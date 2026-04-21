Με αφορμή μια ζωντανή σύνδεσή με τον φιλόλογό της στο Λύκειο, Νίκο Σπανό, την ημέρα των 56ων γενεθλίων της, η Ζήνα Κουτσελίνη, όχι μόνο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά προχώρησε σε ένα απίστευτο ξέσπασμα κοιτάζοντας την κάμερα καθώς θυμήθηκε για άλλη μια φορά τα πολύ δύσκολα εφηβικά της χρόνια.

«Είναι πολύ τιμητικό για έναν άνθρωπο που είναι μπροστά στο γυαλί, να βγαίνει ο καθηγητής που κάποτε πίστεψε, διαφώνησε και να μοιράζεται κομμάτια. Γιατί τότε εγώ πήγαινα στο σχολείο, έμενα μόνη μου από 13 ετών. Έπαιρνα αυτή τη σάκα και πήγαινα κι έβγαζα μια δύναμη. Αλλά δεν ήταν πάντα. Και γι’ αυτό καμιά φορά, όταν με αδικείτε, σιωπώ. Γιατί δεν θέλω να δακρύσω» είπε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη με τα δάκρυά της να τρέχουν.

«Γιατί να θυμάστε -και σας το λέω αυτή τη μέρα των γενεθλίων μου- ότι στη γνωστή υπόθεση με την κακοποίηση με αδικήσατε. Ανθρώπινα με αδικήσατε! Αλλά το καταλαβαίνω. Ψάχνατε να “φάτε” έναν άνθρωπο και διαλέξατε εμένα. Αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία κάποια στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό σήμερα να ξέρεις να λες αυτό που νιώθεις. Αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που πιστεύεις.

Γιατί ως παιδί κακοποιημένο, με κακοποιήσατε -και σας το λέω ανοιχτά σήμερα στα 56 μου χρόνια. Αλλά εκείνο το παιδί που πήγαινε στο σχολείο κακοποιημένο κάποτε και μπορέσατε σ’ αυτό το κακοποιημένο παιδί να του βάλετε το μαχαίρι στην καρδιά και να πείτε ότι υποστήριξα έναν κακοποιητή», κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη αναφερόμενη προφανώς, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένη, στην υπόθεση του γνωστού ποινικολόγου, Απόστολου Λύτρα το 2024

Η Ζήνα Κουτσελίνη στην κοπή πίτας του STAR.

Ζήνα Κουτσελίνη: Τι δήλωνε για τον Λύτρα

Έχοντας δεχτεί τότε σφοδρές επιθέσεις- κυρίως στα social media αλλά και από τον τηλεοπτικό χώρο- η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» είχε απαντήσει μέσα από την εκπομπή του φίλου της, Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα αναγκαζόμουν στην τηλεόραση να διαχειριστώ τον κακοποιητή Λύτρα. Πάντα όταν διαχειρίζομαι τέτοια θέματα, είμαι από την πλευρά του παιδιού, που έχει κακοποιηθεί πολύ στη δική του οικογένεια. Έχω ζήσει κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στο ίδιο μου το σπίτι» είχε πει τότε.

«Τελειώνοντας είπα στον Δημήτρη Μαρέδη ότι με έβγαλες στον τάκο γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή περίμενε από εμένα το λάθος για τον Απόστολο. Εγώ μοιράστηκα μία προσωπική στιγμή γιατί ήθελα να μεταδώσω ότι αν κι η μητέρα μου κακοποιούνταν κι έμενε σε έναν γάμο για να σπουδάσουμε εμείς καλά, εντούτοις δεν κατάφερε τίποτα κι αντιθέτως βάρυνε η ψυχή μας.

Το λάθος μου είναι ότι δεν μπόρεσα να τα εξηγήσω όλα αυτά για να γίνει κατανοητή η δική μου ψυχή κι όλα αυτά που κουβαλώ κι έγινα ένας άνθρωπος που συντηρεί μία κακοποιητική συμπεριφορά, όπως έκανε η μάνα μου και το είχα αποδεχτεί» κατέληγε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η Ζήνα Κουτσελίνη με τον Απόστολο Λύτρα.