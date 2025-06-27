Σίγουρα, μπορούμε πάντα να δροσιστούμε και να λάβουμε την απαραίτητη ενυδάτωση με ένα ποτήρι κρύο νερό, ωστόσο σύμφωνα με μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο St. Andrews της Σκωτίας, δεν αποτελεί και το πιο ενυδατικό ρόφημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ενώ το νερό – τόσο το μη ανθρακούχο όσο και το ανθρακούχο – κάνει αρκετά καλή δουλειά στο να ενυδατώνει γρήγορα τον οργανισμό, τα ροφήματα με λίγη ζάχαρη, λίπος ή πρωτεΐνη κάνουν ακόμη καλύτερη δουλειά στο να μας κρατούν ενυδατωμένους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Advertisement

Advertisement

«Το ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στα διάφορα ποτά», σύμφωνα με τον Ρόναλντ Μάουγκαν, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του St. Andrews και συγγραφέα της μελέτης. Ένας παράγοντας είναι ο όγκος ενός συγκεκριμένου ποτού. Όσο περισσότερο πίνουμε, τόσο πιο γρήγορα το ποτό φεύγει από το στομάχι μας και απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος, όπου μπορεί να αραιώσει τα υγρά του σώματος και να μας ενυδατώσει.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/pente-loyoi-poe-aeto-einai-telika-to-pio-eyieino-froeto-toe-kalokairioe-ki-as-lene-oti-echei-polle-zachare_gr_685184fce4b016fa8c67b48a

Το γάλα μπορεί να ενυδατώσει καλύτερα από τι το νερό

Ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει το πόσο καλά ενυδατώνει ένα ποτό σχετίζεται με τη σύνθεση των θρεπτικών συστατικών του. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι το γάλα ενυδατώνει ακόμη περισσότερο από το απλό νερό, επειδή περιέχει τη λακτόζη, λίγη πρωτεΐνη και λίπος, τα οποία συμβάλλουν στην επιβράδυνση της κένωσης των υγρών από το στομάχι και στη διατήρηση της ενυδάτωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το γάλα έχει επίσης νάτριο, το οποίο δρα σαν σφουγγάρι και συγκρατεί το νερό στο σώμα με αποτέλεσμα να παράγονται λιγότερα ούρα.

«Αυτή η μελέτη μας λέει πολλά από αυτά που ήδη γνωρίζαμε: Οι ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το κάλιο, συμβάλλουν στην καλύτερη ενυδάτωση, ενώ οι θερμίδες στα ποτά έχουν ως αποτέλεσμα την πιο αργή γαστρική κένωση και επομένως την πιο αργή απελευθέρωση της ούρησης», εξηγεί η Μελίσα Μαχουμντάρ, διαιτολόγος, προσωπική γυμνάστρια και εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας.

Ιδιαίτερη προσοχή στη ζάχαρη

Ωστόσο, εδώ έρχεται ένα σημείο το οποίο απαιτεί την προσοχή μας. Τα ροφήματα με περισσότερα συμπυκνωμένα σάκχαρα, όπως οι χυμοί φρούτων ή τα αναψυκτικά τύπου κόλα, δεν ενυδατώνουν απαραίτητα το ίδιο καλά σε σχέση με αυτά που έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Advertisement

Μπορεί να περνούν λίγο περισσότερο χρόνο στο στομάχι και να αδειάζουν πιο αργά σε σύγκριση με το απλό νερό, αλλά μόλις αυτά τα ποτά εισέλθουν στο λεπτό έντερο, η υψηλή συγκέντρωση σακχάρων τους αραιώνεται κατά τη διάρκεια μιας φυσιολογικής διαδικασίας που ονομάζεται όσμωση.

Όσον αφορά τον καφέ, το ποσοστό της καλής ενυδάτωσης εξαρτάται από την ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνουμε. VIKTORIIA DROBOT via Getty Images

Αυτή η διαδικασία στην πραγματικότητα «τραβάει» νερό από το σώμα στο λεπτό έντερο για να αραιώσει τα σάκχαρα που περιέχουν αυτά τα ποτά. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα, οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο έντερο να αποβάλλεται άμεσα από τον οργανισμό.

Οι χυμοί και τα αναψυκτικά όχι μόνο δεν ενυδατώνουν σωστά, αλλά προσφέρουν επιπλέον σάκχαρα και θερμίδες που δεν πρόκειται να μας χορτάσουν όσο οι στερεές τροφές. Αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε σόδα και νερό για ενυδάτωση, είναι καλύτερο κάθε φορά να προτιμάμε το νερό.

Advertisement

Εξάλλου, τα νεφρά και το συκώτι μας εξαρτώνται από το νερό για να απαλλαγούμε από τις τοξίνες στο σώμα μας, ενώ παράλληλα, παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της ελαστικότητας και της ευλυγισίας του δέρματος.

Παρόλο που η ενυδάτωση είναι σημαντική, στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ανησυχούν πάρα πολύ για το πόσο ενυδατικά είναι τα ποτά τους.

Τι γίνεται με τη μπύρα και τον καφέ λάτε

Το αλκοόλ δρα ως διουρητικό, το οποίο μας αναγκάζει να αποβάλλουμε περισσότερα υγρά, οπότε όταν πρόκειται για αλκοολούχα ποτά, η ενυδάτωση εξαρτάται από τον συνολικό όγκο του ποτού. «Η μπύρα θα είχε ως αποτέλεσμα λιγότερη απώλεια νερού σε σχέση με το ουίσκι, επειδή προσλαμβάνουμε περισσότερα υγρά με την μπύρα», εξηγεί ο Μάουγκαν. «Τα ισχυρά αλκοολούχα ποτά θα προκαλέσουν αφυδάτωση, τα αραιά αλκοολούχα ποτά όχι», προσθέτει.

Advertisement

Όσον αφορά τον καφέ, το ποσοστό της καλής ενυδάτωσης εξαρτάται από την ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνουμε. Ένας συνηθισμένος καφές με περίπου 0,08 γραμμάρια καφεΐνης, θα ήταν σχεδόν το ίδιο ενυδατικός με το νερό.

Related… Φτιάχνουμε το δικό μας σπρέι για τα κουνούπια με πάμφθηνα αγνά υλικά – 3 συνταγές 2 συστατικών Οδηγός επιβίωσης για μοναχικούς ταξιδιώτες: 6 τιπς για να νιώσουμε όσο πιο άνετα γίνεται Η χρήση κάνναβης ίσως να μην είναι τόσο αθώα – Καμπανάκι για καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια

Η κατανάλωση περισσότερων από 0,3 γραμμάρια καφεΐνης, ή περίπου 2-4 φλιτζάνια καφέ, θα μπορούσε να μας κάνει να χάσουμε υπερβολικά υγρά, καθώς η καφεΐνη προκαλεί μια ήπια, βραχυπρόθεσμη διουρητική δράση.

Με πληροφορίες από CNN Health.

Advertisement

Advertisement