πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 1908, στην εκκλησία Andrews Methodist Episcopal Church, στο Γκράφτον της Δυτικής Βιρτζίνια. Εκεί η Αννα Τζάρβις τίμησε τη μνήμη της μητέρας της και έστειλε εκατοντάδες λευκά γαρίφαλα, που έγιναν το πρώτο σύμβολο της ημέρας.

Το 1914, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον καθιέρωσε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική ημέρα τιμής προς τις μητέρες. Από εκεί, η γιορτή εξαπλώθηκε σταδιακά σε πολλές χώρες του κόσμου.

Υπάρχει, όμως, και μια ειρωνεία στην ιστορία. Η ίδια η Αννα Τζάρβις, που πάλεψε για να καθιερωθεί η γιορτή, αργότερα στράφηκε εναντίον της εμπορευματοποίησής της. Ενοχλήθηκε όταν είδε την ημέρα να μετατρέπεται σε αφορμή για μαζικές πωλήσεις λουλουδιών, καρτών και γλυκών. Για εκείνη, η Γιορτή της Μητέρας έπρεπε να είναι προσωπική, απλή, ουσιαστική. Οχι μια υποχρέωση αγοράς.

Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμά της.

Η μητέρα στην ελληνική παράδοση

Στην Ελλάδα, η μητέρα δεν είναι μόνο πρόσωπο της οικογένειας. Είναι σχεδόν θεσμός. Είναι η «μάνα» της καθημερινότητας, της αγωνίας, του φαγητού που περισσεύει, του τηλεφωνήματος «έφτασες;», της θυσίας που πολλές φορές θεωρήθηκε αυτονόητη.

Η ελληνική κοινωνία έχει ντύσει τη μητέρα με λέξεις βαριές: μάνα, μητέρα, μανούλα, Παναγία, ρίζα, σπίτι. Αυτό, βέβαια, έχει δύο όψεις. Από τη μία, αναγνωρίζει τη δύναμη και την προσφορά της. Από την άλλη, πολλές φορές την εγκλωβίζει στον ρόλο της ακούραστης, πάντα διαθέσιμης, πάντα υπομονετικής γυναίκας.

Η Γιορτή της Μητέρας, λοιπόν, δεν πρέπει να είναι μόνο μια μέρα με λουλούδια. Είναι και μια ευκαιρία να ρωτήσουμε: ποιος φροντίζει εκείνη που φροντίζει όλους τους άλλους;

Τι πρέπει να κάνουμε τη Γιορτή της Μητέρας

Το πρώτο και πιο σημαντικό δεν αγοράζεται. Είναι η παρουσία.

Να τηλεφωνήσουμε, αν είμαστε μακριά. Να πάμε να τη δούμε, αν μπορούμε. Να της μιλήσουμε χωρίς βιασύνη. Να την ακούσουμε, όχι μόνο να της πούμε «χρόνια πολλά». Να τη ρωτήσουμε πώς είναι πραγματικά. Να της δώσουμε χρόνο χωρίς να κοιτάμε συνέχεια το κινητό.

Για πολλές μητέρες, το μεγαλύτερο δώρο δεν είναι ένα ακριβό αντικείμενο. Είναι μια κουβέντα που δεν ειπώθηκε ποτέ: «Σε ευχαριστώ». Είναι μια συγγνώμη. Είναι μια αγκαλιά. Είναι μια μέρα χωρίς απαιτήσεις από εκείνη.

Και ίσως το πιο ουσιαστικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη βγάλουμε για λίγο από τον ρόλο της μητέρας και να τη δούμε ως άνθρωπο. Ως γυναίκα με επιθυμίες, κούραση, όνειρα, φόβους, χιούμορ, παρελθόν, ανάγκες.

Τι δώρο να κάνουμε στη μητέρα

Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το ακριβότερο. Είναι αυτό που δείχνει ότι τη σκεφτήκαμε.

Μια καλή ιδέα είναι τα λουλούδια, αλλά με προσωπικότητα: όχι απλώς ένα μπουκέτο της τελευταίας στιγμής, αλλά τα λουλούδια που αγαπά. Ενα φυτό για το σπίτι ή το μπαλκόνι μπορεί να κρατήσει περισσότερο και να της θυμίζει τη στιγμή.

Ενα χειρόγραφο γράμμα ίσως αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε. Λίγες γραμμές με αληθινά λόγια: τι μας έμαθε, πότε μας στάθηκε, τι δεν της είπαμε ποτέ. Σε μια εποχή γρήγορων μηνυμάτων, το χειρόγραφο έχει άλλη βαρύτητα.

Αν της αρέσουν οι εμπειρίες, μπορούμε να της χαρίσουμε μια έξοδο, ένα θέατρο, ένα γεύμα, μια εκδρομή, ένα σπα, ένα μάθημα που πάντα ήθελε να κάνει. Αν είναι πρακτικός άνθρωπος, κάτι που θα της διευκολύνει τη ζωή έχει επίσης νόημα: όχι όμως ηλεκτρική σκούπα επειδή «είναι μαμά», αλλά κάτι που πραγματικά επιθυμεί.

