Μπορεί το όνομα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου να πρωταγωνιστεί ξανά εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης με την Έλενας Χριστοπούλου, η ίδια όμως κρατάει χαμηλό προφίλ αφού τα γυρίσματα του GNTM έχουν ολοκληρωθεί από μέσα Αυγούστου και το φινάλε θα προβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως το μεγάλο φαβορί για τον τελικό του GNTM είναι ένα αγόρι που είχε ξεχωρίσει κιόλας από τις οντισιόν, λαμβάνοντας αποθεωτικά σχόλια από όλους τους κριτές.

Πρόκειται για τον 23χρονο Ανέστη Τεντέσκι που ασχολείται με το μόντελινγκ τα τελευταία δύο χρόνια και εκπροσωπείται από πρακτορεία σε Μιλάνο και Μαδρίτη. Το ενδιαφέρον είναι ότι σπουδάζει Ιατρική στο Παρίσι-μιλάει άπταιστα Γαλλικά- ενώ στον ελεύθερό του χρόνο παίζει κλασική κιθάρα, με την οποία ασχολείται από τα έξι του χρόνια. Αγαπά εξίσου τη γυμναστική και το μπάσκετ.

Όπως είχε δηλώσει στις οντισιόν, δήλωσε συμμετοχή στο GNTM 2025 για να πάρει ακόμα περισσότερες εμπειρίες στον χώρο της μόδας, που του αρέσει πολύ. Πέρασε στον διαγωνισμό με τον μικρότερο αδερφό του, Εντουάρντο, με τον οποίο μοιράζεται ένα σύνθημα που λένε συνεχώς στα γαλλικά: «Nous seuls et personne d’autre- Μονάχα εμείς και κανένας άλλος»

Αν και στο GNTM η ανταγωνιστική του στάση έχει προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια, οι επιδόσεις του στις δοκιμασίες τον ξεχωρίζουν, και τις περισσότερες φορές τα σχόλια της επιτροπής είναι πολύ θετικά. Μάλιστα πηγή από το παχνίδι μόδας του Star, λέει στη HuffPost πως είναι από τα μοντέλα που έχουν όλα τα εφόδια να κάνουν διεθνή καριέρα ανάλογη – ή και ακόμα πιο επιτυχημένη- με αυτή του Εμιλιάνο Μάρκου.