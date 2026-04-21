Μια δύσκολη αλλά συνειδητή επιλογή έκανε η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, Ελπινίκη Τσομάκα από την Λάρισα, η οποία άφησε πίσω την οικογένειά της για να διδάξει αγγλικά στην Χάλκη. Παρά την απόσταση από την 3χρονη κόρη της και τις προκλήσεις της καθημερινότητας σε ένα μικρό νησί, η ίδια επέλεξε να επιστρέψει και φέτος, με οδηγό την αγάπη της για την εκπαίδευση και τη στήριξη των παιδιών που την έχουν ανάγκη.

«Η μοίρα με έφερε εδώ οπότε, φέτος θα μπορούσα να είμαι και πιο κοντά η αλήθεια είναι στο σπίτι μου αλλά ήθελα να ξαναέρθω εδώ. Και μόνο που ακούς από τα παιδιά τον Μάιο που τελειώνει η σεζόν “κυρία θα είστε εδώ του χρόνου;” και δεν ξέρεις τι να τους πεις, αυτό χαράσσεται στο μυαλό και την καρδιά και έτσι αποφάσισα να το ξανακάνω» είπε η κυρία Τσομάκα.

Ο σύζυγός της, επίσης εκπαιδευτικός, ζει τον περισσότερο χρόνο στη Λάρισα μαζί με την κόρη τους, την 3χρονη Εβίτα. «Η κόρη μου ήταν πολύ μικρή πέρυσι όταν ήρθα, οπότε δεν θεωρώ ότι… Στερήθηκε φυσικά τη μαμά της αλλά δεν είχε ακόμα την επίγνωση του να καταλάβει το τι γίνεται. Αλλά επειδή και τα παιδιά εδώ έχουν πραγματική ανάγκη και πάνω από όλα είμαι εκπαιδευτικός, ήθελα να στηρίξω την θέληση αυτών των παιδιών», σημείωσε.

«Με βοηθάει πάρα πολύ και η μαμά μου. Ο σύζυγος πάρα πολύ, υπομονή κάνει, γνωρίζει ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα, οπότε αυτό είναι προτεραιότητα», ανέφερε.

Φέτος ξεκίνησε να λειτουργεί στη Χάλκη ο βρεφονηπιακός σταθμός με την Εβίτα «να έρχεται και να κάθεται για ένα μήνα εδώ γιατί λειτουργεί ο βρεφικός Χάλκης. Είναι για τρεις ώρες την ημέρα, δεν καλύπτει το εργασιακό μου ωράριο και για αυτό τον λόγο δεν μπορώ να έχω μόνιμα εδώ την κόρη μου».

Η Ελπινίκη τα απογεύματα διδάσκει σε μικρούς και μεγάλους στη Χάλκη παραδοσιακούς χορούς: «το μικρόβιο υπάρχει, τον αγαπώ τον χορό και το έφερα στη ζωή της Χάλκης όσο πιο συνετά μπορούσα».

«Να είμαστε όλοι καλά και εγώ είμαι καλά κάνοντας αυτό που αγαπώ που είναι το επάγγελμά μου σε ένα μέρος που αγαπώ και φυσικά με το κίνητρο και την προοπτική ότι θα επιστρέψω κάποια στιγμή», τόνισε και σε ερώτηση για το αν θα το ξαναέκανε όλο αυτό απάντησε: «ναι, με κλειστά τα μάτια».