Το καλύτερο δώρο, πάντως, μπορεί να είναι μια υπόσχεση που θα τηρηθεί: «Από εδώ και πέρα θα περνάω πιο συχνά». «Θα σε παίρνω κάθε Κυριακή». «Θα πάμε εκείνο το ταξίδι που λέμε χρόνια».

Γιατί η μητέρα καταλαβαίνει πότε το δώρο είναι αντικείμενο και πότε είναι αγάπη.

Τι κάνουμε για τη μητέρα που έχει φύγει

Η Γιορτή της Μητέρας δεν είναι εύκολη για όλους. Για όσους έχουν χάσει τη μητέρα τους, η μέρα μπορεί να πονά περισσότερο από άλλες. Οι βιτρίνες, οι ευχές, οι φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα γίνονται υπενθύμιση απουσίας.

Και όμως, ακόμη και τότε, η γιορτή μπορεί να βρει έναν άλλο τρόπο να υπάρξει.

Μπορούμε να πάμε στον τάφο της με ένα λουλούδι. Να ανάψουμε ένα κερί. Να μαγειρέψουμε το φαγητό που έφτιαχνε. Να ακούσουμε το τραγούδι που αγαπούσε. Να κοιτάξουμε παλιές φωτογραφίες. Να πούμε στα παιδιά ή στους φίλους μια ιστορία για εκείνη. Να γράψουμε ένα γράμμα που δεν θα σταλεί ποτέ, αλλά θα ειπωθεί με τον τρόπο του.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε μια πράξη στη μνήμη της: μια δωρεά, μια βοήθεια σε κάποιον που τη χρειάζεται, μια επίσκεψη σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που είναι μόνη. Η αγάπη για τη μητέρα που έφυγε δεν τελειώνει. Απλώς αλλάζει μορφή.

Και δεν χρειάζεται να είμαστε «δυνατοί» εκείνη τη μέρα. Αν πονάει, πονάει. Αν λείπει, λείπει. Η απουσία της μητέρας δεν μικραίνει επειδή πέρασαν χρόνια. Μερικές απουσίες μεγαλώνουν μαζί μας.

Και ποια είναι η δημοφιλέστερη μητέρα;

Αν μιλήσουμε με όρους παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, η πιο γνωστή μητέρα στην ιστορία είναι πιθανότατα η Παναγία, η Μαρία, μητέρα του Ιησού. Η μορφή της υπάρχει επί αιώνες στην τέχνη, στη θρησκεία, στη μουσική, στη λαϊκή παράδοση, στην προσευχή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Για τους χριστιανούς, είναι η μητέρα της πίστης, της σιωπηλής αντοχής, της απώλειας και της προστασίας. Στην ελληνική παράδοση, η Παναγία είναι συχνά το απόλυτο μητρικό σύμβολο: η μάνα που πονά, που στέκεται, που παρηγορεί.

Αν, από την άλλη, μιλήσουμε για μια γυναίκα που έγινε παγκοσμίως γνωστή με τη λέξη «Mother» στο ίδιο της το όνομα, τότε η Μητέρα Τερέζα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του 20ού αιώνα. Σε παλαιότερη δημοσκόπηση της Gallup είχε αναδειχθεί από τους Αμερικανούς ως το πιο θαυμαστό πρόσωπο του αιώνα, γεγονός που δείχνει την τεράστια απήχηση της δημόσιας εικόνας της.

Ομως η πιο δημοφιλής μητέρα για τον καθένα δεν βρίσκεται σε καμία παγκόσμια λίστα. Είναι εκείνη που τον μεγάλωσε. Εκείνη που τον κράτησε από το χέρι. Εκείνη που τον περίμενε ξύπνια. Εκείνη που έφυγε και άφησε πίσω της μια μυρωδιά, μια συμβουλή, ένα πιάτο, μια φράση.

Η πιο δημοφιλής μητέρα του κόσμου είναι πάντα η δική μας.

Το αληθινό νόημα

Η Γιορτή της Μητέρας δεν είναι διαγωνισμός συγκίνησης. Δεν είναι υποχρέωση ανάρτησης. Δεν είναι μόνο λουλούδια, σοκολατάκια και κάρτες.

Είναι μια μέρα για να θυμηθούμε ότι η μητρότητα δεν είναι αυτονόητη εργασία χωρίς ωράριο. Είναι κόπος, αγωνία, τρυφερότητα, λάθη, αντοχή, φόβος, ελπίδα. Είναι μια σχέση που άλλοτε μας σώζει, άλλοτε μας δυσκολεύει, άλλοτε μας καθορίζει για πάντα.

Αν η μητέρα μας είναι εδώ, ας της το πούμε όσο μπορούμε ακόμη. Αν έχει φύγει, ας την τιμήσουμε όπως της αξίζει. Αν η σχέση μας μαζί της είναι δύσκολη, ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώσει ό,τι αληθινά νιώθει, χωρίς ενοχές.

Γιατί η Γιορτή της Μητέρας δεν ζητά τελειότητα. Ζητά μνήμη, ευγνωμοσύνη και λίγη περισσότερη αγάπη από όση αφήνουμε συνήθως να φανεί.