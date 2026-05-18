Μία σημαντική αλλαγή στον χώρο της γυναικείας υγείας ανακοίνωσαν διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί, καθώς το γνωστό σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) μετονομάζεται πλέον επίσημα σε PMOS, δηλαδή σύνδρομο πολυενδοκρινικής μεταβολικής δυσλειτουργίας των ωοθηκών (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome). Σύμφωνα με δημοσίευμα του New Scientist, η αλλαγή αυτή θεωρείται ιστορική από πολλούς ειδικούς, καθώς το παλιό όνομα θεωρούνταν εδώ και χρόνια παραπλανητικό και ανεπαρκές για να περιγράψει την πραγματική φύση της πάθησης.

Η νέα ονομασία παρουσιάστηκε ύστερα από πολυετή διεθνή συνεργασία επιστημόνων, γιατρών και ασθενών και δημοσιεύθηκε σε επιστημονικές ανακοινώσεις και στο περιοδικό The Lancet. Στόχος είναι να αποτυπώνεται καλύτερα το γεγονός ότι η πάθηση δεν αφορά μόνο τις ωοθήκες, αλλά επηρεάζει ολόκληρο το ενδοκρινικό και μεταβολικό σύστημα του οργανισμού.

Γιατί αλλάζει το όνομα του PCOS

Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο όρος «πολυκυστικές ωοθήκες» δημιουργούσε εδώ και χρόνια σύγχυση. Πολλές γυναίκες με τη διαταραχή δεν εμφανίζουν πραγματικές κύστεις στις ωοθήκες, ενώ άλλες μπορεί να έχουν «πολυκυστική εικόνα» χωρίς να πάσχουν από το σύνδρομο.

Σύμφωνα με το Healthline, το παλιό όνομα συνέβαλε σε καθυστερημένες διαγνώσεις, ελλιπή αντιμετώπιση και υποτίμηση των μεταβολικών και καρδιαγγειακών κινδύνων της πάθησης.

Η νέα ονομασία επιχειρεί να αναδείξει ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη ορμονική και μεταβολική διαταραχή που μπορεί να επηρεάζει:

το μεταβολισμό



τα επίπεδα ινσουλίνης



το βάρος



το δέρμα και την τριχοφυΐα



την ψυχική υγεία



τη γονιμότητα



το καρδιαγγειακό σύστημα

Πόσες γυναίκες επηρεάζονται παγκοσμίως

Η πάθηση θεωρείται μία από τις πιο συχνές ορμονικές διαταραχές στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Σύμφωνα με την Endocrine Society, περισσότερες από 170 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως επηρεάζονται από το PMOS.

Παράλληλα, αρκετές έρευνες δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των περιστατικών παραμένει αδιάγνωστο για χρόνια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πάνω από το 70% των γυναικών με τη διαταραχή ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι πάσχουν από αυτή.

Τα συμπτώματα δεν αλλάζουν αλλάζει όμως η αντιμετώπιση

Παρότι αλλάζει η ονομασία, τα βασικά συμπτώματα της πάθησης παραμένουν τα ίδια. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

ακανόνιστη περίοδο



αυξημένη τριχοφυΐα



ακμή



δυσκολία απώλειας βάρους



υπογονιμότητα



αντίσταση στην ινσουλίνη



κόπωση και μεταβολικές διαταραχές

Οι ειδικοί τονίζουν όμως ότι το νέο όνομα μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να αντιμετωπίζουν την πάθηση πιο ολιστικά και όχι μόνο ως γυναικολογικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το Monash University, η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει τις μελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες, την ιατρική εκπαίδευση αλλά και τη χρηματοδότηση της έρευνας γύρω από τη νόσο.

Η αλλαγή προέκυψε μετά από 14 χρόνια διεθνούς συνεργασίας

Η διαδικασία για τη μετονομασία δεν έγινε ξαφνικά. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα, χρειάστηκαν περίπου 14 χρόνια διαβουλεύσεων και συμμετοχή δεκάδων επιστημονικών οργανισμών και χιλιάδων ασθενών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το STAT News και το ITV News, περισσότεροι από 22.000 επαγγελματίες υγείας και ασθενείς συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της νέας ονομασίας.

Οι αντιδράσεις των ασθενών στα social media

Η αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media και σε κοινότητες γυναικών που ζουν με τη διαταραχή. Σε αναρτήσεις στο Reddit, πολλές γυναίκες περιγράφουν τη νέα ονομασία ως «δικαίωση», υποστηρίζοντας ότι το παλιό όνομα τις έκανε να νιώθουν ότι οι γιατροί επικεντρώνονταν μόνο στις ωοθήκες και όχι στα υπόλοιπα σοβαρά συμπτώματα που αντιμετώπιζαν καθημερινά.

Μάλιστα, αρκετές ασθενείς επισημαίνουν ότι η έμφαση στον μεταβολικό χαρακτήρα της πάθησης ίσως βοηθήσει στο μέλλον περισσότερες γυναίκες να διαγνωστούν νωρίτερα και να λάβουν πιο ολοκληρωμένη φροντίδα.

Με πληροφορίες από New Scientist, The Lancet, Healthline, Endocrine Society, Monash University, STAT News, ITV News